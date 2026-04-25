25/04/2026

EU – Armenia

Չի բացառել հակաիրանական սանկցիաների աստիճանական մեղմացումը

infomitk@gmail.com 25/04/2026

Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը չի բացառել, որ Իրանի դեմ սահմանված սանկցիաները կարող են աստիճանաբար մեղմացվել, եթե Թեհրանի հետ համապարփակ համաձայնույուն հնարավոր լինի ձեռք բերել։

«Եթե հնարավոր լինի հասնել համապարփակ համաձայնագրի, ապա մենք պատրաստ կլինենք աստիճանաբար մեղմացնել սանկցիաները»,- ասել է Գերմանիայի կանցլերը՝ Նիկոսիայում կայացած ԵՄ ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովից հետո տեղի ունեցած ասուլիսի ժամանակ։ «Սակայն առայժմ մենք դրան չենք հասել»,- նկատել է Գերմանիայի կանցլերը։

«Սանկցիաների մեղմացումը կարող է լինել մի բաղադրիչն այն պրոցեսի, որին մենք ներկայումս մասնակցում ենք»,- ավելացրել է Մերցը։ Նրա խոսքերի համաձայն, իրադարձությունների հետագա զարգացումը կախված կլինի բանակցային առաջընթացից։

