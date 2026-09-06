06/09/2026

EU – Armenia

Կոռնիձորի վարչական ղեկավարը փորձում է հերքել իր խոսքերը․ Ձայնագրություն. Aravot.am

infomitk@gmail.com 06/09/2026 1 min read

Սյունիքի մարզի Տեղի համայնքապետարանը հերքում է տարածել «Առավոտ»-ի՝ «Հակարիի կամրջի մոտ ադրբեջանցիներն ուզում են առաջանալ, հայ սահմանապահները չեն թողնում․ կրակոցներ չկան, միայն լեզվակռիվ է․ Կոռնիձորի վարչական ղեկավար» հոդվածի առնչությամբ։

Հերքման տեքստում նշվում է, թե ««Առավոտ» թերթի կողմից տարածված հրապարակումը չի համապատասխանում իրականությանը»։ «Պարոն Ամարյանը հստակ նշել է, որ հրապարակման մեջ ներկայացվող դեպքը տեղի է ունեցել չորս տարի առաջ, եւ ներկայումս որեւէ թափանցման փորձ կամ նմանատիպ միջադեպ չի արձանագրվել։ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան սահմանների պաշտպանությունն իրականացվում է շուրջօրյա՝ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի եւ սահմանապահ զորքերի կողմից։ Կոչ ենք անում զերծ մնալ ապատեղեկատվության տարածումից եւ հետեւել բացառապես պաշտոնական տեղեկատվական աղբյուրներին»,- նշում է Տեղի համայնքապետարանը։

Ի պատասխան «Առավոտ»-ը հրապարակում է Սյունիքի մարզ այցելած լրագրողների եւ Տեղ խոշորացված համայնքի ղեկավարի տեղակալ, Կոռնիձորի վարչական ղեկավար Սուրեն Ամարյանի զրույցի ձայնագրությունը։

Ամբողջական հոդվածը կարող եք կարդալ այս հասցեով՝ https://www.aravot.am/2026/09/06/1578228/

Բաց մի թողեք

1 min read

102-րդ ռազմաբազան մեզ պե՞տք է արդյոք. . տարածք ու հայրենի՞ք, թե՞ պետություն ու ինքնիշխանություն. ՀԺ

06/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Հակարիի կամրջի մոտ ադրբեջանցիներն ուզում են առաջանալ, հայ սահմանապահները չեն թողնում․ կրակոցներ չկան, միայն լեզվակռիվ է»․ Կոռնիձորի վարչական ղեկավար

06/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բոլոր «սպիսատ» արած կադրերը հեռանալու են՝ ուզեն, թե` ոչ

05/09/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Էքզիթ-փոլեր. Գերմանիայի ծայրահեղ աջ AfD-ն հստակ առաջատար է Սաքսոնիա-Անհալթի ընտրություններում

06/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սաքսոնիա-Անհալթում ընտրությունների ավարտին լարված մթնոլորտ է տիրում

06/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արտակարգ իրավիճակ՝ Արագածոտնի մարզում․ Գեղարոտ բնակավայրում ուժգին քամու հետևանքով ավերածություններ են տեղի ունեցել

06/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Պատրա՞ստ է Երևանը մեքենային, որի վարորդը մարդ չէ

06/09/2026 infomitk@gmail.com