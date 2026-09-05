Ինչպես «կասկածելի փողի» սկանդալը խլեց Նայջել Ֆարաջի վերագործարկման համաժողովը

Դեն Ջուքսի և Ջեյմս Օրի կորուստը պոպուլիստ առաջնորդի բարձրագույն թիմից մեծ հարված է այն կուսակցությանը, որը փորձում է պրոֆեսիոնալիզացվել։
ԲԻՐՄԻՆԳՀԵՄ, Անգլիա — Նայջել Ֆարաժը հինգշաբթի երեկոյան ճաշել է բիզնես ղեկավարների հետ և, կարծես, վճռականորեն տրամադրված էր թույլ չտալ, որ Reform UK-ի կուսակցական համաժողովը ենթարկվի նոր սկանդալի։ Սակայն ուրբաթ առավոտյան նրա երկու ամենամոտ խորհրդականներն արդեն հեռացել էին։
Դեն Ջուքսի և Ջեյմս Օրի կորուստը Reform UK-ի կասկածելի նվիրատվությունների պրակտիկայի պատճառով գաղտնի խարդախության պատճառով չի կարելի թերագնահատել։
Ջուքսը հայտնի է որպես Ֆարաջի ամենահավատարիմ հարձակվող շուն՝ հաղորդակցության ղեկավար, որը դեռահաս տարիքում անսասան կերպով սկսել է պայքարել իր ղեկավարի համար և ավելի քան մեկ տասնամյակ մնացել է Ֆարաջի ուղեծրում։ Նրանք այնքան մտերիմ են, որ նրանց հարաբերությունների մասին հաճախ խոսում են որպես հայր և որդի հարաբերությունների։ Օրը Reform-ի մեծ քաղաքականության ուղեղն էր։ Քեմբրիջի գիտնական, որը ղեկավարում էր կառավարման համար ամուր հարթակ կառուցելու աշխատանքները, Օրը աստվածաբան է, որը խորը կապեր ունի MAGA շարժման հետ, այդ թվում՝ բարեկամություն ունի ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսի հետ։
Օգնականները կուսակցության հավատարիմների այս հավաքը համարել էին այն պահը, երբ Ֆարաժը «լուրջացավ» ամառվա ընթացքում, որը գերակշռում էր իր՝ Քլաքթոնի լրացուցիչ ընտրություններում կատակերգու թեկնածու Քաունթ Բինֆեյսի դեմ պայքարից հետո։ Դա պայքար էր, որը Ֆարաժը սկսեց՝ փորձելով մարել առանձին մեղադրանքները, որոնց համաձայն նա չի հայտարարագրել կրիպտո գործարար Քրիստոֆեր Հարբորնի միլիոնավոր ֆունտ ստեռլինգ նվիրատվությունները։
Այժմ նոր վերնագրերը, որոնցում Ֆարաժը պնդում է, որ կուսակցությունը «ոչ մի օրենք չի խախտել» և հերքում է, որ իր թիմը որևէ «կասկածելի գումար» է վերցրել, ստվերում են աջակողմյան կազմակերպության Բիրմինգհեմյան հավաքը։
«Գաղտնի նախագծեր»
Հինգշաբթի երեկոյան ճաշացանկում ապխտած իշխան և տավարի ֆիլե էին, քանի որ Ազգային ցուցահանդեսային կենտրոնում Reform UK գործարար ընթրիքի անհանգստացած մասնակիցները իրենց հեռախոսներով դիտում էին Channel 4-ի կողմից կատարված խայթոցի կադրերը։
Կար նաև Օրի տեսագրությունը, որը ֆիքսվել էր, թե ինչպես է կազմակերպում կանոնակարգված ֆինանսավորում արտասահմանյան բարերարից՝ Մեծ Բրիտանիայի միջնորդի միջոցով՝ բարենպաստ հարցումներ անցկացնելու համար: Կար նաև Ջուքս, որը քննարկում էր «փոքրիկ գաղտնի նախագծեր», որոնք նա «այնքան արժեքավոր» է համարում կուսակցության համար:
Կար նաև Ֆարաժը, որը խոսում էր իր Քլաքթոնի ընտրատարածքում կեղծ ամերիկյան դոնորի հետ՝ թվալով, թե տոնում է այն մեծ «շահույթը», որը ապահովել էր հարցումը, որը հրապարակվել էր ազգային թերթերում՝ առանց Reform UK-ի հետ իր կապերի մասին հայտարարության:
