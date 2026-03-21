Ֆրանսիական ընտրություններ. Ինչպես դիտել երկրորդ փուլը պրոֆեսիոնալի պես

ՓԱՐԻԶ — Ֆրանսիացի ընտրողները կիրակի օրը կրկին գնում են ընտրատեղամասեր՝ տեղական ինքնակառավարման մարմինների երկրորդ փուլի ընտրությունների համար, որոնք կցույց տան, թե որ ուղղությամբ է փչում քամին հաջորդ տարի նախագահ Էմանուել Մակրոնին փոխարինելու համար կայանալիք մրցավազքից առաջ։
Մրցակցությունը լարված է լինելու։ Երկրորդ փուլ անցնելու համար ընտրող շատ թեկնածուներ, որոնք հավաքել էին ձայների ավելի քան 10 տոկոսը, դուրս են եկել կամ ռազմավարական դաշինքներ են կազմել՝ իրենց գաղափարական դաշնակիցներին հաղթելու լավագույն հնարավորություն տալու համար։
Այն լինելու է թեժ, բայց նաև բարդ։ Եթե ուզում եք իմանալ, թե որ քաղաքներն են առաջնորդվում միայն տեղական խնդիրներով, և որոնք են արտացոլում ազգային միտումները, ինչպիսին է պոպուլիզմի աճը, շարունակեք կարդալ։
Ահա թե ինչ պետք է իմանաք՝ պրոֆեսիոնալի պես հետևելու համար։
Ու՞ր պետք է հետևեմ։
Դուք կարող եք անտեսել ավելի քան 30,000 համայնքներին, որոնք, ինչպես սպասվում էր, քաղաքապետ կընտրեին մեկ փուլով և կսկսեին Փարիզից։
Ֆրանսիայի մայրաքաղաքը ղեկավարելու համար մրցավազքը կլինի Սոցիալիստական կուսակցության թեկնածու Էմանուել Գրեգուարի և պահպանողական «Հանրապետականներ» կուսակցության Ռաշիդա Դատիի միջև։
Գրեգուարը, որը հեռացող քաղաքապետ Անն Իդալգոյի թշնամին է դարձել, առաջին փուլում առաջատարն էր՝ անցյալ շաբաթ ստանալով ձայների գրեթե 38 տոկոսը, ինչը զգալիորեն գերազանցում է Դատիի 25 տոկոսը։
Սակայն Դատիին հաջողվեց համաձայնության գալ մեկ այլ թեկնածուի՝ կենտրոնամետ «Հորիզոններ» կուսակցության Պիեռ-Իվ Բուրնազելի հետ։ Եվրախորհրդարանի ծայրահեղ աջակողմյան Սառա Կնաֆոն, որը նույնպես որակավորվել էր, որոշեց դուրս գալ թեկնածությունից՝ Դատիից ձայներ չխլելու համար և անում է ամեն ինչ՝ ապահովելու համար, որ քաղաքական աջակողմյան թեկնածուն հաղթի։
Մինչդեռ Գրեգուարը սկզբունքորեն որոշեց չհամագործակցել երրորդ տեղը գրաված Սոֆիա Չիկիրուի և նրա ծայրահեղ ձախակողմյան «Անզիջում Ֆրանսիա» կուսակցության հետ։ Այդ որոշումը կարող է թանկ նստել։
Մարին Լը Պենի և Ջորդան Բարդելայի ծայրահեղ աջ «Ազգային միավորումը» կարող է հասնել այն առաջընթացին, որին նրանք վաղուց ձգտում էին, նայեք Ֆրանսիայի հարավին։
Նրանց դաշնակից Էրիկ Չիոտին ստացել է ձայների 43.43 տոկոսը Նիսում՝ երկրի հինգերորդ ամենաբնակեցված քաղաքում, և, կարծես, պատրաստ է դառնալ Ֆրանսիայի ամենաազդեցիկ ծայրահեղ աջ քաղաքապետը։
Լը Պենի մտերիմ ընկերուհի Լոր Լավալետը մրցավազքի առաջին փուլում 42 տոկոսով առաջին տեղում էր՝ գլխավորելով Տուլոնը։ Սակայն միջերկրածովյան քաղաքում, որտեղ տեղակայված է ֆրանսիական նավատորմը, երկրորդ փուլը կլինի դժվար եռակողմ մրցավազք։
Եվ չնայած «Ազգային միավորումը» Մարսելում պատմական առաջին փուլի արդյունքներ ցույց տվեց, հաղթանակի հավանականությունը մեծ չէ, քանի որ երկրորդ փուլ անցած ծայրահեղ ձախակողմյան թեկնածուն պարտվեց։ Նրա ընտրողները, հավանաբար, կհավաքվեն քաղաքապետ Բենուա Պայանի՝ կենտրոնամետ քաղաքական գործչի, որը առաջին փուլում փոքր առավելությամբ հաղթեց «Ազգային միավորման» Ֆրանկ Ալիզիոյին։
