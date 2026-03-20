ԵՄ առաջնորդները անկարող են գործել՝ չնայած մերձավոր հայրենիքին այդքան մոտ տեղի ունեցող պատերազմներին

Մերձավոր Արևելքում և Ուկրաինայում մոլեգնող հակամարտությունների պայմաններում Բրյուսելում կայացած գագաթնաժողովը պարզապես բացահայտեց Եվրոպայի անզորությունը։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ – ԵՄ առաջնորդների 12-ժամյա գագաթնաժողովի ժամանակ Եվրոպայի շեմին երկու պատերազմ էր սպասվում, և շատ տարբեր պատճառներով նրանք հայտնվեցին կաթվածահար վիճակում, այլ ոչ թե կարողացան որևէ բան անել դրանցից որևէ մեկի հետ կապված։
Հազվադեպ է եղել, որ դաշինքի անկարողությունը միջազգային գործերում առաջատար դիրք զբաղեցնելու հարցում այդքան ակնհայտ լինի։ Գերմանիայի Ֆրիդրիխ Մերցի, Ֆրանսիայի Էմանուել Մակրոնի և Իտալիայի Ջորջիա Մելոնիի՝ աշխարհի 10 առաջատար տնտեսություններից երեքի ղեկավարների, և մյուս 24 ներկաների միջև նրանք կարող էին միայն անտեսել, վիճել միմյանց հետ կամ միայն խոսքեր ասել, քանի որ ռմբակոծությունները, հրթիռային կրակոցները և սպանությունները շարունակվում էին։
«Այս շատ անհանգիստ պահերին, որոնցում մենք ապրում ենք, ավելի քան երբևէ վճռորոշ է պահպանել միջազգային կանոնների վրա հիմնված կարգը», – լրագրողներին ասաց Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստան, որը նախագահում էր Բրյուսելում կայացած հավաքը։ «Այլընտրանքը քաոսն է։ Այլընտրանքը պատերազմն է Ուկրաինայում։ Այլընտրանքը պատերազմն է Մերձավոր Արևելքում»։
Եվ այդ ելույթը մոտավորապես այնքան հեռուն գնաց
Մինչ Թեհրանը հարվածում էր իր հարևաններին՝ խաթարելով Եվրոպայի էներգամատակարարումը, Կիևը հարձակվում էր ռազմական ինքնաթիռներ վերանորոգող ռուսական գործարանների վրա, իսկ Դոնալդ Թրամփը Վաշինգտոնում կատակում էր Պերլ Հարբորի հարձակման մասին Ճապոնիայի վարչապետի հետ միասին, եվրոպացի առաջնորդներն իրենց բանակցություններն օգտագործեցին դաշինքի ածխածնային թույլտվությունների սխեմայի՝ արտանետումների առևտրի համակարգի հետ աշխատելու համար։ Սա ամբողջովին կապ չունի համաշխարհային էներգետիկ ցնցման հետ, բայց դժվար թե այն հարցն է, որտեղ մայրցամաքը կարող է ցուցադրել իր աշխարհաքաղաքական հզորությունը։
Իրանի հարցում առաջնորդները պարզեցին, որ քիչ լծակներ կամ կամք ունեն որևէ էական միջամտություն կատարելու համար։ Ուկրաինայի հարցում, Ռուսաստանի լիարժեք ներխուժումից ավելի քան չորս տարի անց՝ հակամարտություն, որտեղ նրանք ունեն լծակներ և կամք, նրանք չկարողացան հաղթահարել ներքին տարաձայնությունները՝ Կիևի ուղղությամբ 90 միլիարդ եվրո ուղարկելու համար։
Իրանական հակամարտության հարցում «սեղանի շուրջ ներգրավվելու պատրաստակամություն չկար», – ասաց եվրոպական կառավարության բարձրաստիճան պաշտոնյան, որը, ինչպես այս հոդվածում մեջբերված մյուսները, անանուն մնաց՝ փակ դռների ետևում բանակցությունները քննարկելու համար։
Երեք պաշտոնյաների խոսքով՝ Գերմանիայի կանցլեր Մերցը նույնիսկ բողոքել է, որ Իրանի վրա կենտրոնանալը կարող է շեղել ուշադրությունը Եվրոպայի թուլացող տնտեսությունը խթանելու միջոցառումներից՝ գագաթնաժողովի սկզբնական իմաստից, որը մինչև գործերի խափանումը առաջացավ։
