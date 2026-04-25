25/04/2026

Եվրոպական 7 ընկերության նկատմամբ սանկցիաներ են կիրառվել

infomitk@gmail.com 25/04/2026

Չինաստանը եվրոպական յոթ ընկերությունների հանդեպ սանկցիա է կիրառել։ Պատճառն այն է, որ այդ երկրները թայվանյան իշխանություններին զենք զինամթերք են մատակարարել։

Այս մասին հայտարարել է Չինաստանի Առեւտրի նախարարությունը։ Համաձայն հրամանի, երկակի նշանակության չինական ապրանքների արտահանումը այդ ընկերություններին, կարգելվի։ Արտասահմանյան ձեռնարկությունները կամ մասնավոր անձինք չպետք է վաճառեն այդ ընկերություններին չինական ծառման ապրանքներ։

Սահմանափակումների տակ են հայտնվել գերմանական Hensoldtընկերությունը, որը զբաղվում է ռադիոլոկացիոն եւ սենսորային տեխնոլոգիաների մշակումով, բելգիական FN Herstal եւ FN Browning Group հրազենի արտադրությամբ զբաղվող ընկերությունները, ինչպես նաեւ՝ չեխական չորս ռազմական արդյունաբերության ոլորտի ձեռնարկություններ։

Հրամանը ուժի մեջ մտնում է հրապարակման պահից։Նշենք, որ Եվրամիությունն էլ չինական ընկերությունների է ներառել իր հակառուսական սանկցիաների 20-րդ փաթեթում, որոնք, ըստ Բրյուսելի, համագործակցություն ունեն ռուսական ռազմական արդյունաբերության ոլորտի ընկերությունների հետ։

1 min read

Ինչու է աշխարհաքաղաքականությունը շատ ավելի դժվարացնում կենտրոնական բանկիրների աշխատանքը

25/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Եվրոպայի 1.8 տրիլիոն եվրո բյուջեի շուրջ պայքարը իրականություն դարձավ

25/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵԿԲ տոկոսադրույքի դիլեմա. Եվրագոտու աճը կանգ է առնում, քանի որ Իրանի պատերազմը խթանում է գնաճը

25/04/2026 infomitk@gmail.com

1 min read

Ապրիլի 26-ի աստղագուշակ․ Հնարավոր են նոր ծանոթություններ հետաքրքիր մարդկանց հետ

25/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ներկայացել են որպես քաղաքապետարանի աշխատակից և վնասել են մեր ավտոբուսը․ Լուսանկար

25/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Չի բացառել հակաիրանական սանկցիաների աստիճանական մեղմացումը

25/04/2026 infomitk@gmail.com
