11/02/2026

Խոշոր ավտովթար Վանաձոր-Սպիտակ ճանապարհին. ԲԿ է տեղափոխվել 6 տուժած. Լուսանկարներ

infomitk@gmail.com 11/02/2026 1 min read

Վանաձոր-Սպիտակ ավտոճանապարհին տեղի ունեցած ավտովթարի հետևանքով Սպիտակի բժշկական կենտրոն է ընդունվել 6 տուժած:

Այս մասին հայտնում են բժշկական կենտրոնից՝ նշելով, որ նրանք բոլորն այս պահին գտնվում են հետազոտման փուլում, ցուցաբերվում է անհրաժեշտ բուժօգնություն:

Վիրավորներին բժշկական կենտրոն են տեղափոխել ՆԳՆ ՓԾ Սպիտակի հրշեջ-փրկարարները:

ժամը 09:00-ի սահմաններում Երևան-Վանաձոր ավտոճանապարհի Սպիտակի վարչական տարածքում բախվել են «Օպել» և «Մերսեդես» մակնիշի ավտոմեքենաները։

531.jpg (94 KB)

Վթարի փաստով քննչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, որտեղ էլ պարզում են ավտոմեքենաների սեփականատերերի, վարորդների և վիրավորների ինքնությունը։

532.jpg (105 KB)

Քննիչի հանձնարարականով ավտոմեքենաները տեղափոխվել են ոստիկանության Սպիտակի բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք։

533.jpg (139 KB)534.jpg (121 KB)