«Աշխարհը շատ տարբեր տեսք ուներ Ալդեն Բիզենում», – ասել է ԵՄ պաշտոնյան՝ անդրադառնալով անցյալ ամիս բելգիական ամրոցում մրցունակությանը նվիրված հանդիպմանը, որը նախատեսված էր այս գագաթնաժողովի համար հիմք նախապատրաստելու համար։ Դա տեղի է ունեցել մինչև Իրանի պատերազմը և Ուկրաինայի ֆինանսավորման հետ կապված դիլեման, որը առաջացել էր Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանի կողմից վարկը հաստատելու իր խոստումից հետո, արմատապես վերաձևավորելով օրակարգը։
Ոչ թե մեր պատերազմը. Դա չի նշանակում, որ Իրանը լիովին անտեսվել է
Վերսկսվել են քննարկումները Հորմուզի նեղուցը պաշտպանելու համար ֆրանսիական ռազմանավեր ուղարկելու մասին՝ կարևոր նավթային տարանցիկ կետը, որը Թեհրանը գործնականում փակել է՝ սպառնալով հարվածել նավերին, հնարավոր է՝ ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի աջակցությամբ։ «Մենք սկսել ենք հետազոտական գործընթաց, և առաջիկա օրերին կտեսնենք, թե արդյոք այն հաջողության հասնելու հնարավորություն ունի», – ասել է Մակրոնը։
Սակայն գագաթնաժողովի եզրափակիչ հայտարարության մեջ որևէ նոր առաքելության խոստում չկար, միայն անդրադարձ եղավ տարածաշրջանում ԵՄ-ի գործող ռազմածովային գործողությունների ամրապնդմանը։
Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնին 2026 թվականի մարտի 19-ին Բրյուսելում կայացած Եվրոպական խորհրդի գագաթնաժողովի ավարտին կայացած մամուլի ասուլիսում։ | Պիեր Մարկո Տակկա/Getty Images
Բանակցությունների ավարտին ԵՄ առաջնորդները հանգեցին մի սթափեցնող եզրակացության. Եվրոպան քիչ ուժ կամ հակում ունի իրադարձությունները ձևավորելու։
«Մերձավոր Արևելքը մեծ ազդեցություն ունի մեզ վրա, բայց արդյո՞ք մենք խաղի խաղացող ենք», – հարցրեց ԵՄ պաշտոնյան, որը մասնակցել էր առաջնորդների քննարկումներին։ «Նրանք փորձում են տեղ գտնել այս բանավեճում, և մենք ունենք բազմաթիվ հայտարարություններ և դիրքորոշումներ [բայց] արդյո՞ք եվրոպացիների համար դեր կա այս գործընթացը լուծելու համար»։
Ակնհայտորեն՝ ոչ, ըստ ԵՄ արտաքին քաղաքականության ղեկավար Կայա Կալլասի, որը առաջնորդներին զգուշացրել էր, որ «պատերազմ սկսելը սիրային կապի նման է՝ հեշտ է մտնել և դժվար՝ դուրս գալ», ըստ նրա խոսքերի վերաբերյալ տեղեկացված երկու դիվանագետների։
Թարգմանություն՝ Սա Եվրոպայի պատերազմը չէ, և այդպես էլ չի լինելու։
ԵՄ-ն ստիպված էր անել «այն, ինչ միշտ անում է», – ասաց ԵՄ պաշտոնյան՝ գրելով «գեղեցիկ հայտարարություններ»։
Այրվող գազային հանքավայրեր
Եվրոպան արդեն զայրացրել էր ԱՄՆ նախագահ Թրամփին այս շաբաթվա սկզբին, երբ նրա բարձրաստիճան դեսպանները մերժեցին նրա կոչը՝ ապահովելու Հորմուզի նեղուցի անվտանգությունը: Գագաթնաժողովի վերջնական եզրակացությունները մեծապես հիմնված էին «լռեցման» և «զսպվածության» մասին ծանոթ կոչերի վրա՝ առանց կոնկրետ գործողություններ առաջարկելու, մնալով այդ նախկին դիրքորոշմանը:
Դա տեղի ունեցավ չնայած այն հանգամանքին, որ Կատարը հինգշաբթի օրը զգուշացրեց, որ չի կարողանա կատարել իր հեղուկացված բնական գազի պայմանագրերը Բելգիայի և Իտալիայի հետ, այն բանից հետո, երբ Իրանն իր զայրույթն ու բալիստիկ հրթիռները ուղղեց ԱՄՆ-Իսրայելի կողմից Պարսից ծոցի երկրի վրա հարվածների դեմ՝ ոչնչացնելով նրա հեղուկացված բնական գազի արտահանման հզորությունների գրեթե մեկ հինգերորդը:
