ԱԺ պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը գրում է․
«Մասիսի արդեն նախկին քաղաքապետ Դավիթ Համբարձումյանը 50 օր է ճաղերի հետևում է:
Դավիթը մեղավոր չէ, որ ունի հարգանք, պատիվ, հեղինակություն և վայելում է մեր շատ քաղաքացիների և հատկապես Մասիս խոշորացված համայնքի բնակիչների բարձր վստահությունը:
Իշխանությունը չհանդուրժեց Դավիթից անընդհատ կրող պարտությունները, ինչպես նաև` նրա աճող ազդեցություն:
Ազատություն Դավիթ Համբարձումյանին և մեր բոլոր քաղբանտարկյալներին»:
