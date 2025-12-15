Նախաձեռնում ենք Վրթանեսին Արցախի թեմի առաջնորդի պարտականություններից ազատելու գործընթաց

Լրագրող Նաիրի Հոխիկյանը սոցկայքի իր էջում գրել է.
«Նախաձեռնում ենք Վրթանես եպիսկոպոս Աբրահամյանին Արցախի թեմի առաջնորդի պարտականություններից ազատելու գործընթաց՝ այդ խնդրանքով դիմելով Ն․Ս․Օ․Տ․Տ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Գարեգին Բ-ին։
Առաջիկա ժամերին ստորագրահավաքը կսկսվի։
Արցախի թեմի հավատացյալ բոլոր մեր հայրենակիցներին խնդրում ենք մասնակցել ստորագրահավաքին, որպեսզի ունենանք Արցախի թեմի հավատարիմ ու ազգային առաջնորդ»:
