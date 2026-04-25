Եվրոպական 7 ընկերության նկատմամբ սանկցիաներ են կիրառվել

Չինաստանը եվրոպական յոթ ընկերությունների հանդեպ սանկցիա է կիրառել։ Պատճառն այն է, որ այդ երկրները թայվանյան իշխանություններին զենք զինամթերք են մատակարարել։
Այս մասին հայտարարել է Չինաստանի Առեւտրի նախարարությունը։ Համաձայն հրամանի, երկակի նշանակության չինական ապրանքների արտահանումը այդ ընկերություններին, կարգելվի։ Արտասահմանյան ձեռնարկությունները կամ մասնավոր անձինք չպետք է վաճառեն այդ ընկերություններին չինական ծառման ապրանքներ։
Սահմանափակումների տակ են հայտնվել գերմանական Hensoldtընկերությունը, որը զբաղվում է ռադիոլոկացիոն եւ սենսորային տեխնոլոգիաների մշակումով, բելգիական FN Herstal եւ FN Browning Group հրազենի արտադրությամբ զբաղվող ընկերությունները, ինչպես նաեւ՝ չեխական չորս ռազմական արդյունաբերության ոլորտի ձեռնարկություններ։
Հրամանը ուժի մեջ մտնում է հրապարակման պահից։Նշենք, որ Եվրամիությունն էլ չինական ընկերությունների է ներառել իր հակառուսական սանկցիաների 20-րդ փաթեթում, որոնք, ըստ Բրյուսելի, համագործակցություն ունեն ռուսական ռազմական արդյունաբերության ոլորտի ընկերությունների հետ։
Ինչու է աշխարհաքաղաքականությունը շատ ավելի դժվարացնում կենտրոնական բանկիրների աշխատանքը
Եվրոպայի 1.8 տրիլիոն եվրո բյուջեի շուրջ պայքարը իրականություն դարձավ
ԵԿԲ տոկոսադրույքի դիլեմա. Եվրագոտու աճը կանգ է առնում, քանի որ Իրանի պատերազմը խթանում է գնաճը