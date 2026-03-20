Սյուրռեալիստական ​​միություն. Բելգիան՝ սյուրռեալիզմի հայրենիքը …

Եվրոպան կարող է ցանկանալ իրեն համարել անվտանգության ապաստարան, բայց այն ավելի ու ավելի է նմանվում պետությունների մի խմբի, որոնք հույս ունեն, որ իրականությունը հեռու կմնա։
Արժե մտածել այն մասին, որ Բելգիան՝ սյուրռեալիզմի հայրենիքը, ԵՄ-ի գլխավոր գրասենյակի համար կատարյալ վայր է։
Հաշվի առեք հետևյալը. միությունը, որը հպարտանում է արժեքների վրա հիմնված լինելով և միջազգային իրավունքի հիմնական պաշտպանը, հատկապես Իրանի վրա ԱՄՆ-Իսրայելի հարվածների լույսի ներքո, իր սեփական անդամներից մեկի կողմից փրկագին է պահվում Ուկրաինային կյանք փրկող վարկի համար, որի հետ անդամն արդեն համաձայնվել էր դեկտեմբերին կայացած նախորդ գագաթնաժողովում։
ԵՄ-ի կողմից Ուկրաինային տրամադրված 90 միլիարդ եվրոյի վարկը կենսական նշանակություն ունի երկիրը ջրի երեսին պահելու և պայքարի մեջ պահելու համար։ Սակայն Հունգարիայի Վիկտոր Օրբանը խոչընդոտում է այն՝ պնդելով, որ Կիևը վնասել է էժան ռուսական վառելիք մատակարարող խողովակաշարը, ինչը Ուկրաինան հերքում է։
Ամեն դեպքում, Բուդապեշտի շարունակական կախվածությունը ռուսական գազից անհանգստացնում է ԵՄ-ի կողմից Մոսկվայի ներխուժումից հետո կապերը խզելու ջանքերին։ Ներքին քաղաքականությունը կարող է դեր խաղալ, բայց Հունգարիան վաղուց է պատանդ պահում դաշինքին՝ սահմանափակ հետևանքներով։ Այսպիսով, ԵՄ-ն օրենքը պահպանող միություն է, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ այն այդպիսին չէ։
Կամ մտածեք հետևյալի մասին. իր շեմին երկու պատերազմների պայմաններում, ԵՄ առաջնորդները մարտին հանդիպեցին առանց պաշտպանության հարցը պաշտոնապես օրակարգում ներառելու։ Ուկրաինայի և Իրանի հարցը քննարկվեց ըստ նախնական քննարկման, բայց Եվրոպայի դանդաղ փորձերը՝ վերակազմակերպելու իր պաշտպանական կարողությունները, այդպես չեղավ։
Ռուսաստանի լայնածավալ ներխուժումից չորս տարի անց՝ և Ղրիմից հետո 12 տարի անց՝ ԵՄ-ն դեռևս պայքարում է ֆինանսավորումը կարողությունների վերածելու համար։ Պետությունների միջև և ներսում քաղաքական բաժանումները շարունակում են գերակշռել ռազմավարական հրատապությանը կամ իրականության զարգացմանը։
Կամ վերջապես, մտածեք հետևյալի մասին. Պարսից ծոցում և Մերձավոր Արևելքում տարածվող պատերազմին ի պատասխան՝ ԵՄ արտաքին քաղաքականության ղեկավար Կայա Կալլասը նշեց, որ «ԵՄ-ի առաջնահերթությունը մնում է մեր քաղաքացիների պաշտպանությունը։ Մենք տարհանել ենք ավելի քան 30,000 մարդու տարածաշրջանից»։ Այսքա՞նը։ Տարհանումը լավագույն պաշտպանությունն է, որը ԵՄ-ն կարող է տրամադրել իր քաղաքացիներին։
Անօդաչու թռչող սարքերն արդեն հարվածել են Կիպրոսին, մինչդեռ Ռուսաստանի ներխուժումները ԵՄ օդային տարածք ավելի ու ավելի հաճախակի են դառնում, ինչը հանգեցնում է օդանավակայանների փակման։ Օգտակար է իմանալ, որ ԵՄ պաշտպանությունը կնշանակի քաղաքացիների տարհանում, եթե իրավիճակը վատանա։ Բայց հաշվի առնելով, որ նրանք արդեն ԵՄ-ում են, որտե՞ղ են նրանք տարհանվելու։
Գուցե ԱՄՆ՝ Եվրոպայի այդ վաղեմի դաշնակիցը
Բացառությամբ այն բանի, որ ԱՄՆ-ն այժմ ղեկավարում է մի նախագահ, որը համարվում է Ռուսաստանին համակրող և Պարսից ծոցի պատերազմի հետևում կանգնած։ Կայա Կալլասը շեշտեց, որ չնայած «Եվրոպայի շահերը ուղղակիորեն վտանգված են», սա Եվրոպայի պատերազմը չէ՝ մի ուղերձ, որը արձագանք չգտավ Վաշինգտոնում, որտեղ Թրամփը սպասում էր, որ դաշնակիցները, որոնց հետ նա երբեք չէր խորհրդակցել պատերազմը սկսելուց առաջ, անհապաղ կտրամադրեն ամբողջ օգնությունը Հորմուզի նեղուցը բացելու գործում։
Եվրոպայի մերժումը Թրամփից առաջ բերեց ՆԱՏՕ-ի կայունության համար ևս մեկ սպառնալիք։ Այնուամենայնիվ, եվրոպացի առաջնորդները տոնում են. նրա կողմից մեկ տարի ծեծի ենթարկվելուց հետո նրանք վերջապես միավորվել են՝ հակահարված տալու համար։ Այնուամենայնիվ, սա ուժի ցուցադրություն է, որը հիշեցնում է Մարքս եղբայրների «Մի գիշեր օպերայում» ֆիլմը, որտեղ բռնարարին տապալում է մեկ ուրիշը, միայն թե Գրաուչոն ոտքը դնում է նրա վրա և ասում. «Թարմացի՛ր ինձ հետ, չէ՞»։
Բայց ինչպես ֆիլմերում, բռնարարը կրկին ոտքի է կանգնում։ Խոսքերը՝ և այն, ինչ մնում է արժեքներից, բավարար չեն։ ԵՄ քաղաքացիները կարիք ունեն հավաստի պաշտպանության ավելի ու ավելի վտանգավոր աշխարհում, ինչպես նաև պարզության Միության կարողությունների և մտադրությունների վերաբերյալ։
Եվրոպան կարող է ցանկանալ իրեն տեսնել որպես անվտանգության ապաստարան, բայց այն ավելի ու ավելի է նմանվում պետությունների մի խմբի, որոնք հույս ունեն, որ իրականությունը հեռու կմնա։ Ինչպես ասել է սյուրռեալիզմի հիմնադիր Ռենե Մագրիտը. «Չպետք է վախենալ արևի լույսից. այն գրեթե միշտ ծառայել է միայն լուսավորելու համար մի տխուր աշխարհ»։