«Այն աշխատեց: Բում», – ասաց Ֆարաժը:
Անսովոր կերպով Ջուքսը Ֆարաջի կողքին չէր երևում հինգշաբթի երեկոյան ընթրիքի ժամանակ: Նա այնտեղ էր եղել իր ղեկավարի հետ քաղաքական խմբագիրների հետ խմիչքների ժամանակ՝ հետաքննության հեռարձակումից կարճ ժամանակ առաջ: Սակայն նրա ներկայությունը Reform-ի ղեկավարության մտքում ակնհայտ էր:
«Ընթրիքի ժամանակ տպավորություն էր ստեղծվել, որ Նայջելը պատրաստվում է նրանց աջակցել մինչև վերջ», – ասաց կուսակցության բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկը, որը ներկա էր գործարար միջոցառմանը: Նրանց, ինչպես այս հոդվածում նշված մյուսներին, թույլատրվել էր անանուն մնալ՝ անկեղծորեն խոսելու ներքին կուսակցության հարցի մասին: Փաստարկն այն էր, որ «օրենքի խախտում չի եղել» և որ Ֆարաժը կարող էր աջակցել վիճաբանության մեջ գտնվող զույգին։
«[Փոխառաջնորդ Ռիչարդ] Թայսի, Օրի և այլոց տարբեր համադրություններ պարբերաբար հեռանում էին սեղաններից, անկյուններում լռության մեջ զրուցում, ապա վերադառնում», – ասաց երկրորդ մասնակիցը։ «Նրանք ոչ մեկին չնշեցին կամ չհիշատակեցին դա, նրանք, անշուշտ, չէին ծիծաղում դրա վրա»։
Միևնույն ժամանակ, հյուրանոցի սենյակում տեղի էր ունենում այն, ինչ հրավիրվածներից մեկը նկարագրեց որպես Channel 4-ի կադրերի «դիտման երեկույթ», որտեղ բարձրաստիճան պաշտոնյաները քննարկում էին, թե ինչպես կարգավորել իրավիճակը։
Հինգերորդ հարկի Sky Bar-ում, որտեղ հավաքվել էին համաժողովի շատ խնջույքի մասնակիցներ, երեկույթի բարձրաստիճան պաշտոնյաները ժամը 23:30-ից հետո միմյանց հարցնում էին. «Որքա՞ն վատ է վատը»՝ խմելով ջին-տոնիկ։
Մեծ մասը պնդում էր, որ վեճը կավարտվի։ Եթե Օրի աջակցությունը ավելի տարրական լիներ, ապա Ջուկսի լավ լինելու սպասումը թվում էր անկասկած։
«Բարերում դա ակնհայտորեն խոսակցության կենտրոնական թեման էր, բայց չեմ կարծում, որ որևէ մեկը կանխատեսել էր, որ այսօր առավոտյան Օրը և Ջուկսը հրաժարական կտան», – ասաց երկրորդ գործնական ընթրիքի մասնակիցը: «Ենթադրվում էր, որ նրանք կփորձեն անտեսել և, ըստ էության, կհակադարձեն, կասեն, որ դա խաբեություն է և այլն»:
Նախաճաշին արդեն պարզություն էր: Էդ Սամները, որն այժմ անվիճելիորեն Ֆարաջի հաղորդակցության ամենաբարձրաստիճան խորհրդականն է, իր ծննդյան առավոտն անցկացրեց հաստատելով, որ Ջուկսն ու Օրը «հրաժարական են տվել»՝ սպասելով ներքին հետաքննությանը:
«Կուսակցությունը կարծում է, որ կարևոր է, որ հետաքննությանը թույլատրվի շարունակել անկախ և առանց նախապաշարմունքների: Հետաքննության ընթացքում որևէ այլ մեկնաբանություն չի արվի», – ասվում է հայտարարության մեջ:
Անհասկանալի էր, թե ինչն էր պատճառը այս շրջադարձին, սակայն ավագ խորհրդականներից մեկն ասաց, որ Ջուկսը «ռացիոնալ մտածող» է, հավելելով. «Երբ ժամանակը լրացավ, նա գիտեր, որ ժամանակը լրացել է»։
Հակազդեցությունը
Sky Bar-ում ուշ գիշերային խմիչքների շուրջ տեղի ունեցած վիճաբանությունից հետո հակաազդեցության մասին խոսակցություններ հնչեցին ուրբաթ առավոտյան նախաճաշի բուֆետում։ Reform-ը հարցումներում մնում է իշխող Լեյբորիստական կուսակցության հետ կռնակի հավասար, և մտադիր էր ուրբաթ օրը օգտագործել կառավարության համար իրենց պատրաստակամությունը ցույց տալու համար։
