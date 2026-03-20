«Ոչ ոք չի կարող մեզ շանտաժի ենթարկել». Առաջնորդները քննադատում են Օրբանի վետոն, երբ նա փորձարկում է ԵՄ սահմանները

Հունգարիայի առաջնորդը սրում է հռետորաբանությունը ապրիլյան ընտրություններից առաջ՝ ԵՄ կանոնների սահմանները մոտեցնելով կոտրման կետին: Անտոնիո Կոստան տեսնում է, որ իր հեղինակությունը մարտահրավեր է նետվում Եվրոպական խորհրդի նախագահի պաշտոնում մինչ օրս ամենամեծ փորձության ժամանակ:
Վիկտոր Օրբանի՝ Ուկրաինայի համար նախատեսված 90 միլիարդ եվրոյի վարկի վրա վետո դնելու որոշման նկատմամբ զայրույթը հինգշաբթի օրը բացահայտվեց, երբ առաջնորդները մեկ առ մեկ, ամենակոշտ արտահայտություններով քննադատեցին Հունգարիայի վարչապետի «անընդունելի» վարքագիծը:
Դատապարտումը գլխավորեց Եվրոպական խորհրդի սովորաբար մեղմ վարվելակերպ ունեցող նախագահ Անտոնիո Կոստան, որի հեղինակությունը ուղղակիորեն մարտահրավեր է նետվում Օրբանի խափանումների պատճառով:
«Առաջնորդները ելույթ ունեցան՝ դատապարտելու Վիկտոր Օրբանի վերաբերմունքը, հիշելու, որ գործարքը գործարք է, և բոլոր առաջնորդները պետք է հարգեն այդ բառը», – ասաց Կոստան գագաթնաժողովի ավարտին՝ արտահայտելով հունգարացու գործողությունների նկատմամբ ամիսներ շարունակ ունեցած հիասթափությունը:
«Ոչ ոք չի կարող շանտաժի ենթարկել Եվրոպական խորհրդին։ Ոչ ոք չի կարող շանտաժի ենթարկել Եվրոպական Միության ինստիտուտներին», – Euronews-ի հարցաքննությունից հետո լրագրողներին ասաց նա՝ պնդելով, որ վարկը կվճարվի անցյալ տարվա դեկտեմբերին համաձայնեցվածի համաձայն։ Այնուամենայնիվ, Օրբանը կրկնապատկեց իր վետոն։
Առանձին զրույցում Կոստան գովաբանեց Ուկրաինայի ջանքերը՝ վերականգնելու «Դրուժբա» խողովակաշարը և թույլատրելու ԵՄ-ի կողմից տեղում ստուգում անցկացնել՝ համաձայն Հունգարիայի և Սլովակիայի պահանջների՝ գագաթնաժողովից ընդամենը մի քանի օր առաջ, չնայած այն հանգամանքին, որ նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել էր, որ անձամբ դեմ է ռուսական նավթի տարանցման վերականգնմանը Ուկրաինայի տարածքով, քանի դեռ պատերազմը շարունակվում է։
Օրբանը պնդում է, որ Ուկրաինան դիտավորյալ սաբոտաժի է ենթարկել խողովակաշարը՝ ապրիլի 12-ին կայանալիք լարված ընտրություններից առաջ էներգետիկ ճգնաժամ հրահրելու համար։ Զելենսկին ասում է, որ մեղադրանքը անհիմն է, բայց նաև բազմիցս հրապարակավ քննադատել է Օրբանին։
Դիվանագետի խոսքով՝ Կոստան ասել է, որ երկուսն էլ պետք է մեղմացնեն հռետորաբանությունը, բայց նաև նշել է, որ Հունգարիան սեղանին դնում է անհնարին պայմաններ, ինչպիսիք են տարանցման անվտանգության ապահովումը, մինչդեռ Ռուսաստանը շարունակում է հարվածել Ուկրաինային հրթիռներով և անօդաչու թռչող սարքերով։
