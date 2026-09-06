Բողոքի ցույցի մասնակիցները հավաքվում են, իսկ ոստիկանությունը կանգնած է, քանի որ ծայրահեղ աջ AfD-ն մոտենում է հաղթանակի Արևելյան Գերմանիայում տեղի ունեցած կարևորագույն ընտրություններում:
Մագդեբուրգ, ԳԵՐՄԱՆԻԱ – Ցերեկը ցուցարարները հավաքվել էին Սաքսոնիա-Անհալթ արևելյան Գերմանիայի մայրաքաղաքի գլխավոր երկաթուղային կայարանում՝ ծայրահեղ աջ «Գերմանիայի համար այլընտրանք» կուսակցության սպասվող ընտրական հաջողության դեմ ցույցի համար։
Քվեարկությունը սկսվել է ժամը 8-ին, և ընտրողները մասնակցել են անսովոր մեծ թվով, ինչը, հավանաբար, արտացոլում է տարածաշրջանային ընտրությունների քաղաքականապես լարված բնույթը։
Չնայած որոշ ցուցարարներ ծածկել են իրենց դեմքերը, բողոքի ցույցը առայժմ խաղաղ է մնացել, մեծ մասամբ շնորհիվ ոստիկանության մեծ ներկայության։ Ընտրատեղամասերը փակվում են ժամը 18:00-ին, և էքզիթ-փոլի արդյունքները սպասվում են կարճ ժամանակ անց։
«Մենք պատրաստվել ենք երկար երեկոյի», – ասել է ոստիկանության հրամանատարներից մեկը։ «Մագդենուրբ» ֆուտբոլային ակումբի հազարավոր երկրպագուներ պատրաստվում էին վերադառնալ Բեռլինից, որտեղ կեսօրին 2-1 հաշվով պարտվել էին տեղական «Հերտա ԲՍԿ» թիմին։ Ակնկալվում էր, որ նրանց մեծ մասը կայարան կժամանի երեկոյան ուշ։
Այդ ժամանակ ընտրատեղամասերը արդեն փակ կլինեն, բայց ընտրական իշխանությունների տվյալներով՝ փոստային քվեարկությունը նույնպես կարող է հասնել ռեկորդային մակարդակի։
Հիասթափություններ
Քառասունն անց մի տղամարդ բացատրում է, որ չնայած դժգոհ չէ իր ֆինանսական վիճակից, դժգոհ է երկրում ընդհանուր առմամբ ստեղծված իրավիճակից, այդ թվում՝ վերջերս ավարտված ատոմային էներգիայից հրաժարվելուց, և որ հենց սա է իրեն դրդում քվեարկել AfD-ի օգտին։
Նա ասում է, որ նախկինում երկար ժամանակ եղել է CDU ընտրող, բայց կորցրել է հավատը կուսակցության նկատմամբ։ Ուսուցչուհին Euractiv-ին ասում է, որ կարող է հասկանալ տնտեսական իրավիճակի վերաբերյալ շատերի զայրույթը։
Սակայն, ասում է նա, սխալ է պատասխանել՝ քվեարկելով այն կուսակցության օգտին, որի առաջատար դեմքերը բազմիցս ոչ ժողովրդավարական հայտարարություններ են անում և որը վայելում է Վլադիմիր Պուտինի նման ավտոկրատների հավանությունը։
Միևնույն ժամանակ, կայանի դիմացի հրապարակում հավաքվում էր ցուցարարների ավելի ու ավելի մեծ բազմություն։ Մի պահ նրանց և Մագդեբուրգ ժամանած բազմաթիվ աջակողմյան ազդեցիկ անձանց միջև բանավոր վեճ է սկսվել՝ միջոցառումները լուսաբանելու համար։
Սոցիալական ցանցերում գրագետ թեկնածու Ուլրիխ Զիգմունդը բազմիցս այս ուղիղ հեռարձակողներին տվել է AfD-ի քարոզարշավի հանրահավաքներին արտոնյալ մուտքի հնարավորություն: Նա քիչ բան ունի վախենալու AfD-ին հարող վլոգերների քննադատական հարցերից. փոխարենը, նրանք հանդես են գալիս որպես իր ուղերձների բազմապատկիչներ։
AfD-ն զգալիորեն պակաս հանդուրժող է այն լրագրողների նկատմամբ, որոնց այն մերժում է որպես «հիմնական մամուլի»: Օրինակ՝ մի քանի ֆրանսիացի լրագրողների սկզբում մերժվել է կուսակցության ընտրությունների գիշերվա տոնակատարությունների հավատարմագրումը:
Բաց մի թողեք
Էքզիթ-փոլեր. Գերմանիայի ծայրահեղ աջ AfD-ն հստակ առաջատար է Սաքսոնիա-Անհալթի ընտրություններում
Լոնդոնում գտնվող 35,75 մլն ֆունտ ստեռլինգով գնված «Խամենեիի բնակարանները» վաճառքի են հանվել
Քաղաքական գործիչների տվյալները հայտնվել են համացանցում