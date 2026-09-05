6 թեժ հարց, որոնք Ֆարաժը ստիպված կլինի քննարկել Բրյուսելի հետ

«Reform UK»-ի առաջնորդը կխաթարի Մեծ Բրիտանիայի ներկայիս հարաբերությունները Եվրամիության հետ, եթե դառնա Մեծ Բրիտանիայի հաջորդ վարչապետը։
ԼՈՆԴՈՆ — Նայջել Ֆարաժը գլխավորեց Brexit-ի դեմ պայքարը, բայց նա պատրաստվում է Բրյուսելի հետ բազմաթիվ հանդիպումների։
Brexit-ի կողմնակիցը, որը Մեծ Բրիտանիայի հարցումներում Լեյբորիստական կուսակցության հետ գլխավորում է իր կուսակցության տարեկան համաժողովը այս շաբաթ Բիրմինգհեմում, առաջարկում է արմատական աջակողմյան քաղաքական պլատֆորմ Մեծ Բրիտանիայի հաջորդ խորհրդարանական ընտրություններից առաջ, որոնք նախատեսված են 2029 թվականի վերջին։
Սակայն, քանի որ նրա ներգաղթի, սոցիալական ապահովության և կրթության քաղաքականության վերաբերյալ խոստումները, հավանաբար, կհակադրվեն Մեծ Բրիտանիայի Brexit-ից հետո Եվրամիության հետ կնքված համաձայնագրերին, Ֆարաժը խոստացել է նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ՝ այդ համաձայնագրերը փոփոխելու կամ չեղարկելու համար։
«Reform կառավարութունը կվերացնի այս ամենը օրենսդրությամբ», – ասել է Ֆարաժը Քեյր Սթարմերի վարչակազմի կողմից անցյալ տարի կնքված վերագործարկման համաձայնագրի մասին։ «Մենք կասեինք ԵՄ-ին, որ ցանկացած համաձայնագիր այլևս իրավաբանորեն պարտադիր չէ Մեծ Բրիտանիայի համար, քանի որ ընդհանուր ընտրություններն այդպես են ասել: Ահա թե ինչի մասին էր Brexit-ը»:
«Չկա այնպիսի բան, ինչպիսին է ստատիկ առևտրային համաձայնագիրը», – անցյալ ամիս ասաց փոխնախագահ Ռիչարդ Թայսը: «Մենք պետք է ունենանք քաջություն՝ դա ճանաչելու և որոշելու, թե ինչն է լավագույնը Մեծ Բրիտանիայի համար»:
Մեծ Բրիտանիա-ԵՄ վերագործարկման բանակցությունները շարունակվում են ներկայիս Լեյբորիստական կառավարության օրոք, իսկ մեկ այլ գագաթնաժողով նախատեսված է այս տարվա վերջին:
Reform-ը կընդունի այլ մոտեցում, եթե հաղթի ազգային իշխանությունը:
Reform UK-ի խոսնակը նշել է. «Նայջել Ֆարաժը ունի եվրոպական քաղաքականության մեծ փորձ և այն վճռականությունը, որը նրա նախորդ առաջնորդները պարզապես չունեին»:
Reform UK-ի վեց քաղաքական խոստումներ, որոնք կարող են հանգեցնել Բրյուսելի հետ բախման:
1. Ձկնորսություն
Reform-ը դեռևս զայրացած է Մեծ Բրիտանիայի ձկնորսների համար Brexit-ից հետո կնքված կարգավորման վերաբերյալ և խոստացել է «վերականգնել մեր քվոտաները», եթե հաղթի իշխանությունը:
Ֆարաժը անցյալ տարի ԵՄ-Մեծ Բրիտանիա վերագործարկման գագաթնաժողովում կնքված համաձայնագիրը որակեց որպես «հանձնում»։
«Մենք կկանգնեցնենք մեր ձկնորսական համայնքների վաճառքը առևտրային բանակցություններում՝ ցինիկ ձիավարության դիմաց», – ասվում էր մայիսին հրապարակված կոշտ քաղաքականության փաստաթղթում, որտեղ ներկայացվում էին Սթարմերի վերագործարկման համաձայնագրի և Բորիս Ջոնսոնի կողմից 2020 թվականին կնքված լայնածավալ առևտրի և համագործակցության համաձայնագրի (TCA) վերանայման ծրագրերը, որոնք պետք է վերանայվեն յուրաքանչյուր հինգ տարին մեկ։