«Սա բարի կամքով գործելը չէ, երբ դուք դնում եք մի պայման, որը ո՛չ Եվրամիությունը, ո՛չ էլ անդամ պետությունները չեն կարող ապահովել», – ասաց Կոստան։
«Որովհետև միայն Ռուսաստանը պատրաստ է որոշել, թե արդյոք նրանք կրկին կփորձեն ոչնչացնել «Դրուժբա» խողովակաշարը», – հավելեց նա՝ նշելով, որ Մոսկվան 2022 թվականից ի վեր ավելի քան 20 անգամ հարձակվել է դրա վրա։
«Եվ, իհարկե, դա Ուկրաինայի, Հանձնաժողովի, Եվրոպական խորհրդի կամ որևէ անդամ պետության պատասխանատվությունը չէ»։
Փակուղուց դուրս գալու փորձով Բրյուսելը գագաթնաժողովից երկու օր առաջ հայտարարեց, որ Ուկրաինան թույլատրել է արտաքին ստուգում, և ԵՄ-ն կտրամադրի ֆինանսավորում խողովակաշարը վերականգնելու համար։ Սակայն Զելենսկու վրա տեղում առաքելությունը հաստատելու ճնշումը չկարողացավ ստիպել հունգարացի առաջնորդին փոխել իր միտքը։
Եվ այժմ դա ուղղակի սպառնալիք է ներկայացնում ինստիտուտների հեղինակության, ԵՄ գործունեության և Կոստայից մինչև Հանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյեն բարձրաստիճան ղեկավարության համար։
Հինգշաբթի երեկոյան ֆոն դեր Լեյենը հայտարարեց, որ Հունգարիան, Սլովակիայի և Չեխիայի հետ միասին, ամենաբարձր քաղաքական մակարդակով համաձայնել է դեկտեմբերին շարունակել վարկի տրամադրումը՝ ֆինանսական ազատման դիմաց։
«Այդ պայմանը կատարվել է։ Այսպիսով, եկեք հստակեցնենք մեր դիրքորոշումը. վարկը մնում է արգելափակված, քանի որ մեկ առաջնորդը չի պահում իր խոսքը», – ասաց նա։
«Բայց թույլ տվեք կրկնել այն, ինչ ես արդեն ասել եմ Կիևում. մենք կկատարենք այս կամ այն կերպ»։
Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը նույնպես մեղադրեց Օրբանին «լուրջ անհավատարմության ակտի» մեջ, որը պետք է կանխվի ապագայում՝ անհրաժեշտության դեպքում փոխելով քվեարկության կանոնները։
Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը կոչ արեց հարգել դեկտեմբերյան համաձայնագիրը և զգուշացրեց, որ էներգետիկ անվտանգության վերաբերյալ մտահոգությունները «չպետք է գործիքավորվեն»։
Շվեդ Ուլֆ Քրիստերսոնը, Ավստրիայի Քրիստիան Շտոքերը և Բելգիայի Բարտ Դե Վևերը նրանց թվում էին, ովքեր քննադատեցին Օրբանին Կիևի հետ վեճը իր վերընտրության քարոզարշավի համար շահագործելու համար, որն իր վերջին փուլում պայթյունավտանգ տոն է ստացել։
Բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալլասն ավելի հեռու գնաց՝ կասկածի տակ դնելով վետոյի դրդապատճառները և հունգարական փաստարկները. «Կարծում եմ՝ ընտրությունների ժամանակ մարդիկ այդքան էլ ռացիոնալ չեն»։
Նահանջ չկա
Դիվանագետների կողմից «թեժ և լարված» որակված կլոր սեղանի նիստը բավարար չէր Օրբանին նահանջելու համար։ Ավելին, նա կրկնապատկեց իր դիրքորոշումը։ Եվ առաջնորդները արագ հասկացան, որ վետոն, ամենայն հավանականությամբ, կմնա մինչև հունգարական ընտրությունները։
