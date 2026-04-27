EU – Armenia

Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը մեկնում է համաեվրոպական շրջագայության՝ նվիրված ՀՀ անկախության 35-ամյակին

infomitk@gmail.com 27/04/2026

Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-ամյակի միջոցառումների շրջանակում ապրիլի 27-ից մայիսի 16-ը Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը 14 համերգով հանդես կգա Եվրոպայի հինգ մշակութային կենտրոններում:

Շրջագայությունն իրականացվում է ՀՀ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության աջակցությամբ և ընդգրկում է  Իտալիայի, Գերմանիայի, Շվեյցարիայի, Ավստրիայի և Իսպանիայի հեղինակավոր համերգասրահները:

Այս շրջագայությունը վկայում է Հայաստանի 100-ամյա նվագախմբի բարձր վարկանիշի և եվրոպական երաժշտական մշակութային դաշտում ունեցած պահանջարկի մասին: 

Նվագախումբը հանդես կգա մենակատարների տպավորիչ կազմով. մեր ժամանակների մեծագույն ջութակահարներից Օգյուստեն Դյումեյը և հռչակավոր հայազգի ջութակահար Սերգեյ Խաչատրյանն իրենց մասնակցությամբ կամրապնդեն շրջագայության միջազգային բարձր կարգավիճակը, իսկ ծագող աստղեր դաշնակահարուհի Եվա Գևորգյանի և իտալացի թավջութակահար Էտտորե Պագանոյի ելույթները թարմություն և վիրտուոզություն կհաղորդեն համերգային ծրագրին: Ազդեիկ է նաև դիրիժորների ցանկը, համերգները կղեկավարեն Էդուարդ Թոփչյանը (Հայաստան), Պիեռ Կառլո Օրիցիոն (Իտալիա) և Բենջամին Ցվիկը (Շվեյցարիա):

Համերգային երկացանկում ընդգրկված են դասական երաժշտության ծանրակշիռ գլուխգործոցներ: Սա յուրօրինակ մասնագիտական քննություն է, որը ևս մեկ անգամ կփաստի Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկի կատարողական բարձր մակարդակն ու մրցունակությունը եվրոպական լավագույն նվագախմբերի կողքին: Ի թիվս այլ ստեղծագործությունների, կհնչեն Դմիտրի Շոստակովիչի վիթխարի և տպավորիչ Սիմֆոնիա թիվ 10-ը, Գուստավ Մալերի վեհաշուք Առաջին՝ «Տիտան» սիմֆոնիան, Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի Ջութակի թիվ 3 կոնցերտը, Մաքս Բրուխի Ջութակի թիվ 1 կոնցերտը, Յոհաննես Բրամսի Ջութակի կոնցերտը, Պյոտոր Չայկովսկու Դաշնամուրի թիվ 1 կոնցերտը և Անտոնին Դվորժակի Թավջութակի կոնցերտը, ինչպես նաև հատվածներ Արամ Խաչատրյանի «Սպարտակ» և «Գայանե» բալետներից:

Այս շրջագայությամբ ևս մեկ անգամ կամրապնդվի Հայաստանի մշակութային ներկայությունը Եվրոպայի հեղինակավոր բեմերում:

Նարեկ Դուրյան՝ մարդ, ում անունը վաղուց արդեն դարձել է ոճ, մտածողություն

26/04/2026 infomitk@gmail.com
Էժեն Դելակրուայի ծննդյան օրը հիշելիս մենք վերապրում ենք եվրոպական հեղափոխություն՝ արվեստի մեջ. Լուսանկարներ

26/04/2026 infomitk@gmail.com
Ռուս – եվրոպական երկակիությունը Վլ․ Նաբոկովի մոտ չի բախվում՝ այն պարում է․ Նրա ծննդյան օրն է այսօր

22/04/2026 infomitk@gmail.com

Տավրոս Սափեյանը ոչ միայն Քաղաքացու օրվա «աստղն է», այլ հակաեկեղեցական պայքարի առաջամարտիկը

27/04/2026 infomitk@gmail.com
Արայիկ Հարությունյանը ծանոթացել է Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովի կազմակերպչական աշխատանքներին. Լուսանկար

27/04/2026 infomitk@gmail.com
Սպառման համակարգը բաշխման ցանցին միացման նոր դիմում ներկայացնելիս կգործեն արդեն նվազեցված սակագները. ՀԷՑ

27/04/2026 infomitk@gmail.com
«Իշխանության բանաձեւով՝ Հայաստանը վերջանալու է Փաշինյանով։ Մեր տեսլականով Հայաստանը հավերժ է»

