Չեխիայի կառավարությունը մշակում է «օտարերկրյա գործակալի» մասին օրենք, որը նման է Կրեմլի ձեռնարկին

Նմանատիպ ջանքերը Եվրոպայում բախվել են դատական մարտահրավերների և հանրային բացասական արձագանքի:
ՊՐԱՀԱ – Չեխիայի կառավարությունը առաջ է շարժվում օրինագծի մշակմամբ, որը կպահանջի օտարերկրյա կապեր ունեցող կազմակերպություններից և անհատներից գրանցվել պետության կողմից, ինչը քննադատության է արժանացել, քանի որ այն արտացոլում է վիճահարույց «օտարերկրյա գործակալի» մասին օրենքները, որոնք կիրառվում են այնպիսի երկրներում, ինչպիսիք են Ռուսաստանը և Հունգարիան։
Հակասական օրինագիծը, որը Չեխիայում հայտնվել է անցյալ շաբաթ, կպահանջի, որ օտարերկրյա ֆինանսավորում, գործընկերություն կամ այլ միջազգային կապեր ունեցող կազմակերպությունները բացահայտեն իրենց գործունեությունը արդարադատության նախարարության կողմից վերահսկվող հանրային տվյալների բազայում, ըստ Euractiv-ի կողմից տեսած տարբերակի։ Չպահպանելը կարող է հանգեցնել զգալի ֆինանսական տուգանքների։
Առաջարկը մշակվել է վարչապետ Անդրեյ Բաբիշի գլխավորած կառավարող կոալիցիայի հետ կապված պատգամավորների կողմից, որի դաշինքը՝ բաղկացած ծայրահեղ աջ ANO-ից, SPD-ից և պոպուլիստական Վարորդների կուսակցությունից, իշխանության է եկել 2025 թվականի խորհրդարանական ընտրություններից հետո։
Նմանատիպ օրենսդրական ջանքերը Եվրոպայի այլ երկրներում բախվել են իրավական մարտահրավերների։ Հունգարիայի ՀԿ-ների թափանցիկության մասին օրենքը չեղյալ է հայտարարվել Եվրոպական Միության դատարանի կողմից 2020 թվականին, մինչդեռ Սլովակիայի նմանատիպ օրենսդրությունը չեղյալ է հայտարարվել երկրի սահմանադրական դատարանի կողմից 2025 թվականին, և նմանատիպ օրինագիծն արդեն իսկ լայնածավալ բողոքի ցույցեր է առաջացրել Վրաստանում։
Այս վեճը խորացրել է քաղաքական բաժանումները Պրահայում և մտահոգություններ է առաջացրել, որ երկիրը կարող է գնալ Եվրոպայի այլ վայրերում հանդիպող նմանատիպ իրավական մարտահրավերների առջև։
ԱՄՆ-ից, թե՞ Ռուսաստանից ոգեշնչված։
Չեխական «Seznam Zprávy» լրատվամիջոցը հայտնել է, որ փաստաթղթին կից մետատվյալները այն կապում են Բաբիշի խորհրդական Նատալի Վաչատովայի հետ, որը հայտնվել է կրեմլամետ լրատվամիջոցներում և հրապարակայնորեն պաշտպանել է Ռուսաստանը։
Իշխող կոալիցիայի կողմնակիցները առաջարկը նկարագրում են որպես թափանցիկության գործիք, որը մոդելավորված է ԱՄՆ-ի «Օտարերկրյա գործակալների գրանցման մասին» օրենքի (FARA) հիման վրա, որը պահանջում է, որ օտարերկրյա կառավարությունների կամ կազմակերպությունների անունից լոբբինգ անող կամ գործող անձինք բացահայտեն իրենց գործունեությունը։
Քննադատները, սակայն, ասում են, որ համեմատությունը մոլորեցնող է, քանի որ չեխական առաջարկը կվերաբերի օտարերկրյա ֆինանսավորում կամ կապեր ունեցող յուրաքանչյուրին, այլ ոչ թե միայն նրանց, ովքեր գործում են օտարերկրյա տերության անունից։
Նախկին արտաքին գործերի նախարար Յան Լիպավսկին, որն այժմ ընդդիմադիր պատգամավոր է, պնդում էր, որ FARA-ի համաձայն՝ ընդհանուր արտաքին կապը բավարար չէ: «Անձը պետք է գործի հստակ սահմանված օտարերկրյա ղեկավարի անունից», – ասաց նա։
