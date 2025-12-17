17/12/2025

Իշխանությունը չհանդուրժեց Դավիթից անընդհատ կրող պարտությունները

ԱԺ պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը գրում է․

«Մասիսի արդեն նախկին քաղաքապետ Դավիթ Համբարձումյանը 50 օր է ճաղերի հետևում է:

Դավիթը մեղավոր չէ, որ ունի հարգանք, պատիվ, հեղինակություն և վայելում է մեր շատ քաղաքացիների և հատկապես Մասիս խոշորացված համայնքի բնակիչների բարձր վստահությունը:

Իշխանությունը չհանդուրժեց Դավիթից անընդհատ կրող պարտությունները, ինչպես նաև` նրա աճող ազդեցություն:

Ազատություն Դավիթ Համբարձումյանին և մեր բոլոր քաղբանտարկյալներին»:

