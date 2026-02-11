Ուկրաինայում մինչև մայիսի 15-ը հնարավոր են նախագահական ընտրություններ և ՌԴ-ի հետ խաղաղության համար հանրաքվե

Ուկրաինայի իշխանությունները պատրաստվում են այս գարնանը անցկացնել նախագահական ընտրություններ և Ռուսաստանի հետ խաղաղության համաձայնագրի վերաբերյալ հանրաքվե, Financial Times (FT)-ին հայտնել են ուկրաինացի և արևմտյան պաշտոնյաները:
Նշվում է, որ նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին կարող է պաշտոնապես հայտարարել այդ մասին փետրվարի 24-ին՝ Ռուսաստանի լայնածավալ ներխուժման չորրորդ տարեդարձին: Կիևը այս քայլին է դիմել Թրամփի վարչակազմի ճնշման տակ, որը պահանջել էր, որ երկու քվեարկությունն էլ անցկացվի մինչև մայիսի 15-ը, իսկ Ռուսաստանի հետ խաղաղության բանակցությունները ավարտվեն մինչև ամառ, նշել են FT-ի աղբյուրները։
Իրենց հերթին Զելենսկին և նրա թիմը ամերիկյան կողմին հստակեցրել են, որ պատրաստ են ընտրություններն ու հանրաքվեն անցկացնել «չափազանց սեղմ ժամկետներում»՝ չնայած պատերազմի հետ կապված դժվարություններին: Այսպիսով, Կիևը մտադիր է համոզել Թրամփին, որ Ուկրաինան չի ձգձգում խաղաղության համաձայնագրի հարցում:
Ուկրաինայի նախագահը նախկինում հայտարարել էր, որ ԱՄՆ-ն առաջարկել է Կիևին ավարտել պատերազմը մինչև հունիս, քանի որ դրանից հետո Սպիտակ տունը կկենտրոնանա ԱՄՆ միջանկյալ ընտրությունների վրա, որոնք նախատեսված են աշնան վերջին:
«Նրանք ցանկանում են հստակ ժամանակացույց»,- ընդգծել է Զելենսկին։
Ուկրաինայում վերջին անգամ նախագահական ընտրություններ են անցկացվել 2019 թվականին: Նոր քվեարկությունը նախատեսված էր 2024 թվականի մարտին, սակայն երկրում ռազմական դրության պատճառով այն անորոշ ժամանակով հետաձգվել է: Զելենսկին ռազմական դրությունը երկարաձգում է յուրաքանչյուր երեք ամիսը մեկ: Այն ներկայումս ուժի մեջ է մինչև 2026 թվականի մայիսի 4-ը։
Զելենսկին նաև հայտարարել է, որ Դոնբասի չօկուպացված մասը Ռուսաստանին զիջելն անհնար է. այդպես է պահանջում Վլադիմիր Պուտինը պատերազմը դադարեցնելու դիմաց: Նա առաջարկել է այս հարցի վերաբերյալ խաղաղության համաձայնագիրը դնել հանրաքվեի՝ ժողովրդական աջակցությունն ապահովելու համար:
Ուկրաինայի առաջնորդը նշել է, որ ո՛չ ինքը՝ որպես նախագահ, ո՛չ էլ խորհրդարանը չեն կարող որոշում կայացնել տարածքների վերաբերյալ առանց հանրաքվեի, քանի որ դա ուղղակիորեն արգելված է Ուկրաինայի օրենսդրությամբ:
Նա հավելել է, որ ուկրաինացիների 87%-ը կողմ է արագ խաղաղության համաձայնագրին, բայց 85%-ը դեմ է «արևելքից հեռանալուն»։
«Սա նշանակում է, որ բոլորը խաղաղություն են ուզում, բայց արդար խաղաղություն»,- ընդգծել է Զելենսկին։
