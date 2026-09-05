Ինչու է Մակրոնի տիեզերական գագաթնաժողովը վտանգում պայթել մեկնարկային հարթակում

Հաջորդ շաբաթ Փարիզում կայանալիք հանդիպումն ավելի շատ բան է հակասում, քան Թրամփի կողմից կազմակերպված խուսափումը։
ՓԱՐԻԶ — Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի միջազգային տիեզերական գագաթնաժողովը չի ընթանում ըստ ծրագրի։
Ուրբաթ օրը Ֆրանսիայի առաջնորդի գրասենյակը նվազեցրեց ամերիկյան տիեզերական հսկաների, այդ թվում՝ Էլոն Մասկի SpaceX-ի և Ջեֆ Բեզոսի Blue Origin-ի կողմից միջոցառմանը չմասնակցելու վերջին րոպեի որոշումը, որը կայացվել էր Սպիտակ տան ճնշման ներքո։
ԱՄՆ-ի կողմից անտեսումը մի քանի մարտահրավերներից միայն մեկն է, որի առջև կանգնած է չորեքշաբթի և հինգշաբթի օրերին Ֆրանսիայի մայրաքաղաքում կայանալիք հավաքը։ Հրավիրվել է մոտ 120 միջազգային պատվիրակություն, որոնց, ինչպես սպասվում է, կմասնակցեն նաև չինացի պաշտոնյաներ։
Գագաթնաժողովի կազմակերպչական աշխատանքների մասին առաջին ձեռքից ծանոթ վեց մասնակիցներ այն նկարագրել են որպես վատ համակարգված միջոցառում՝ անորոշ արդյունքով։ Նրանց թույլատրվել է անանուն մնալ՝ զգայուն հարցեր քննարկելու համար։
«Այն ժամանակացույցից հետ է մնում, այն իրականում չի համակարգվել եվրոպական տիեզերական ոլորտի խոշոր խաղացողների հետ, և լիովին պարզ չէ, թե ինչ նպատակ ունի այն», – ասել է գագաթնաժողովի նախապատրաստմանը մասնակցած ավագ տիեզերական փորձագետը։
«Եվ հիմա, երբ Սպիտակ տունը փաստացի որոշել է այն օգտագործել Էմանուել Մակրոնի դեմ, դա դառնում է ավելի անհարմար. դա ցույց է տալիս, որ դիվանագիտական տեսանկյունից նրանք չեն արել այն, ինչ պետք է անեին», – հավելել են նրանք։
Հաջորդ շաբաթվա միջոցառումը նպատակ ունի հավաքել միջազգային հանրությանը՝ ներառյալ առաջնորդներին, խոշոր կորպորացիաներին, ստարտափներին և հետազոտողներին՝ քննարկելու տիեզերական գործունեության կարգավորման, մրցունակության, անվտանգության և պաշտպանության, ինչպես նաև տիեզերքի ուսումնասիրության հետ կապված հարցեր։
Մակրոնը ձգտում է ապահովել, որ Ֆրանսիան և Եվրոպան մնան հավաստի տիեզերական տերություններ՝ անկախ մեկնարկային հնարավորություններով և իրենց սեփական գլոբալ արբանյակային կապի համակարգով՝ ԱՄՆ տեխնոլոգիաներից կախվածությունը նվազեցնելու նպատակով։
Ֆրանսիայի նախագահի գրասենյակը ուրբաթ օրը պնդել է, որ SpaceX-ի և Blue Origin-ի՝ աշխարհի առաջատար երկու տիեզերական ընկերությունների բացակայությունը քիչ ազդեցություն կունենա գագաթնաժողովի վրա։
«Եթե որոշակի երկրներ կամ գործիչներ չեն ցանկանում մասնակցել, դա նրանց կորուստն է», – ուրբաթ օրը լրագրողներին ասաց Ելիսեյան պալատի պաշտոնյան։
«Կան ամերիկյան ընկերություններ, որոնք մասնակցում են, և կլինեն հայտարարություններ։ Մենք չենք տեսնում միտում, որ ԱՄՆ-ն մեջք շրջի Եվրոպայից այս տիեզերական գագաթնաժողովում», – ասաց Ելիսեյան պալատի մեկ այլ պաշտոնյա։ Օրինակ՝ Amazon-ի արբանյակային բիզնեսը՝ Amazon Leo-ն, կներկայացնի նրա փոխնախագահներից մեկը, հաստատել է ընկերության խոսնակը։
«Վատ կառավարվող»
Գագաթնաժողովի արդյունքները, ինչպես սպասվում է, կներառեն գիտական տիեզերական տվյալների փոխանակման, ռադիոարբանյակային հաճախականությունների բաշխման՝ վիճահարույց հարցի, և տիեզերական աղբի կառավարման վերաբերյալ հայտարարություններ։ Սակայն այս փուլում դեռևս պարզ չէ, թե ով կստորագրի դրանք։
Մասնակիցները նշեցին, որ քիչ պարզություն կա այն մասին, թե որ երկրները կմասնակցեն, ինչ մակարդակով, ժամանակացույցով և ինչ սպասել։
