Նիդեռլանդները խստացնում են իրանցի այլախոհների անվտանգությունը գրեթե մահացու կրակոցից հետո

Վիրավոր տղամարդը սոցիալական ցանցերում տոնում էր այաթոլլա Ալի Խամենեիի մահը։
Նիդեռլանդների խորհրդարան. Հանցագործությունների կանխարգելման հանձնաժողովի քննարկում:
Արդարադատության և անվտանգության նախարար Դեյվիդ վան Վիլը (VVD) հետևում է Նիդեռլանդների խորհրդարանի Արդարադատության և անվտանգության մշտական հանձնաժողովի կողմից հանցագործությունների կանխարգելման, դիվերսիայի և կազմակերպված հանցագործության վերաբերյալ հանձնաժողովի քննարկմանը Թվիդե Կամերում, 2026 թվականի մարտի 19-ին, Դեն Հաագում, Նիդեռլանդներ։
Նիդեռլանդների իշխանությունները խստացնում են իրանական ռեժիմի քննադատների անվտանգությունը, այն բանից հետո, երբ այս շաբաթվա սկզբին մի տղամարդու վրա կրակոցներ են արձակվել։
Իրանական ծագումով 36-ամյա տղամարդը հինգշաբթի օրը ծանր վնասվածքներով հոսպիտալացվել է իր հայրենի Շունհովեն քաղաքում հրապարակայնորեն թիրախավորվելուց հետո։ Կրակողը շարունակում է մնալ ազատության մեջ։
«Իր իրանական ծագման և աշխարհում այժմ տիրող լարվածության պատճառով ես հրամայել եմ գնահատել, թե արդյոք սա ինչ-որ բան է նշանակում Նիդեռլանդներում գտնվող այլ իրանցի այլախոհների անվտանգության համար», – ուրբաթ օրը լրագրողներին ասաց արդարադատության և անվտանգության նախարար Դեյվիդ վան Վիլը։
«Եվ անհրաժեշտության դեպքում մենք լրացուցիչ միջոցներ ենք ձեռնարկել»։
Վան Վիլը հավելել է, որ դեռևս անհայտ է, թե արդյոք տղամարդը հատուկ թիրախ է դարձել իր իրանական արմատների պատճառով։
«Սակայն այն փաստը, որ նա իրանցի է և դեմ է արտահայտվել ռեժիմին, պետք է լուրջ ընդունել»։
Հոլանդական լրատվամիջոցները հաղորդել են, որ զոհը Թեհրանի ռեժիմի քննադատությունը կիսել է տասնյակ հազարավոր հետևորդների հետ Instagram-ում և Telegram-ում և վերջերս իր աջակցությունն է հայտնել ԱՄՆ-ի և Իսրայելի կողմից Իրանի դեմ ուղղված հարվածներին։
Նիդեռլանդների հանրային հեռարձակող NOS-ը հաղորդել է, որ մի գրառման մեջ նա շնորհակալություն է հայտնել ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին այաթոլլա Ալի Խամենեիի մահվան համար։
Հոլանդացի խորհրդարանական Ուլիսե Էլիանը X-ին տված իր արձագանքում գրել է, որ հինգշաբթի օրվա կրակոցները «սարսափելի դող» են առաջացրել Նիդեռլանդներում իրանական սփյուռքում։ «Ես գիտեմ, թե ինչի է ընդունակ Թեհրանի մոլլաների երկար ձեռքը», – հավելել է նա։
Հոլանդական հետախուզական գործակալության՝ AIVD-ի տվյալներով՝ կան «հստակ ցուցումներ», որ Իրանը կանգնած է 2015 և 2017 թվականներին իրանական ծագում ունեցող երկու հոլանդացի քաղաքացիների սպանությունների հետևում։
Այս շաբաթվա սկզբին խորհրդարանում ելույթ ունենալով՝ Վան Վիլն ասել է, որ «Իրանի ներգրավվածության հնարավորությունը» մեկ այլ միջադեպի՝ այս ամսվա սկզբին Ռոտերդամի սինագոգի մոտ տեղի ունեցած պայթյունի մեջ դեռևս քննվում է։
Սակայն նա ասել է, որ «ամեն ինչ» վկայում է այն մասին, որ գործի կապակցությամբ ձերբակալված 17-19 տարեկան չորս դեռահասները գործել են արտաքին հրամաններով։
