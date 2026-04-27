ԵՄ-ն չի շտապում․ Իրանի դեմ պատժամիջոցների չեղարկման մասին խոսելը դեռ վաղ է

Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը հայտարարել է, որ դեռ վաղ է Իրանի դեմ սահմանված պատժամիջոցները չեղարկելու համար։
France 24-ի փոխանցմամբ՝ Ֆոն դեր Լայենը Բեռլինում նշել է, որ պատժամիջոցների վերացումը այս փուլում անհնար է։
«Մենք կարծում ենք, որ պատժամիջոցների չեղարկումը շատ վաղ կլինի», – ասել է նա՝ հավելելով, որ դրանք սահմանվել են Իրանի իշխանությունների կողմից սեփական բնակչության նկատմամբ իրականացվող ճնշումների պատճառով։
Ֆոն դեր Լայենի խոսքով՝ պատժամիջոցների վերացման համար անհրաժեշտ է նախ տեսնել էական և հիմնարար փոփոխություններ Իրանում։