Այնուամենայնիվ, արագորեն ընդլայնվող էներգետիկ ցնցման դեմ պայքարելու փոխարեն, Եվրոպայի առաջնորդները ժամեր անցկացրին դաշինքի կլիմայական քաղաքականության, այդ թվում՝ դրա ETS-ի շուրջ բանավեճերով, որը մի խումբ երկրներ ցանկանում են բարեփոխել:
«Ասել, որ ETS-ն ամենամեծ խնդիրն է, երբ այրվում են խոշոր գազային հանքավայրեր, մի փոքր տարօրինակ է», – ասաց ԵՄ պաշտոնյան:
Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը նշել է, որ պատերազմի հետևանքները տարածվել են Մերձավոր Արևելքից շատ ավելի հեռու՝ հավելելով, որ դրա ամենաանմիջական ազդեցությունը եղել է էներգամատակարարման և գների վրա: Նա հայտարարել է արտակարգ միջոցառումների շարք՝ ծախսերը նվազեցնելու համար՝ հարկերի իջեցումից մինչև ETS-ում ներդրումների խթանումը։
«Պարզապես խելագարություն»
Առավել ևս, գագաթնաժողովը բացահայտեց, թե որտեղ են համընկնում Իրանի և Ուկրաինայի պատերազմները։
Եթե նա պարտվի հաջորդ ամսվա ընտրություններում, Հունգարիայի Օրբանը քննադատել է Եվրոպայի մոտեցումը զարգացող էներգետիկ ճգնաժամին 16 տարի անց։
«Եվրոպացիների վարքագիծն ու ռազմավարությունը պարզապես խելագարություն են», – ասել է նա՝ հավելելով, որ ԵՄ-ն պետք է գնի ռուսական նավթ՝ «գոյատևելու» համար։
Օրբանը արգելափակել է Կիևին ԵՄ-ի կողմից տրամադրվող 90 միլիարդ եվրոյի վարկը՝ Ուկրաինայի միջով դեպի Հունգարիա և Կենտրոնական Եվրոպայի այլ երկրներ ռուսական նավթը տեղափոխող վնասված խողովակաշարի վերաբերյալ վեճի պատճառով։
Այդ պատճառով դաշինքը նույնպես չէր կարող առաջարկել ավելին, քան Ուկրաինայի պատերազմի վերաբերյալ երաշխիքներ։
Օրբանը հինգշաբթի օրը պահպանեց իր ընդդիմությունը և նույնիսկ արժանացավ Մելոնիի համակրանքին, ով առաջնորդներին ասաց, որ հասկանում է իր դիրքորոշումը։
Երբ դահլիճում հիասթափությունը եռում էր, շատ առաջնորդներ սուր քննադատության ենթարկեցին Հունգարիայի վարչապետին, ըստ Շվեդիայի վարչապետ Ուլֆ Քրիստերսոնի։
«Ես երբեք չեմ լսել որևէ մեկի հասցեին նման կոշտ քննադատություն», – լրագրողներին ասաց նա բանակցությունների ընդմիջման ժամանակ։
Մերցը համաձայնեց, որ առաջնորդները «խորապես վրդովված» էին Օրբանից։ «Ես խորապես համոզված եմ, որ սա երկարատև հետք կթողնի», – ասաց նա։
Սակայն նրա գործընկերների ճնշումը չկարողացավ ազդել Օրբանի վրա, և ԵՄ վարկի վերաբերյալ հարցերը կտեղափոխվեն հաջորդ ամիս կայանալիք մեկ այլ գագաթնաժողով, որի ընթացքում Հունգարիան կարող է ունենալ նոր առաջնորդ, կամ գոնե հին առաջնորդ, որը հուսահատ չի լինի ձայների համար։
Իրանի և Ուկրաինայի հարցում ԵՄ-ն ոչ մի արդյունք չտվեց։ Դիվանագետների նախորդ կանխատեսումները, որ առաջնորդները կարող են շարունակել քննարկումները ամբողջ գիշեր կամ նույնիսկ վերամիավորվել երկրորդ օրվա համար, քանի որ աշխարհի անկայունությունը ստիպեց նրանց դիմակայել իրենց առջև ծառացած մարտահրավերներին, չկարողացան իրականանալ։ Ամեն ինչ արվեց և լուծվեց կեսգիշերից առաջ։
12 ժամ տևած քիչ որոշումներից հետո առաջնորդները քիչ բան ունեին ասելու իրենց հայրենիքում ապրող մարդկանց։
Մերձավոր Արևելքում «այս պատերազմի հետ կապված շատ մտահոգիչ բաներ կան», մինչդեռ Օրբանի վետոն Կիևին տրամադրվող վարկի վերաբերյալ «դեռ ուժի մեջ է, և մենք չափազանց դժգոհ ենք դրանից, և, իհարկե, Ուկրաինան նույնպես», – լրագրողներին ասաց Շվեդիայի ներկայացուցիչ Քրիստերսոնը՝ գագաթնաժողովից հեռանալուց հետո։
Եվ դա էլ այդքանը։
