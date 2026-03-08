08/03/2026

EU – Armenia

Իրանի քարտեզը կարող է փոխվել հակամարտությունից հետո. Թրամփ

infomitk@gmail.com 08/03/2026 1 min read

Իրանի քարտեզը կարող է փոխվել Միացյալ Նահանգների և Իսրայելի հետ հակամարտությունից հետո, խոստովանել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Air Force One ինքնաթիռում լրագրողների հետ զրույցում։

Թրամփին հարցրել են, թե արդյոք Իրանի քարտեզը նույնը կմնա պատերազմից հետո։ Նախագահը պատասխանեց. «Ես դա չեմ կարող ասել։ Հավանաբար՝ ոչ»։

Ավելին, Թրամփը նշեց, որ կնախընտրեր, որ Իրանի նոր առաջնորդը լինի այնպիսի մեկը, ով «չի ներքաշի իրանցիներին պատերազմի մեջ»։

«Այո։ Մենք կարիք չունենք վերադառնալու հինգ կամ տասը տարին մեկ դրա համար։ Մենք ուզում ենք ընտրել մի նախագահ, որը չի ներքաշի նրանց [իրանցիներին] պատերազմի մեջ», – պատասխանել է նախագահը այն հարցին, թե արդյոք ամերիկյան կողմը ցանկանում է մասնակցել Իրանի հաջորդ առաջնորդի ընտրությանը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Իրանը Ադրբեջանին կոչ է հղել

08/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանը չի զիջի իր տարածքի ոչ մի թիզը. Փեզեշքիան

08/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ-ն և Իսրայելը քննարկել են Իրան հատուկ նշանակության ուժեր ուղարկելու հարցը՝ ուրան առգրավելու համար. Axios

08/03/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հունգարիայի ընտրարշավը պատրաստվում է ավելի կեղտոտ դառնալ

08/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփն ասում է, որ Սթարմերը ձգտում է միանալ Իրանի պատերազմին «մենք արդեն հաղթել ենք»

08/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչու են կանայք անհետանում Եվրոպայի տեխնոլոգիական աշխատուժից

08/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Միապետության և ժողովրդավարության կողմնակիցները հավաքվել են ամբողջ Եվրոպայում՝ ի պաշտպանություն Իրանի

08/03/2026 infomitk@gmail.com