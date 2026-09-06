06/09/2026

EU – Armenia

Ադրբեջանցիների թափանցման փորձ կամ նմանատիպ միջադեպ չի արձանագրվել. համայնքապետարանը հերքում է տարածվող լուրերը

infomitk@gmail.com 06/09/2026 1 min read

Տեղի համայնքապետարանը տեղեկացնում է, որ «Առավոտ» թերթի կողմից տարածված հրապարակումը չի համապատասխանում իրականությանը:

Այս մասին ասված է համայնքապետարանի «Ֆեյսբուք»-ի էջում։

«Սուրեն Ամարյանի փաստմամբ՝ առավոտյան իրեն մոտեցած անձինք ներկայացել են որպես Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի աշխատակիցներ, մինչդեռ հետագայում պարզվել է, որ նրանք «Առավոտ» թերթի աշխատակիցներ են։

Պարոն Ամարյանը նաև հստակ նշել է, որ հրապարակման մեջ ներկայացվող դեպքը տեղի է ունեցել չորս տարի առաջ, և ներկայումս որևէ թափանցման փորձ կամ նմանատիպ միջադեպ չի արձանագրվել։

Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան սահմանների պաշտպանությունն իրականացվում է շուրջօրյա՝ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի և սահմանապահ զորքերի կողմից։

Կոչ ենք անում զերծ մնալ ապատեղեկատվության տարածումից և հետևել բացառապես պաշտոնական տեղեկատվական աղբյուրներին»,- նշվում է գրառման մեջ։

Նշենք՝ «Առավոտը» հայտնել էր, թե Տեղ խոշորացված համայնքի ղեկավարի տեղակալ Սուրեն Ամարյանըհայտնել է՝ «Հակարիի կամրջի մոտ ադրբեջանցիներն ուզում են առաջանալ, հայ սահմանապահները չեն թողնում․ կրակոցներ չկան, միայն լեզվակռիվ է»։

Բաց մի թողեք

1 min read

Հայկ Սարգսյանն ինքն իրեն է մեղադրում հարցերը չափազանց ուղիղ և կտրուկ ներկայացնելու համար

06/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Փաշինյանի ՇՀԿ գագաթնաժողովում հայերեն ելույթն ազդանշան էր Հայաստանի ինքնիշխանությունն ընդգծելու ձգտման մասին

06/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մինչև հեղափոխությունը ես ավելի չաղ ու բախտավոր էի, ավելի լավ էի ապրում

06/09/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Էքզիթ-փոլեր. Գերմանիայի ծայրահեղ աջ AfD-ն հստակ առաջատար է Սաքսոնիա-Անհալթի ընտրություններում

06/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սաքսոնիա-Անհալթում ընտրությունների ավարտին լարված մթնոլորտ է տիրում

06/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արտակարգ իրավիճակ՝ Արագածոտնի մարզում․ Գեղարոտ բնակավայրում ուժգին քամու հետևանքով ավերածություններ են տեղի ունեցել

06/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Պատրա՞ստ է Երևանը մեքենային, որի վարորդը մարդ չէ

06/09/2026 infomitk@gmail.com