Ի տարբերություն դրա, չեխական նախագիծը գրանցման պարտավորություններ կառաջացնի պարզապես օտարերկրյա ֆինանսավորման հիման վրա, ներառյալ դրամաշնորհները, կրթաթոշակները կամ նվիրատվությունները: Լիպավսկին զգուշացրեց, որ այդ միջոցը կարող է ազդել «հասարակության շատ ավելի լայն մասի» վրա, քան նախատեսված էր։
Առաջարկի ձևակերպումը նաև մտահոգություն է առաջացրել իրավաբանական փորձագետների շրջանում: Կազմակերպություններին խիստ հղում անելու փոխարեն, նախագիծն օգտագործում է «սուբյեկտ» ավելի լայն տերմինը՝ հնարավոր է՝ ընդլայնելով օրենքի շրջանակը։
Քննադատները նշում են, որ միջոցը կարող է կիրառվել ԵՄ ֆինանսավորում ստացող հետազոտողների, միջազգային կրթաթոշակներ ստացող ուսանողների կամ հանրային քննարկումներին մասնակցող անհատների նկատմամբ, որոնք կապեր ունեն օտարերկրյա հաստատությունների հետ։
Կառավարությունը պաշտպանում է թափանցիկության ջանքերը
Կառավարության ներկայացուցիչները մերժել են համեմատությունները Ռուսաստանի 2012 թվականի «օտարերկրյա գործակալի» մասին օրենքի հետ, որը լայնորեն համարվում է այլուր նմանատիպ օրենսդրության ձևանմուշ՝ պնդելով, որ առաջարկը նախատեսված է միայն օտարերկրյա ազդեցության շուրջ թափանցիկությունը բարելավելու համար։
Նրանք ասում են, որ օրենքը չի սահմանափակի գործունեությունը կամ կարգելի կազմակերպությունները, այլ փոխարենը կպահանջի բացահայտել օտարերկրյա ֆինանսավորման աղբյուրները և կապերը։
Բաբիշը մերժել է այն պնդումները, որ նախաձեռնությունը ոգեշնչված է Մոսկվայից՝ նման մեղադրանքները անվանելով «անհեթեթություն»։
Արտգործնախարար Պետր Մացինկան քննադատել է այն, ինչը նա անվանել է քաղաքական հակառակորդներին ռուսամետ պիտակավորելու միտում։ «Երբ փաստարկներ չկան, մարդիկ Ռուսաստանի մասին են խոսում», – ասել է նա այս շաբաթվա սկզբին։
Ակադեմիական բացասական արձագանքը մեծանում է
Համալսարաններն ու հետազոտական հաստատությունները նույնպես միացել են քննադատությանը՝ զգուշացնելով, որ առաջարկը կարող է խաթարել միջազգային համագործակցությունը հետազոտությունների և կրթության ոլորտում։
Չեխիայի Հանրապետության գիտական ընկերությունը կոչ է արել օրենսդիրներին ամբողջությամբ դադարեցնել օրինագծի վրա աշխատանքը՝ զգուշացնելով, որ ակադեմիական ազատությունը և միջսահմանային համագործակցությունը հիմնարար նշանակություն ունեն ինչպես գիտական առաջընթացի, այնպես էլ ժողովրդավարական հասարակությունների համար։
Մասարիկի համալսարանը կրկնել է այդ մտահոգությունները՝ զգուշացնելով, որ չնայած արտաքին ազդեցության գործողությունները իրական ռիսկեր են ներկայացնում, օրենքի նախագիծը «ոչ միայն չի լուծում այդ սպառնալիքները, այլև, ընդհակառակը, ստեղծում է իրավունքների և ազատությունների նկատմամբ պետության լուրջ միջամտության անհիմն ռիսկ»։
Համալսարանը նաև ընդգծել է, որ միջազգային համագործակցությունը ժամանակակից հետազոտությունների և կրթության անկյունաքարն է՝ զգուշացնելով, որ արտաքին գործընկերությունների պիտակավորումը կարող է վնասել Չեխիայի գիտական միջավայրին։
