27/04/2026

EU – Armenia

ԵՄ-ն չի շտապում․ Իրանի դեմ պատժամիջոցների չեղարկման մասին խոսելը դեռ վաղ է

infomitk@gmail.com 27/04/2026 1 min read

Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը հայտարարել է, որ դեռ վաղ է Իրանի դեմ սահմանված պատժամիջոցները չեղարկելու համար։

France 24-ի փոխանցմամբ՝ Ֆոն դեր Լայենը Բեռլինում նշել է, որ պատժամիջոցների վերացումը այս փուլում անհնար է։

«Մենք կարծում ենք, որ պատժամիջոցների չեղարկումը շատ վաղ կլինի», – ասել է նա՝ հավելելով, որ դրանք սահմանվել են Իրանի իշխանությունների կողմից սեփական բնակչության նկատմամբ իրականացվող ճնշումների պատճառով։

Ֆոն դեր Լայենի խոսքով՝ պատժամիջոցների վերացման համար անհրաժեշտ է նախ տեսնել էական և հիմնարար փոփոխություններ Իրանում։