Գագաթնաժողովից հետո հունգարացի առաջնորդը մեկ քայլ առաջ գնաց և առաջարկեց, որ Բրյուսելը համագործակցում է Ուկրաինայի հետ՝ Բուդապեշտում Բրյուսելամետ կառավարություն պարտադրելու համար։
Մեղադրանքները նոր չեն, բայց լուրջ են, քանի որ ենթադրում են քաղաքական միջամտություն։ Քանի որ քարոզարշավը մտնում է իր վերջին շաբաթները, Օրբանը ուժեղացնում է իր հակառակորդ Պետեր Մագյարի՝ որպես ֆոն դեր Լեյենի և Զելենսկու խամաճիկի թեկնածուի վրա հարձակումները։
Բրյուսելից մեկնելուց առաջ նա խոստացել էր «փող չտրամադրել Ուկրաինային» մինչև նավթի հոսքը չվերականգնվի և պնդել էր, որ «պաշտպանել է Հունգարիայի ազգային շահերը՝ կոտրելով շրջափակումը»։
Էմանուել Մակրոն և Վիկտոր Օրբան։ Օմար Հավանա/Հեղինակային իրավունք 2026 The AP։ Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են։
Հունգարիայի վետոն տեղի է ունենում Եվրոպայի համար անկայուն ժամանակներում։
ԱՄՆ-ն՝ նախագահ Դոնալդ Թրամփի գլխավորությամբ, դադարեցրել է Ուկրաինային տրամադրվող ողջ օգնությունը՝ թողնելով եվրոպացիներին մենակ հոգալու հաշիվը։
Դեկտեմբերին առաջնորդների միջև վիճահարույց բանակցություններից հետո համաձայնեցված 90 միլիարդ եվրոյի վարկը ծառայում է որպես Ուկրաինայի 2026 և 2027 թվականների բյուջեի կարիքների հիմք։ Առանց դրա, ուկրաինական իշխանությունները զգուշացրել են, որ կարող են չկարողանալ ծայրը ծայրին հասցնել, և դա կարող է լուրջ հետևանքներ ունենալ մարտադաշտում։
Սկզբնական պլանի համաձայն՝ Կիևը պետք է առաջին վճարումը ստանար ապրիլի սկզբին՝ արտաքին օգնության հանկարծակի կրճատումից խուսափելու համար։ Սակայն վետոն, զուգորդված հունգարական քվեարկության հետ, խաթարել է այդ ժամանակացույցը։
Չնայած հասարակական կարծիքի հարցումները ցույց են տալիս, որ Օրբանը երկնիշ թվով հետ է մնում մադյարից, նա դեռ կարող է հաղթել, քանի որ քվեարկությունից առաջ տարբերությունը նեղանում է և վետոն էլ ավելի երկարաձգել։
Իրավիճակն ավելի բարդացնելու համար Սլովակիայի վարչապետ Ռոբերտ Ֆիցոն, որի երկիրը նույնպես կապված է Դրուժբայի հետ, զգուշացրել է, որ կշարունակի շրջափակումը, եթե Օրբանը պարտվի ընտրություններում, և խողովակաշարը չվերանորոգվի։
Վեճը բացառիկ բարդ մարտահրավեր է ներկայացնում Բրյուսելի համար, որը հայտնվել է անդամ պետությունների էներգետիկ անվտանգության ապահովման և Ուկրաինային աջակցելու միջև։
ԵՄ առաջնորդների կողմից կայացված որոշումների պահպանման պարտականությունը ստանձնած անձի՝ Անտոնիո Կոստայի համար Օրբանի անհնազանդությունը սպառնում է թուլացնել նրա հեղինակությունը։
«Հունգարիայի արածը բացարձակապես անընդունելի է», – հինգշաբթի օրը ասել է Կոստան։ «Եվ այս վարքագիծը չի կարող ընդունվել առաջնորդների կողմից»։
ԵԺԿ-ի տարեդարձը փչացել է ԵՄ խորհրդարանում ծայրահեղ աջերի հետ համագործակցության պատճառով
Ֆրանսիան պայքարում է քաղաքական հավասարակշռություն գտնելու համար
Ծայրահեղ ձախակողմյան Մելանշոնը թափ է հավաքում Ֆրանսիայի ընտրություններում