2. GDPR
Reform-ի ֆինանսների նախարարության խոսնակ Ռոբերտ Ջենրիկը անցյալ ամիս հայտարարեց, որ իր կուսակցությունը կչեղարկի տվյալների պաշտպանության ընդհանուր կարգավորման կանոնները, եթե իշխանության գա։
Առաջին անգամ ԵՄ-ի կողմից ներկայացված կանոնակարգերը Brexit-ից հետո դարձան ներքին օրենք և այդ ժամանակվանից ի վեր վերանայվել են Մեծ Բրիտանիայի կառավարության կողմից։
Ջենրիկը նշում է, որ տվյալների փոխանակման կանոնները դեռևս «ծանրաբեռնված» են բիզնեսի, մասնավորապես՝ տեխնոլոգիական ոլորտի համար, և Reform-ը կներկայացնի Նոր Զելանդիայի գաղտնիության ավելի մեղմ ռեժիմի մոդելով փոփոխություններ՝ Մեծ Բրիտանիայի տնտեսական ներուժը բացահայտելու համար։
ԵՄ-ն Նոր Զելանդիայի օրենքները համարում է բավարար՝ թույլ տալով տվյալների ազատ հոսք երկու կողմերի միջև։
Սակայն բարեփոխական կառավարությունը պետք է կրկին ապացուցի Բրյուսելին, որ Մեծ Բրիտանիան առաջարկում է տվյալների պաշտպանության համեմատելի մակարդակ, հակառակ դեպքում կարող է նոր խոչընդոտներ ստեղծվել դաշինքի հետ առևտուր անող բրիտանական բիզնեսների համար։
3. Փոքր նավակների անցում
Լեյբորիստական կուսակցության «մեկը մտնում, մեկը դուրս» համաձայնագիրը Ֆրանսիայի հետ թույլ է տալիս փոքր նավակով Լա Մանշը հատած միգրանտներին վերադարձնել Ֆրանսիա՝ նրանց Ֆրանսիայում գտնվող հավասար թվով միգրանտների հետ փոխանակելու համար, ովքեր չեն հատել նեղուցը։
Ռեֆորմը նշում է, որ ամբողջությամբ կչեղարկի համաձայնագիրը և կկանխի ցանկացած փոքր նավակի բրիտանական ափեր հասնելը։ Կուսակցության ծրագրերի համաձայն՝ նավակները կկանգնեցվեն և կվերադարձվեն Ֆրանսիա և Բելգիա Ռազմածովային ուժերի կամ Թագավորական ծովային հետևակի կողմից։
Կուսակցությունը կփորձի համաձայնագրեր կնքել Փարիզի և Բրյուսելի հետ նավահանգիստներում միգրանտներին իջեցնելու վերաբերյալ, և իր փոքր նավակների քաղաքականության փաստաթղթում այն պնդում է, որ ծայրահեղ աջ «Ազգային միավորում» կուսակցությունը նշել է, որ կհամագործակցի։
Ֆարաժը «արդեն համագործակցում է ԵՄ ապագա առաջնորդների հետ, ինչպիսին է Ջորդան Բարդելան», – ասաց Ռեֆորմի խոսնակը՝ հավելելով, որ կուսակցությունը «պատրաստ կլինի արագորեն գործի անցնել», եթե հաղթի հաջորդ ընդհանուր ընտրություններում։
Համաձայնության բացակայության դեպքում Ռեֆորմը նույն քաղաքականության փաստաթղթում նշել է, որ «կկանխատեսի և կպլանավորի վերադարձները առանց ընդունող պետության համաձայնության» և կարծում է, որ «մարտավարական բախման հավանականությունը աներևակայելի ցածր է ցանկացած սցենարի դեպքում»։
4. Սոցիալական ապահովություն
Reform UK-ն անցյալ ամիս հայտարարեց, որ իշխանության գալու դեպքում կարգելի օտարերկրյա քաղաքացիներին գրեթե բոլոր տեսակի սոցիալական ապահովության, այդ թվում՝ Universal Credit-ի, անվճար մանկական խնամքի ժամերի և հաշմանդամության նպաստների պահանջը։
