Էքզիթ-փոլեր. Գերմանիայի ծայրահեղ աջ AfD-ն հստակ առաջատար է Սաքսոնիա-Անհալթի ընտրություններում

ARD հեռուստաալիքի էքզիթ-փոլը AfD-ին առաջատար է դարձրել՝ հավաքելով ձայների 44.5 տոկոսը։
ԲԵՌԼԻՆ — Էքզիթ-փոլերը ցույց են տալիս, որ «Գերմանիայի համար այլընտրանք» (AfD) կուսակցությունը ճիշտ ուղու վրա է Սաքսոնիա-Անհալթի կիրակի օրը կայանալիք կարևոր տարածաշրջանային ընտրություններում հաղթանակ տանելու համար, որոնք կորոշեն, թե արդյոք ծայրահեղ աջերը Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից ի վեր առաջին անգամ կզբաղեցնեն իրական իշխանության դիրք երկրում։
ARD հեռուստաալիքի էքզիթ-փոլի համաձայն՝ AfD-ն ճիշտ ուղու վրա էր՝ հավաքելով ձայների 44.5 տոկոսը։ ZDF հեռուստաալիքի նմանատիպ հարցումը AfD-ին աջակցություն է ցույց տվել 44 տոկոսով։
Նույն հարցումները կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի Քրիստոնեա-դեմոկրատական միություն կուսակցությունը երկրորդ տեղում են՝ 18.5 տոկոսով։
Մեծ հարցն այն է, թե արդյոք AfD-ի առաջատարությունը, ի վերջո, բավականաչափ մեծ կլինի, որպեսզի այն կարողանա կառավարել, թե՞ մյուս կուսակցությունները կկարողանան կոալիցիա կազմել նրա դեմ։
Բաց մի թողեք
Սաքսոնիա-Անհալթում ընտրությունների ավարտին լարված մթնոլորտ է տիրում
Լոնդոնում գտնվող 35,75 մլն ֆունտ ստեռլինգով գնված «Խամենեիի բնակարանները» վաճառքի են հանվել
Քաղաքական գործիչների տվյալները հայտնվել են համացանցում