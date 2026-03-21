Կիպրոսը համակարգում է փնտրում «գաղութային» բրիտանական ռազմական բազաների հետ

Լարվածություն է առաջացել Լոնդոնի կողմից Լիբանանի «Հեզբոլլահ»-ի կողմից Ակրոտիրիի բազայի վրա իրականացված անօդաչու թռչող սարքի հարվածի հետ կապված:
Նիկոսիան ձգտում է ավելի սերտ համակարգում Լոնդոնի հետ կղզում գտնվող բրիտանական ռազմական բազաների վերաբերյալ, որոնք վերջերս թիրախավորվել էին Իրանի և տարածաշրջանում նրա դաշնակիցների կողմից, Euractiv-ին հայտնել են դիվանագիտական աղբյուրները։
Կիպրոսը մտահոգություն է հայտնել Մեծ Բրիտանիայի ռազմական ներկայության վերաբերյալ, այն բանից հետո, երբ Լոնդոնը ժամանակին չի տեղեկացրել Նիկոսիային, թե ինչպես է օգտագործելու իր բազաները Կիպրոսում Մերձավոր Արևելքում և Իրանում տեղի ունեցող զարգացումներին արձագանքելու համար։
Նիկոսիան պնդում է, որ ինքը չի մասնակցում Իրանի պատերազմին։ Սակայն լարվածություն է առաջացել Լոնդոնի կողմից Լիբանանի «Հեզբոլլահ»-ի կողմից Ակրոտիրիի բազայի վրա իրականացված անօդաչու թռչող սարքի հարվածի հետ կապված։
Բրիտանական իշխանությունները հրահանգել են զինվորներին և նրանց ընտանիքներին լքել բազան, սակայն տեղի քաղաքացիները պաշտոնական հրահանգներ չեն ստացել։
«Հեզբոլլահ»-ի կողմից իրականացված անօդաչու թռչող սարքի հարձակումը կարող է լուրջ սպառնալիք ներկայացնել Կիպրոսի համար
Կիպրոսում գտնվող երկու բրիտանական ռազմական բազաները ներառում են նաև մի քանի գյուղեր, որոնք բնակեցված են կիպրացի քաղաքացիներով։ Այս բնակիչներից մոտ 10,000-ը Կիպրոսի քաղաքացիներ են, սակայն Մեծ Բրիտանիան պահպանում է իրավապահ և ոստիկանական պատասխանատվությունը: Բազաները Մեծ Բրիտանիայի կողմից պահպանվել են Կիպրոսի անկախության մասին 1960 թվականի պայմանագրով՝ բրիտանական գաղութային կառավարման ավարտից հետո։
Կիպրոսը կոչ է անում «բաց և անկեղծ քննարկման» բրիտանական բազաների ապագայի վերաբերյալ, ուրբաթ օրը Bloomberg-ին տված հարցազրույցում ասել է նախագահ Նիկոս Քրիստոդուլիդեսը։
Մարտի 19-ին Բրյուսելում ԵՄ առաջնորդների գագաթնաժողովի ժամանակ Քրիստոդուլիդեսը երկու բազաները որակել է որպես «Կիպրոսի գաղութային շրջանի մնացորդ»։
Դիվանագիտական աղբյուրները, որոնք ծանոթ են հարցին, Euractiv-ին հայտնել են, որ Նիկոսիայի նպատակը բրիտանական բազաների հեռացումը չէ, այլ ավելի մեծ համակարգման ապահովումը։
«Կիպրոսը պետք է տեղեկացված լինի, և պետք է համակարգում լինի բազաների օգտագործման վերաբերյալ», – ասել են աղբյուրները։
Իր հերթին, Մեծ Բրիտանիան պնդում է, որ բազաները կազմում են ինքնիշխան տարածք և կարևոր դեր են խաղում Արևմուտքի շահերի պաշտպանության գործում Միջերկրական ծովում և Մերձավոր Արևելքում։
Միևնույն ժամանակ, ԵՄ առաջնորդները «հաստատեցին» Կիպրոսի մտադրությունը՝ Մեծ Բրիտանիայի հետ բանակցություններ սկսելու և հայտարարել, որ «պատրաստ են անհրաժեշտության դեպքում օգնություն ցուցաբերել», ըստ գագաթնաժողովի եզրակացությունների։
ԵՄ աջակցությունը մեծապես կապված է բրիտանական բազաների շրջանակներում որոշակի իրավական ոլորտներում եվրոպական օրենսդրության կիրառման հետ։
«Լավ է, որ ԵՄ-ն տեղեկացված է», – մեկնաբանել են դիվանագիտական աղբյուրները։
ԱՄՆ-ն և Իսրայելը սխալվում էին՝ կարծելով, թե Իրանը կփլուզվի հարձակումից անմիջապես հետո. Խամենեի
Թրամփն իջավ Լուկաշենկոյի մակարդակին, վերջինս հայտարարել է ԱՄՆ-ի հետ «մեծ գործարքի» մասին
Չեխիայի կառավարությունը մշակում է «օտարերկրյա գործակալի» մասին օրենք, որը նման է Կրեմլի ձեռնարկին