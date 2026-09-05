Սերբիայի ԵՄ անդամակցության հայտը պատին է դիպչում. Կոսը չեղարկում է

Սերբիայի ԵՄ անդամակցության հայտը երկրների մայրաքաղաքներում աճող դիմադրության է բախվում
ԵՄ ընդլայնման հանձնակատար Մարտա Կոսը ուրբաթ օրը հայտարարեց, որ չեղարկել է Սերբիա նախատեսված այցը՝ հղում անելով այն բանին, ինչը նա անվանել է բոսնիացի սերբերի հրամանատար և ռազմական հանցագործ Ռատկո Մլադիչի մահվան հետ կապված «փառաբանություն»։
Մլադիչը, որը հայտնի է նաև որպես «Բոսնիայի մսագործ», մահացել է օգոստոսի վերջին՝ Հաագայի ՄԱԿ-ի կալանավայրում ցմահ ազատազրկման դատապարտվելուց հետո՝ ցեղասպանության, մարդկության դեմ հանցագործությունների և ռազմական հանցագործությունների համար դատապարտվելուց հետո։
Նրա աճյունը հինգշաբթի օրը տեղափոխվել է Բելգրադ, որտեղ նրա դագաղը ժամանել է կառավարական ինքնաթիռով և ընդունվել սերբական բանակի անձնակազմի կողմից։
Սերբիայի իշխանությունները հայտարարել են, որ նրա հուղարկավորությունը կկազմակերպվի պետական բոլոր պատիվներով, քայլ, որը բացասական արձագանք է առաջացրել Բրյուսելում։ Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչը հայտարարել է, որ ընտանիքը կորոշի հուղարկավորության կազմակերպման հարցերը։
«Նրա մահվան շուրջ փառաբանումը անհամատեղելի է այն արժեքների հետ, որոնց վրա կառուցված է ԵՄ ուղին», – X-ում ասել է Կոսը: «Այդ ուղին պահանջում է անցյալի հետ առերեսում, իրական հաշտեցում և պատերազմական հանցագործությունների զոհերի նկատմամբ հարգանք»:
Կոսի այցը նախատեսված էր հաջորդ շաբաթ, ըստ հարցին ծանոթ երեք պաշտոնյաների:
Այս դրվագը տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ Սերբիայի ԵՄ անդամակցության հայտը արդեն իսկ բախվում է ԵՄ մայրաքաղաքների կողմից աճող դիմադրության:
Հուլիսին ութ ազգային մայրաքաղաքներ դեմ էին Բելգրադի հետ նոր բանակցային խմբի բացմանը՝ արտացոլելով Սերբիայի առաջընթացը օրենքի գերակայության բարեփոխումների, ԵՄ արտաքին քաղաքականությանը համապատասխանեցման և տարածաշրջանային հաշտեցման մոտեցման վերաբերյալ մտահոգությունները:
ԵՄ պաշտոնյաներից մեկը նշել է, որ Կոսը չի բարձրացրել այս հարցը ուրբաթ օրը Իռլանդիայում ԵՄ նախարարների փակ նիստի ժամանակ, որին մասնակցել է նաև Սերբիայի եվրոպական ինտեգրման նախարարը:
ԵՄ ինտեգրման Սերբիայի նախարար Նեմանյա Ստարովիչը հրաժարվել է մեկնաբանություն տալ:
Սերբիայի ԵՄ անդամակցության հայտը պատին է դիպչում
«Ամոթալի և անհարգալից է զոհերի և նրանց ընտանիքների համար նման պատիվներ պահել նրա հուղարկավորության համար», – X-ում ասել է Բելգիայի արտաքին գործերի նախարար Մաքսիմ Պրևոն: «Ես ամենախիստ կերպով դատապարտում եմ այդ արարքը և այսօր առավոտյան այս ուղերձը փոխանցել եմ եվրոպական հարցերով պատասխանատու իմ սերբ գործընկերոջը»:
ԵՄ-ում Կոսովոյի Հանրապետության անունից բանակցող Ջետոն Զուլֆայը նույնպես դատապարտել է Սերբիայի գործողությունները: «Այս ամենը սխալ է, և եթե մենք ոչինչ չասենք, դա բիծ է թողնում մեր խղճի վրա», – ասել է նա X-ում տարածված իր ելույթում:
Մլադիչը շարունակում է խորապես պառակտված մնալ, Սերբիայի ազգայնական հանրության մի մասի կողմից հերոս է ճանաչվել, չնայած նրան, որ միջազգային դատարանների և զոհերի խմբերի կողմից նրան պատերազմական հանցագործ են համարում:
Բաց մի թողեք
6 թեժ հարց, որոնք Ֆարաժը ստիպված կլինի քննարկել Բրյուսելի հետ
Ֆոն դեր Լեյենի դիլեման. Մեկ տարի անց ԵՄ-ն բախվում է Google-ի բաժանման նոր խոչընդոտի հետ
Ինչո՞ւ Ֆարաջի և Բարդելայի հակամիգրացիոն դաշինքը հարթ չի լինելու