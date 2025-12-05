05/12/2025

Ալիևը հրապարակայնացնում է փաստեր, որ Ռուսաստանը թաքցնում է

05/12/2025

Գյանջայի ծանր հանցագործությունների դատարանում Իսմայիլ Հասանովի գործով դատաքննությունն ավարտվել է: Նա մեղադրվում է օտարերկրյա պետության տարածքում ապօրինի զինված խմբավորումներին անդամակցելու և ռազմական գործողություններին մասնակցելու մեջ:

Հասանովը, ինչպես հետևում է ադրբեջանական մամուլի հրապարակումներից, ծնունդով Ադրբեջանի Թովուզի շրջանից է, իսկ օտարեկրյա պետությունը, որտեղ նա անդամակցել է ապօրինի զինված խմբավորումներին, Ռուսաստանի Դաշնությունն է:

Գործի վերաբերյալ կցկտուր տեղեկություններից հասկացվում է, որ Իսմայիլ Հասանովը մարդասպանության և ավազակային հարձակման մեղադրանքով Ռուսաստանում երկարաժամկետ ազատազրկման է դատապարտվել եւ պատիժը կրել է Պենզայում:

Ըստ նրա ցուցմունքների, Պենզայի բանտում ինքը հավաքագրվել է անձամբ «Վագներ» ռազմական խմբավորման հրամանատար Եվգենի Պրիգոժինի կողմից: Հասանովն ազատվել է բանտից և հայտնվել Ուկրաինայի Լուգանսկի մարզում, որտեղ էլ մասնակցել է պատերազմական գործողությունների:

Մի քանի ամիս հետո Հասանովը տեղափոխվել է Դոնի Ռոստովի մոտ գտնվող «Վագների» հենակետային ճամբար: Այդ ընթացքում Հասանովը ձեռք է բերել ՌԴ քաղաքացիություն: Դատարանում նա ցուցմունք է տվել, որ «Վագների» հետ երկրորդ պայմանագիր ստորագրելուց հրաժարվել է:

Բաքվի մամուլը հայտնում է, որ Հասանովը «հայտնաբերվել և ձերբակալվել է Ադրբեջանի Պետական անվտանգության ծառայության աշխատակիցների կողմից»: Ըստ երևույթին, նրան հաջողվել է Ռուսաստանից անցնել Ադրբեջան, որտեղ էլ ձերբակալվել է:

Ադրբեջանական լրատվամիջոցները Հասանովի «հայտնաբերման» ժամանակի և վայրի մասին ոչինչ չեն ասում: Տպավորություն է, որ նրա դեմ դատավարությունը քաղաքական մոտիվացիա ունի և կապված է ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունների, ուկրաինական կարգավորման հարցում Ադրբեջանի դիրքորոշման հետ:

Ալիևը հրապարակայնացնում է փաստեր, որ Ռուսաստանը թաքցնում է: Խոսքն առաջին հերթին ծանր հանցագործությունների համար դատապարտված անձանց հավաքագրելու, պատժի հետագա կրումից ազատելու և որոշակի վարձատրության դիմաց Ուկրաինայում մարտական գործուղությունների մասնակից դարձնելու մասին է:

Նման տեղեկություններ, իհարկե, միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպություններն ունեն, բայց կոնկրետ դատավարությունը, որ կազմակերպվել է Ադրբեջանում, արդեն փաստ է: Ավելի կարևոր է, որ Ադրբեջանում «Վագները» դատական վճռով ճանաչվում է ապօրինի զինված խմբավորում, նրան անդամակցած անձինք՝ վարձկան:

Հասանովի դեմ դատավարությունը քաղաքական ազդակ է Ռուսաստանին, որ Ադրբեջանը հեռանում է նրա հետ ռազմավարական համագործակցությունից:

Գուցե պատահական զուգադիպություն է, բայց ուշագրավ է, որ ռուսաստանյան մամուլն էլ հաղորդում է Եկատերինբուրգում մեկնարկած դատավարության մասին: Ռուսաստանը դատում է ամռանը ձերբակալված Շահին Շիխլիսնկուն, որ գլխավորել է էթնիկ հանցավոր խումբ: Նրան երեք անձի սպանության մեղադրանք է ներկայացված:

Շիխլիսնկուն, ամենայն հավանականությամբ, ցմահ ազատազրկում է սպասում: Մեղադրյալի աթոռին են հայտնել ևս մոտ մեկ տասնյակ ադրբեջանցիներ: Ռուս-ադրբեջանական հարաբերություններում «սառը պատերազմը» շարունակվում է:

