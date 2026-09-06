06/09/2026

EU – Armenia

Էքզիթ-փոլեր. Գերմանիայի ծայրահեղ աջ AfD-ն հստակ առաջատար է Սաքսոնիա-Անհալթի ընտրություններում

infomitk@gmail.com 06/09/2026 1 min read

ARD հեռուստաալիքի էքզիթ-փոլը AfD-ին առաջատար է դարձրել՝ հավաքելով ձայների 44.5 տոկոսը։

ԲԵՌԼԻՆ — Էքզիթ-փոլերը ցույց են տալիս, որ «Գերմանիայի համար այլընտրանք» (AfD) կուսակցությունը ճիշտ ուղու վրա է Սաքսոնիա-Անհալթի կիրակի օրը կայանալիք կարևոր տարածաշրջանային ընտրություններում հաղթանակ տանելու համար, որոնք կորոշեն, թե արդյոք ծայրահեղ աջերը Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից ի վեր առաջին անգամ կզբաղեցնեն իրական իշխանության դիրք երկրում։

ARD հեռուստաալիքի էքզիթ-փոլի համաձայն՝ AfD-ն ճիշտ ուղու վրա էր՝ հավաքելով ձայների 44.5 տոկոսը։ ZDF հեռուստաալիքի նմանատիպ հարցումը AfD-ին աջակցություն է ցույց տվել 44 տոկոսով։

Նույն հարցումները կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի Քրիստոնեա-դեմոկրատական ​​միություն կուսակցությունը երկրորդ տեղում են՝ 18.5 տոկոսով։

Մեծ հարցն այն է, թե արդյոք AfD-ի առաջատարությունը, ի վերջո, բավականաչափ մեծ կլինի, որպեսզի այն կարողանա կառավարել, թե՞ մյուս կուսակցությունները կկարողանան կոալիցիա կազմել նրա դեմ։

Բաց մի թողեք

1 min read

Սաքսոնիա-Անհալթում ընտրությունների ավարտին լարված մթնոլորտ է տիրում

06/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Լոնդոնում գտնվող 35,75 մլն ֆունտ ստեռլինգով գնված «Խամենեիի բնակարանները» վաճառքի են հանվել

06/09/2026 infomitk@gmail.com

Քաղաքական գործիչների տվյալները հայտնվել են համացանցում

06/09/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Էքզիթ-փոլեր. Գերմանիայի ծայրահեղ աջ AfD-ն հստակ առաջատար է Սաքսոնիա-Անհալթի ընտրություններում

06/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սաքսոնիա-Անհալթում ընտրությունների ավարտին լարված մթնոլորտ է տիրում

06/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արտակարգ իրավիճակ՝ Արագածոտնի մարզում․ Գեղարոտ բնակավայրում ուժգին քամու հետևանքով ավերածություններ են տեղի ունեցել

06/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Պատրա՞ստ է Երևանը մեքենային, որի վարորդը մարդ չէ

06/09/2026 infomitk@gmail.com