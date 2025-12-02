02/12/2025

Բնակչության 0.2 տոկոսը կազմող քաղաքական այս հոսանքը փորձում է իրագործել դարակազմիկ ծրագրեր

Բարերար Սամվել Կարապետյանը կամա թե ակամա ճշգրիտ բնորոշեց իշխող ուժի ռեսուրսը, որպես փոքրիկ խմբակի։

Համաձայն պաշտոնական տվյալների, Քաղաքացական պայմանագիր կուսակցությունն այսօր բաղկացած է 6229 հոգուց, որոնց մեջ են նաև վերջիններիցս շատերի ընտանիքի անդամները, ենթականերն ու հարևան- բարեկամները:

Եվ ահա բնակչության 0.2 տոկոսը կազմող քաղաքական այս հոսանքը փորձում է իրագործել դարակազմիկ ծրագրեր` մեծամասամբ հայ այզգային պետական շահերին հակասող և հանրությանը մեծ մասի կարծիքը չարտահայտող։

Ինչպես օրինակ «եկեղեցին մաքրելու» գործընթացը, որին դեմ է առնվազն հայ ժողովրդի 80%-ը:

Մնում է Վեհափառը և այլ անձինք դիմանան ևս 7 ամիս` տեղի չտալով իրականում այս փոքրիկ խմբակի ճնշումներին։

Ռաֆայել Մուրադյան