Կիրակի օրվա քվեարկությունից հետո ի հայտ եկած մյուս կարևոր պատմությունը «Անխոնարհ Ֆրանսիա»-ի սպասվածից ավելի լավ ելույթն էր, որը ստիպեց ավելի չափավոր Սոցիալիստական կուսակցությանը միավորվել իր հետ՝ չնայած ծայրահեղ ձախ կուսակցության վերջին հակասություններին։
Եվրոպական ավիատիեզերական հսկա Airbus-ի հայրենիք և Ֆրանսիայի չորրորդ ամենամեծ քաղաք Թուլուզը կարող է հայտնվել «Անխոնարհ Ֆրանսիա»-ի ձեռքում, այն բանից հետո, երբ նրա թեկնածու Ֆրանսուա Պիկեմալը միավորեց ուժերը իր Սոցիալիստական կուսակցության մրցակցի հետ՝ գործող նախագահ Ժան-Լյուկ Մուդենկին հեռացնելու համար։
«Անխոնարհ Ֆրանսիա»-ն և Սոցիալիստական կուսակցությունը նույնպես միավորվում են Նանտում, Բրեստում և Կլերմոն-Ֆերանում։
Չնայած այս դաշինքները կարող են հանգեցնել հաղթանակների, նրանց քննադատները ասում են, որ դրանք կարճատես են և «Անխոնարհ Ֆրանսիա»-ի կրքոտ առաջնորդ Ժան-Լյուկ Մելանշոնին հնարավորություն են տալիս քաղաքական թափ հավաքել հաջորդ տարվա նախագահական ընտրություններից առաջ։
Ինչպես կզարգանան իրադարձությունները
Քվեարկությունից առաջ ասելիքի սահման կա։ Շաբաթ օրվանից թեկնածուներին թույլ չի տրվի քարոզարշավ անցկացնել, և լրատվամիջոցները չեն կարողանա լուսաբանել հարցումների արդյունքները մինչև քվեարկությունից հետո։
Քվեարկությունը սկսվում է կիրակի օրը՝ ժամը 8-ին։ Ընտրատեղամասերը փոքր քաղաքներում փակվում են արդեն ժամը 18:00-ին, իսկ ավելի մեծ քաղաքներում, ինչպիսիք են Փարիզը և Մարսելը, մինչև ժամը 20:00-ն։
Քվեարկության ավարտից հետո քարոզարշավի սահմանափակումները և լրատվամիջոցների արգելափակումը վերանում են, և հարցման կազմակերպիչները անմիջապես կհրապարակեն իրենց առաջին գնահատականները։ Սրանք ԱՄՆ-ում տեսնվող ելքի հարցումներ չեն, այլ վաղաժամկետ քվեարկության արդյունքների վերլուծություն, որը սովորաբար բավականաչափ ներկայացուցչական է՝ պատկերացում տալու համար, թե ինչպես է քվեարկել քաղաքը։
Ֆրանսիայի ներքին գործերի նախարարությունը աստիճանաբար կհրապարակի պաշտոնական արդյունքները գիշերվա ընթացքում և մինչև երկուշաբթի առավոտ։ Քվեարկության մեքենաներ ընդունած քաղաքների արդյունքները ավելի արագ կհայտնվեն։
Քվեարկությանը հետևելու լավագույն վայրը ուղիղ եթերում բլոգն է, որը կվերադառնա կիրակի օրվանից։
Խոսքը միայն քաղաքապետերի մասին չէ
Ցանկացող քաղաքապետերը մրցում են քաղաքային խորհուրդներում տեղ զբաղեցնելու համար ձգտող բազմաթիվ թեկնածուների հետ միասին։
Մանդատները բաշխվում են յուրաքանչյուր ցուցակի միջև համամասնորեն՝ հիմնվելով նրանց ձայների բաժնեմասի վրա, բացառությամբ հաղթող ցուցակի, որը քաղաքների մեծ մասում ավտոմատ կերպով ստանում է մեծամասնություն: Իրավիճակը տարբեր կերպ է ընթանում Ֆրանսիայի երեք խոշորագույն քաղաքներում՝ Փարիզում, Մարսելում և Լիոնում, որտեղ հաղթող ցուցակին երաշխավորված է տեղերի միայն մեկ քառորդը։
Քաղաքային խորհուրդները նաև անուղղակիորեն ազդեցություն ունեն ազգային քաղաքականության վրա, քանի որ ներկայացնում են ընտրողների կոլեգիայի կարևոր մասը, որը կազմված է մոտ 162,000 պաշտոնյաներից և ընտրում է ֆրանսիացի սենատորներին։
Սենատի մանդատների կեսը վիճարկվում է յուրաքանչյուր երեք տարին մեկ, իսկ հաջորդ քվեարկությունը տեղի է ունենում սեպտեմբերին։
Մինչ այժմ «Ազգային միավորումը» և «Անհնազանդ Ֆրանսիան» քիչ ներկայացվածություն ունեին Սենատում՝ հաշվի առնելով տեղական մակարդակում իրենց պատմական թուլությունը: Սակայն սա ևս մեկ բան է, որը կարող է փոխվել կիրակի օրվա քվեարկությունից հետո։
