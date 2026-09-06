Կոռնիձորի վարչական ղեկավարը փորձում է հերքել իր խոսքերը․ Ձայնագրություն. Aravot.am

Սյունիքի մարզի Տեղի համայնքապետարանը հերքում է տարածել «Առավոտ»-ի՝ «Հակարիի կամրջի մոտ ադրբեջանցիներն ուզում են առաջանալ, հայ սահմանապահները չեն թողնում․ կրակոցներ չկան, միայն լեզվակռիվ է․ Կոռնիձորի վարչական ղեկավար» հոդվածի առնչությամբ։
Հերքման տեքստում նշվում է, թե ««Առավոտ» թերթի կողմից տարածված հրապարակումը չի համապատասխանում իրականությանը»։ «Պարոն Ամարյանը հստակ նշել է, որ հրապարակման մեջ ներկայացվող դեպքը տեղի է ունեցել չորս տարի առաջ, եւ ներկայումս որեւէ թափանցման փորձ կամ նմանատիպ միջադեպ չի արձանագրվել։ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան սահմանների պաշտպանությունն իրականացվում է շուրջօրյա՝ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի եւ սահմանապահ զորքերի կողմից։ Կոչ ենք անում զերծ մնալ ապատեղեկատվության տարածումից եւ հետեւել բացառապես պաշտոնական տեղեկատվական աղբյուրներին»,- նշում է Տեղի համայնքապետարանը։
Ի պատասխան «Առավոտ»-ը հրապարակում է Սյունիքի մարզ այցելած լրագրողների եւ Տեղ խոշորացված համայնքի ղեկավարի տեղակալ, Կոռնիձորի վարչական ղեկավար Սուրեն Ամարյանի զրույցի ձայնագրությունը։
Ամբողջական հոդվածը կարող եք կարդալ այս հասցեով՝ https://www.aravot.am/2026/09/06/1578228/
Բաց մի թողեք
102-րդ ռազմաբազան մեզ պե՞տք է արդյոք. . տարածք ու հայրենի՞ք, թե՞ պետություն ու ինքնիշխանություն. ՀԺ
«Հակարիի կամրջի մոտ ադրբեջանցիներն ուզում են առաջանալ, հայ սահմանապահները չեն թողնում․ կրակոցներ չկան, միայն լեզվակռիվ է»․ Կոռնիձորի վարչական ղեկավար
Բոլոր «սպիսատ» արած կադրերը հեռանալու են՝ ուզեն, թե` ոչ