Մեծ Բրիտանիայում մշտական բնակության կարգավիճակ ունեցող ԵՄ քաղաքացիները այլևս չեն կարողանա ստանալ նման ֆինանսական աջակցություն, քանի որ կուսակցությունը ձգտում է միլիարդներով կրճատել սոցիալական ապահովության վճարը։
Սա կնշանակեր ԵՄ-ի հետ դուրս գալու համաձայնագրի վերաբացումը, որը սահմանում էր Մեծ Բրիտանիայի Եվրամիությունից կանոնավոր դուրս գալու պայմանները։
Ջենրիկը ընդունեց իրավական խոչընդոտները, բայց օգոստոսին մամուլի ասուլիսում ասաց, որ «վստահ է, որ մենք կարող ենք դա անել և կարող ենք վերականգնել արդարությունը գործընթացում»։
5. Ուսանողական վարկեր
Ռեֆորմը նաև ապրիլին հայտարարեց ԵՄ քաղաքացիներին ուսանողական վարկերից զրկելու ծրագրերի մասին։ Դրանք մարվում են, երբ ուսանողները հետագայում աշխատանքի վայրում վաստակում են որոշակի աշխատավարձից բարձր, մինչդեռ չվճարված մնացորդները որոշակի ժամանակահատվածից հետո գանձապետարանը մարում է։
Ներկայումս այս ուսանողները կարող են օգտվել ֆինանսական օգնությունից և վճարել «տնային կարգավիճակի» վճարներ, որոնք շատ ավելի էժան են, քան միջազգային ուսանողների կողմից վճարվողները։
Սա կլինի Մեծ Բրիտանիայի և ԵՄ-ի միջև դուրս գալու համաձայնագրի ևս մեկ խախտում, և Բրյուսելը, հավանաբար, կարձագանքի՝ սկսելով վեճերի վարույթ։
6. ՄԻԵԴ-ին անդամակցությունը և TCA-ն
Ռեֆորմը Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայից (ՄԻԵԿ) դուրս գալը դարձրել է գլխավոր խոստում՝ պնդելով, որ Մեծ Բրիտանիայի դուրս գալը համաձայնագրից անհրաժեշտ է, եթե այն ցանկանում է իրականացնել իր ներքին քաղաքականությունը առանց սահմանափակումների, ինչպիսիք են Մեծ Բրիտանիա անկանոն կերպով մուտք գործող բոլոր միգրանտների արտաքսումը։
Դա, կարծես, խախտում է Առևտրի և համագործակցության լայնածավալ համաձայնագիրը (TCA), որը Ջոնսոնը կնքել էր դաշինքի հետ 2020 թվականին Մեծ Բրիտանիայի ԵՄ-ից դուրս գալուց հետո։
Չնայած ՄԻԵԿ-ը տարբերվում է ԵՄ-ից, TCA-ն համաձայն է ՄԻԵԿ-ում «անհատների հիմնարար իրավունքների և ազատությունների պաշտպանությանը»։
TCA-ն նաև նշում է «այդ կոնվենցիայում իրավունքներին և ազատություններին երկրի ներսում կիրառելու կարևորությունը»։
Կա նաև Հյուսիսային Իռլանդիայի խաղաղության համաձայնագիրը, որի մասին պետք է մտածել։ Մեծ Բրիտանիայի կողմից անցյալ տարի հրապարակված «Փոփոխվող Եվրոպա» վերլուծական կենտրոնում կազմված զեկույցում ասվում է, որ ՄԻԵԿ-ից դուրս գալը կպահանջի 1998 թվականի Ավագ Ուրբաթվա համաձայնագրի վերանայում, քանի որ պայմանագիրը հիմնված է կոնվենցիային անդամակցության վրա։
Դուրս գալը կարող է նաև հանգեցնել Մեծ Բրիտանիայի և ԵՄ պետությունների միջև դատավարության սպասող կասկածյալների արտահանձնման կասեցմանը, հաշվի առնելով, որ ՄԻԵԿ-ի մեկ հոդված պաշտպանում է արդար դատաքննության իրավունքը։
Բաց մի թողեք
Սերբիայի ԵՄ անդամակցության հայտը պատին է դիպչում. Կոսը չեղարկում է
Ֆոն դեր Լեյենի դիլեման. Մեկ տարի անց ԵՄ-ն բախվում է Google-ի բաժանման նոր խոչընդոտի հետ
Ինչո՞ւ Ֆարաջի և Բարդելայի հակամիգրացիոն դաշինքը հարթ չի լինելու