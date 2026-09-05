05/09/2026

EU – Armenia

Սերբիայի ԵՄ անդամակցության հայտը պատին է դիպչում. Կոսը չեղարկում է

infomitk@gmail.com 05/09/2026 1 min read

AFET - Exchange of views with Marta Kos, Commissioner for Enlargement

Սերբիայի ԵՄ անդամակցության հայտը երկրների մայրաքաղաքներում աճող դիմադրության է բախվում

ԵՄ ընդլայնման հանձնակատար Մարտա Կոսը ուրբաթ օրը հայտարարեց, որ չեղարկել է Սերբիա նախատեսված այցը՝ հղում անելով այն բանին, ինչը նա անվանել է բոսնիացի սերբերի հրամանատար և ռազմական հանցագործ Ռատկո Մլադիչի մահվան հետ կապված «փառաբանություն»։

Մլադիչը, որը հայտնի է նաև որպես «Բոսնիայի մսագործ», մահացել է օգոստոսի վերջին՝ Հաագայի ՄԱԿ-ի կալանավայրում ցմահ ազատազրկման դատապարտվելուց հետո՝ ցեղասպանության, մարդկության դեմ հանցագործությունների և ռազմական հանցագործությունների համար դատապարտվելուց հետո։

Նրա աճյունը հինգշաբթի օրը տեղափոխվել է Բելգրադ, որտեղ նրա դագաղը ժամանել է կառավարական ինքնաթիռով և ընդունվել սերբական բանակի անձնակազմի կողմից։

Սերբիայի իշխանությունները հայտարարել են, որ նրա հուղարկավորությունը կկազմակերպվի պետական ​​բոլոր պատիվներով, քայլ, որը բացասական արձագանք է առաջացրել Բրյուսելում։ Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչը հայտարարել է, որ ընտանիքը կորոշի հուղարկավորության կազմակերպման հարցերը։

«Նրա մահվան շուրջ փառաբանումը անհամատեղելի է այն արժեքների հետ, որոնց վրա կառուցված է ԵՄ ուղին», – X-ում ասել է Կոսը: «Այդ ուղին պահանջում է անցյալի հետ առերեսում, իրական հաշտեցում և պատերազմական հանցագործությունների զոհերի նկատմամբ հարգանք»:

Կոսի այցը նախատեսված էր հաջորդ շաբաթ, ըստ հարցին ծանոթ երեք պաշտոնյաների:

Այս դրվագը տեղի է ունենում այն ​​ժամանակ, երբ Սերբիայի ԵՄ անդամակցության հայտը արդեն իսկ բախվում է ԵՄ մայրաքաղաքների կողմից աճող դիմադրության:

Հուլիսին ութ ազգային մայրաքաղաքներ դեմ էին Բելգրադի հետ նոր բանակցային խմբի բացմանը՝ արտացոլելով Սերբիայի առաջընթացը օրենքի գերակայության բարեփոխումների, ԵՄ արտաքին քաղաքականությանը համապատասխանեցման և տարածաշրջանային հաշտեցման մոտեցման վերաբերյալ մտահոգությունները:

ԵՄ պաշտոնյաներից մեկը նշել է, որ Կոսը չի բարձրացրել այս հարցը ուրբաթ օրը Իռլանդիայում ԵՄ նախարարների փակ նիստի ժամանակ, որին մասնակցել է նաև Սերբիայի եվրոպական ինտեգրման նախարարը:

ԵՄ ինտեգրման Սերբիայի նախարար Նեմանյա Ստարովիչը հրաժարվել է մեկնաբանություն տալ:

Սերբիայի ԵՄ անդամակցության հայտը պատին է դիպչում

«Ամոթալի և անհարգալից է զոհերի և նրանց ընտանիքների համար նման պատիվներ պահել նրա հուղարկավորության համար», – X-ում ասել է Բելգիայի արտաքին գործերի նախարար Մաքսիմ Պրևոն: «Ես ամենախիստ կերպով դատապարտում եմ այդ արարքը և այսօր առավոտյան այս ուղերձը փոխանցել եմ եվրոպական հարցերով պատասխանատու իմ սերբ գործընկերոջը»:

ԵՄ-ում Կոսովոյի Հանրապետության անունից բանակցող Ջետոն Զուլֆայը նույնպես դատապարտել է Սերբիայի գործողությունները: «Այս ամենը սխալ է, և եթե մենք ոչինչ չասենք, դա բիծ է թողնում մեր խղճի վրա», – ասել է նա X-ում տարածված իր ելույթում:

Մլադիչը շարունակում է խորապես պառակտված մնալ, Սերբիայի ազգայնական հանրության մի մասի կողմից հերոս է ճանաչվել, չնայած նրան, որ միջազգային դատարանների և զոհերի խմբերի կողմից նրան պատերազմական հանցագործ են համարում:

Բաց մի թողեք

1 min read

6 թեժ հարց, որոնք Ֆարաժը ստիպված կլինի քննարկել Բրյուսելի հետ

05/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ֆոն դեր Լեյենի դիլեման. Մեկ տարի անց ԵՄ-ն բախվում է Google-ի բաժանման նոր խոչընդոտի հետ

04/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչո՞ւ Ֆարաջի և Բարդելայի հակամիգրացիոն դաշինքը հարթ չի լինելու

04/09/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ծառուկյանին դավաճանած «Մուլտի Ուելնեսի» տնօրենի հետ վարվեցին ինչպես հարկն է. Լուսանկար

05/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կադրեր և մանրամասներ Ալեն Սիմոնյանի և Անելյա Գուբրյանի պսակադրությունից

05/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՔՊ-ական նախկին պատգամավորը` Երևանի քաղաքապետի մամուլի քարտուղար

05/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բոլոր «սպիսատ» արած կադրերը հեռանալու են՝ ուզեն, թե` ոչ

05/09/2026 infomitk@gmail.com