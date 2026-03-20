«Իրանի պատերազմը Եվրոպայի պատերազմն է»,- ասում է Թրամփի նախկին անվտանգության խորհրդականը

Թրամփի նախկին ազգային անվտանգության խորհրդականը քննադատել է եվրոպացի առաջնորդների անգործությունը Իրանի պատերազմի հարցում՝ այն անվանելով «սխալ», որը ԱՄՆ նախագահին դրդում է դադարեցնել Ուկրաինային աջակցելը Ռուսաստանի լայնածավալ ներխուժման դեմ։
Իրանի պատերազմի հարցում Եվրոպայի դիրքորոշումը վտանգում է, որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հեռանա Ուկրաինայի հակամարտությունից, ասել է նրա նախկին ազգային անվտանգության խորհրդական Ջոն Բոլտոնը՝ քննադատելով ԵՄ-ի արձագանքը Մերձավոր Արևելքում ստեղծված իրավիճակին։
Euronews-ին տված հարցազրույցում Բոլտոնը, որը նախկինում նաև ԱՄՆ դեսպանն էր ՄԱԿ-ում, Իրանի հակամարտությունը անվանել է «Եվրոպայի պատերազմ»։
«Եվրոպան նույնքան, եթե ոչ ավելի, վտանգի տակ է միջուկային հարձակումներից, եթե Իրանը միջուկային զենք ստանա», – ասել է Բոլտոնը։ «Այն ունի հրթիռային կարողություններ՝ հարվածելու Կենտրոնական և Արևելյան Եվրոպային, այլ ոչ թե Միացյալ Նահանգներին»։
Նա զգուշացրեց, որ ԵՄ առաջնորդները կարող են «հրավեր» հանձնել Թրամփին՝ որոշելու, որ «Ուկրաինան Ամերիկայի պատերազմը չէ»՝ դաշինքում Իրանի դեմ պատերազմին մասնակցելու քաղաքական կամքի բացակայությունը որակելով որպես «սխալ»։
Նրա մեկնաբանությունները հնչեցին այն ժամանակ, երբ Իրանում ԱՄՆ-Իսրայել պատերազմը, որը տարածվել է Մերձավոր Արևելքի այլ երկրներում, մոտենում է իր չորրորդ շաբաթին։ Եվրոպական առաջնորդները դժկամությամբ են միացել պատերազմական ջանքերին՝ Թրամփի կողմից բազմիցս քննադատության ֆոնին, ով ասել է, որ «շոկի մեջ է» նրանց գործողությունների բացակայությունից և զգուշացրել է, որ ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցները «հիմար սխալ» են թույլ տալիս՝ ավելին չանելով։
Բոլթոնը, ով իր երկրորդ ժամկետում Թրամփի արտաքին քաղաքականության և Իրանի կողմից ներկայացվող սպառնալիքի բուռն քննադատ է եղել, ասել է, որ ԱՄՆ նախագահի վերջնական նպատակը Իրանում ռեժիմի փոփոխությունն է։
«Թրամփը հաղթանակ կհայտարարի՝ անկախ նրանից, թե ինչ կպատահի, և փաստարկը կլինի այն, որ միջուկային զենքի ծրագիրն ավելի է հետընթաց ապրել, որ միջազգային ահաբեկչության աջակցությունն ավելի է հետընթաց ապրել», – ասել է Բոլթոնը։ «Սակայն եթե ռեժիմը գոյատևի, որքան էլ որ վնաս հասցվի դրան, այն կվերականգնվի, և միջուկային սպառնալիքն ու ահաբեկչական սպառնալիքը պարզապես կվերադառնան»։
Բոլթոնը տեսակապի միջոցով խոսել է Բրյուսելում ընթացող ԵՄ կարևոր գագաթնաժողովի շրջանակներում, երբ առաջնորդները հավաքվել էին քննարկելու Մերձավոր Արևելքում պատերազմը, սպառնացող էներգետիկ ճգնաժամը և Հունգարիայի կողմից Ուկրաինային 90 միլիարդ եվրոյի վարկի վրա դրված վետոն։
Բաց մի թողեք
«Սա մեկ օլիգարխի որոշումն էր». Բուլղարիայի վարչապետ Գյուրովը հրաժարվում է մասնակցել «Խաղաղության խորհրդին»
Մեկ հարց․ «Խաչագողական արշավանքի» վերջը․ Տիգրան Խզմալյան
Հայաստանը պետք է անվտանգության համակարգային երաշխիքներ ունենա