«Այս գագաթնաժողովի կառուցվածքը՝ ինչպես հաճախ լինում է միջազգային գագաթնաժողովների դեպքում՝ բավականին ոչ ավանդական է, և ես վստահ չեմ, որ Ելիսեյան պալատն ունի որևէ իրական նպատակ, բացի Ֆրանսիային ցուցադրելուց», – ասել է հաճախականության հայտարարագրի վրա աշխատող բարձրաստիճան պաշտոնյան, որը նախկինում մասնակցել է անցյալ տարվա Փարիզի արհեստական ինտելեկտի գագաթնաժողովի կազմակերպմանը։
«Դա թույլ կտա Ֆրանսիային ցույց տալ, որ ինքը տիեզերական ոլորտի խաղացող է, չնայած ռեսուրսներն ու ռազմավարությունը չեն համընթացում։ Եվ դա թույլ կտա որոշակի ցածր մակարդակի աշխարհաքաղաքականություն վարել՝ առանց անդրադառնալու եվրոպական ֆինանսավորման և հնարավորությունների շուրջ իրական խնդիրներին», – հավելել է պաշտոնյան։
Լոգիստիկան նույնպես քաոսային է և «վերջին րոպեի», – ասել է պաշտոնյան։
Հրավերներն ուղարկվել են միայն ամռանը, և որոշները դեռևս ուղարկվում էին մինչև ուրբաթ, մինչդեռ վերջնական հռչակագրերի վերաբերյալ բանակցություններն արդեն սկսվել են, ասել են երկու մասնակից։ Հյուրերի ցուցակը նույնպես զարմացրել է շատ տիեզերական պաշտոնյաների, քանի որ նրանք պնդում էին, որ այն բաց է թողել հիմնական խաղացողներին։
Խառնաշփոթը խորացնելով՝ Մակրոնի գագաթնաժողովի պատասխանատու խորհրդական Կլեր Վերնե-Գարնիեն լքել է իր աշխատանքը միջոցառումից մեկ ամիս առաջ։
Օգոստոսի վերջին Ելիսեյան պալատը կազմակերպեց ճեպազրույց՝ գագաթնաժողովին նախապատրաստվելու համար, սակայն բազմաթիվ հարցեր անպատասխան թողեց, ասել են մի քանի տիեզերական պաշտոնյաներ։
«Այն վատ է կառավարվել, սա Մակրոնի կողմից կազմակերպված ամենավատ գագաթնաժողովն է, որը ես տեսել եմ», – ասել է նրանցից մեկը։
«Շատ բան է վտանգված»
Չնայած գագաթնաժողովի կազմակերպումը հարցեր է առաջացնում, եվրոպացի պաշտոնյաները և տիեզերական արդյունաբերության ներկայացուցիչները դեռևս հույս ունեն, որ միջոցառումը կօգնի բարձրացնել Եվրոպայի տիեզերական ոլորտի հեղինակությունը։
«Առաջիկա օրերին շատ բան է խաղադրույքի տակ դրված, քանի որ եվրոպական տիեզերական քաղաքականության վրա կախված ամպերը դեռևս բավականին մութ են և բավականին շատ», – ուրբաթ օրը հայտարարեց Ֆրանսիայի վարչապետ Սեբաստիան Լեկորնուն՝ MaiaSpace վերաօգտագործելի հրթիռային կայանների ստարտափի նոր գործարանի հիմնաքարը դնելիս։
Թրամփի վարչակազմի կողմից առաջ քաշված չեղարկումները ընդգծում են ԵՄ-ԱՄՆ լարված հարաբերությունները տիեզերական քաղաքականության շուրջ։
Վաշինգտոնը լոբբինգ է արել Եվրոպական հանձնաժողովի ԵՄ տիեզերական օրենքի դեմ, որը տիեզերական գործունեության համար առաջարկվող կանոնակարգ է, որը ԱՄՆ-ն համարում է ամերիկյան ընկերություններին թիրախավորող՝ նրանց վրա ԵՄ կանոններ պարտադրելով։
Ֆրանս-գերմանական ջանքերը՝ եվրոպական ընկերություններին, այդ թվում՝ ԵՄ IRIS² արբանյակային ցանցին, ավելի շատ արբանյակային ռադիոհաճախականություններ հատկացնելու համար, նույնպես համարվում է վնասակար Starlink-ի համար։ Ելիսեյան պալատի պաշտոնյաներից մեկը լրագրողների հետ զրույցում խոստովանեց, որ տիեզերական կարգավորման շուրջ միջազգային քննարկումները դժվար են։
«Խաղադրույքի տակ դրված երկու հիմնական հարցերն են՝ երկու սահմանափակ ռեսուրսների՝ ուղեծրի և սպեկտրի հասանելիությունը, այն համատեքստում, երբ SpaceX-ը երկուսի նկատմամբ էլ ունի լիակատար գերիշխանության քաղաքականություն», – ասաց արբանյակային ընկերության գործադիր տնօրենը, որը խոսեց անանուն մնալու պայմանով։
«Հետևաբար, զարմանալի չէ, որ Եվրոպան ցանկանում է կենտրոնանալ դրա վրա, և զարմանալի չէ, որ ԱՄՆ վարչակազմը պատասխանում է բոյկոտով», – հավելեցին նրանք։
Բաց մի թողեք
Ինչպես «կասկածելի փողի» սկանդալը խլեց Նայջել Ֆարաջի վերագործարկման համաժողովը
ԵՄ հինգ երկրներ նպատակ ունեն մինչև 2027 թվականը միգրանտներին ուղարկել վերադարձի կենտրոններ
Գերմանիայի ծայրահեղ աջակողմյան պահը արագացնում է ԵՄ-ի ջանքերը 2 տրիլիոն եվրո բյուջեի համաձայնագրի շուրջ