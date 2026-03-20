«Սա մեկ օլիգարխի որոշումն էր». Բուլղարիայի վարչապետ Գյուրովը հրաժարվում է մասնակցել «Խաղաղության խորհրդին»

Բուլղարիայի վարչապետն ասում է, որ «Խաղաղության խորհրդին» մասնակցությունը չի հաստատվել խորհրդարանի կողմից, և միանալը «մեկ օլիգարխի» քաղաքական մանևրների արդյունք էր։

Բուլղարիայի վարչապետի պաշտոնակատար Անդրեյ Գյուրովը Euronews-ին ասել է, որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի գլխավորած «Խաղաղության խորհրդին» միանալը «մեկ օլիգարխի որոշման» արդյունք է և չի արտացոլում երկրում առկա քաղաքական կոնսենսուսը։

«Չափազանցություն կլինի ասել, որ սա Բուլղարիայի դիրքորոշումն է», – ասել է նա Euronews Special Report-ին հինգշաբթի տված հարցազրույցում։ «Սա միջազգային քաղաքականության հարց չէր, այլ մեկ օլիգարխի անձնական հարց, որը պատժամիջոցների տակ է «Գլոբալ Մագնիտսկու ակտով»։

«Այս պայմանագրի ստորագրումը կապված է նրա այս պատժամիջոցների ցանկից հանելու հետ։ Ես չեմ կարծում, որ այն կաշխատի։ Ցավոք, զարմանալի է որոշ կուսակցություններում օլիգարխի ազդեցությունը», – հավելել է նա։

Խոսքի առարկա օլիգարխը, չնայած անունով չի նշվում, Դելյան Պեևսկին է։ Բուլղարիայի քաղաքականության ստվերային ազդեցիկ դեմք Պեևսկին ներկայումս պատժամիջոցների տակ է ԱՄՆ-ի և Մեծ Բրիտանիայի կողմից՝ կաշառակերության և կոռուպցիայի համար։

Բուլղարիան Եվրամիության այն քիչ երկրներից մեկն էր, որը միացավ Թրամփի կողմից հունվարին ստեղծված վիճահարույց Խաղաղության խորհրդին։ Այս քայլը առաջ մղեց Բուլղարիայի նախկին վարչապետ Ռոսեն Ժելյազկովը և հաստատվեց նրա կառավարության փլուզումից ընդամենը մի քանի օր առաջ՝ տասնամյակների ընթացքում երկրում տեղի ունեցած ամենամեծ բողոքի ցույցերից հետո։

Գյուրովը, որը գլխավորում է ժամանակավոր կառավարությունը ապրիլի 19-ին նախատեսված քվեարկությունից առաջ, ասաց, որ ազգային խորհրդարանը դեռ պետք է վավերացնի Բուլղարիայի անդամակցությունը, և նույնիսկ հաստատման դեպքում այն ​​կարող է ուղարկվել Սահմանադրական դատարան։ ԵՄ անդամ պետությունների մեծ մասը կարծում է, որ դա խախտում է ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը, ինչը անհնար է դարձնում իրենց մասնակցությունը։

Գյուրովն ասաց, որ Խաղաղության խորհուրդը սկզբում ընկալվում էր որպես Իսրայել-Համաս պատերազմից հետո Ղազայի վերականգնման միջոց, բայց քանի որ նախագահ Թրամփը ընդլայնեց իր մանդատը աշխարհը ներառելու համար, այն պետք է վերանայվի։

Եվրամիության սեփական իրավական վերլուծությունը լուրջ մտահոգություններ է առաջացրել խորհրդի շրջանակի, մանդատի և կառուցվածքի վերաբերյալ՝ մատնանշելով նախագահ Թրամփի գրեթե բացարձակ լիազորությունները որպես նախագահ՝ առանց հստակ ժամկետային սահմանափակման։

«Մենք ցանկանում էինք ցույց տալ, որ Բուլղարիան աջակցում է Ղազայում խաղաղության լայնածավալ ծրագրին», – ասաց նա։ «Ես կարծում եմ, որ պայմանագրի մյուս մասերը կվավերացվեն» Խաղաղության խորհրդի շրջանակներում։

Չնայած այն սահմանափակ դերին, որը նա այժմ տեսնում է Բուլղարիայի կողմից Խորհրդում, Գյուրովն ասաց, որ Միացյալ Նահանգների հետ լավ դիվանագիտական ​​կապերի պահպանումը շարունակում է կարևոր մնալ։

«Կարևոր է պահպանել այն գործընկերությունները, որոնք տարիներ շարունակ աշխատել են Ատլանտյան օվկիանոսի երկու կողմերում։ Կարևոր է, որ մենք խոսենք», – ասաց նա Euronews-ին։

«Կարևոր է նաև, որ մենք ունենք Եվրոպա, որը ուժեղ է և կարող է կանգնել իր երկու ոտքերի վրա», – հավելեց նա։