«Մեր համաժողովը ոչ մի կերպ չի խափանվի որևէ հիմար շքեղ տղայի և Channel 4-ի հետաքննության պատճառով», – զայրացած ասաց Reform-ի ավելի կոպիտ, բարձրաստիճան կողմնակիցներից մեկը։
Reform UK-ի գլխավոր քարտուղար Լի Անդերսոնը հեռարձակողներին ասաց, որ «Օրի կամ Ջուկսի վերադարձի ոչ մի հնարավորություն չկա», բայց կուսակցության ղեկավարության որոշ անդամներ անձամբ սպասում են հենց դրան։
Վերը մեջբերված բարձրաստիճան անձը կանխատեսել էր, որ երկու օգնականների կորուստը «մարտավարական նահանջ» է՝ «այսօր լարվածությունը թեթևացնելու» համար՝ «ժամանակավոր բան», որտեղ հետաքննությունը հնարավորություն է տալիս վերադառնալ։
Նրանք նաև քննարկել են, թե ինչպես կարող է կուսակցությունը անցնել հարձակման՝ փորձելով «Կլիմայի լուսաբանման կենտրոնի» կողմից հիմնադրված Verbatim կազմակերպության լրագրողների կողմից անցկացված հետաքննությունը ներկայացնել որպես «ակտիվիստի» աշխատանք։ Պատահաբար լսվել է, թե ինչպես է բարեփոխիչ կուսակցության պատգամավորներից մեկը հանգստացնում Ջուկսի կողմնակիցին. «Ամեն ինչ կարգին է, մենք կհոգանք նրա մասին»։
Ֆարաջի տեղակալ Թայսը հրապարակավ հայտարարել է, որ Channel 4-ը կարող է «խախտել կանոնները»՝ «ծուղակի մեջ գցելով»։
Սակայն կասկած չկար, որ համաժողովի տրամադրությունը խաթարվել է։ «Ի՜նչ աղբ է», – զայրացել է Վեստմինստերի հավանական թեկնածուներից մեկը, երբ միացել է երկար հերթին դեպի միջոցառման վայրը։
Կուսակցական բարձրաստիճան գործիչը, որը խոսեց մարտավարական նահանջի մասին, Օրին նկարագրեց որպես «շատ լավ զրուցակից կուսակցության տարբեր մարդկանց միջև», ինչը հատկապես կարևոր դեր է խաղում՝ հաշվի առնելով Ֆարաջի ներքին գործերի խոսնակ Զիա Յուսուֆի հետ կապված որոշ պառակտումներ։
«Նա լեզու է գտնում Նայջելի հետ, լեզու է գտնում Զիայի հետ։ Այնպես որ, նա կարծես միջնորդի հարցերը», – ասաց գործիչը Օրի մասին։ «Դա մեծ կորուստ կլինի»։
Ֆարաջի և Ֆրանսիայի ծայրահեղ աջ «Ազգային միավորում» կուսակցության նախագահ Ջորդան Բարդելայի միջև կայացած խորհրդակցության պահը այժմ տեղի է ունենում սկանդալի ֆոնին։ Եվ քննադատությունը, հավանաբար, չի մարի Բիրմինգհեմից այն կողմ։ Ֆարաժը առանձին սպասում է, որ առաջիկա մի քանի շաբաթների ընթացքում հարցազրույց կտա խորհրդարանի չափանիշների հանձնակատարին՝ Հարբորնի ֆինանսավորման վեճի շուրջ։
«Մենք ակնհայտորեն չպետք է ստեղծենք բացասական վերնագրեր, որոնք կդժվարացնեն բոլոր շերտերի մարդկանց [մեզ աջակցելը], լինեն նրանք հարգված միտումներից, թե հակաիշխանական մարդիկ, ովքեր չեն սիրում կասկածելի փողերի և այլնի մասին պատմություններ», – ասաց կուսակցական բարձրաստիճան գործիչը։ «Դա վատ է բոլոր տեսանկյուններից»։
Բաց մի թողեք
Ինչու է Մակրոնի տիեզերական գագաթնաժողովը վտանգում պայթել մեկնարկային հարթակում
ԵՄ հինգ երկրներ նպատակ ունեն մինչև 2027 թվականը միգրանտներին ուղարկել վերադարձի կենտրոններ
Գերմանիայի ծայրահեղ աջակողմյան պահը արագացնում է ԵՄ-ի ջանքերը 2 տրիլիոն եվրո բյուջեի համաձայնագրի շուրջ