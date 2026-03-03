03/03/2026

EU – Armenia

Կառավարությունը վարկ կվերցնի «Վեոլիա Ջուր» ընկերությանն աջակցելու համար

infomitk@gmail.com 03/03/2026 1 min read

Հայաստանի կառավարությունը Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկից 70 մլն 400 հազար եվրոյի վարկային միջոցներ է ներգրավում «Վեոլիա Ջուր» ընկերությանն աջակցելու համար։

Նախագիծն այսօր ներկայացվեց ԱԺ-ում՝ ՏԿԵՆ ջրային կոմիտեի նախագահ Արամազդ Ղալամքարյանի կողմից։

«Ցանկանում եմ նշել, որ այս ծրագիրը համաֆինանսավորվելու է նաև Ֆրանսիական զարգացման գործակալության կողմից՝ 70 մլն եվրո գումարի չափով և Հայաստանի կառավարության կողմից՝ հարկերի, տուրքերի և այլ պարտադիր վճարների տեսքով»,– նշեց նա:

Ղալամքարյանի խոսքով` համաձայնագիրը ստորագրվել է 2025 թվականի սեպտեմբերին, որի նպատակն է Հայաստանի ոռոգման, ջրամատակարարման և ջրահեռացման արդիականացումն ու բարելավումը: Կոմիտեի նախագահը տեղեկացրեց, որ ծրագիրն ունենալու է չորս հիմնական բաղադրիչ. առաջին՝ ջրային ոլորտի բարեփոխում և կլիմայադիմացկուն ոռոգման և գյուղական ջրամատակարարման, ջրահեռացման ծառայությունների ինստիտուցիոնալ հզորացում, երկրորդ՝ գյուղական բնակավայրերի ջրամատակարարման և ջրահեռացման բարելավում, երրորդ՝ ոռոգման ենթակառուցվածքների և համակարգերի կառավարման արդիականացում և չորրորդ՝ ծրագրի կառավարում:

«Ծրագիրը 2 փուլով է իրականացվում. առաջին փուլը նախատեսված է 5 տարվա համար. կլինի նաև ծրագրի երկրորդ փուլ: Առաջին փուլի համար նախատեսվում է 185 մլն դոլարի, իսկ երկրորդի համար մոտավորապես 250 մլն դոլարի չափով գումար»,– ներկայացրեց Ղալամքարյանը:

Նշենք, որ ըստ նախագծի՝ 25 մլն դոլարի ներդրում էլ պետք է կատարվի գյուղական բնակավայրերում:

