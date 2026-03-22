Դանդաղ և հաստատուն. Յորգենսենը կոչ է անում ԵՄ-ին սկսել գազի պաշարների կուտակում. Լուսանկար

Մերձավոր Արևելքում պատերազմի պատճառով համաշխարհային մատակարարումների նվազման պայմաններում էներգետիկայի հանձնակատարը մատնանշում է «ամառվա վերջի շտապողականության» վտանգը:
Եվրահանձնաժողովը կոչ է արել Եվրամիության անդամներին սկսել գազի պահեստարանների դանդաղ և հաստատուն լիցքավորումը՝ Մերձավոր Արևելքում պատերազմի պատճառով գների ճնշման սրացումից խուսափելու համար։
Ռուսաստանի կողմից 2022 թվականին Ուկրաինա ներխուժելու հետևանքով առաջացած էներգետիկ ճգնաժամի պայմաններում Բրյուսելը օրենք է ընդունել, որը պահանջում է, որ Եվրոպայի գազի պահեստարանները ձմռան սկսվելուց առաջ լինեն առնվազն 90%-ով լցված։
Էներգետիկայի հանձնակատար Դեն Յորգենսենը շաբաթ օրը նամակ է հղել ԵՄ մայրաքաղաքներին՝ կոչ անելով նրանց սկսել պաշարների լիցքավորումը վաղ և ավելի երկար ժամանակահատվածում՝ «գների վրա ճնշումը մեղմելու և ամառվա վերջի շտապողականությունից խուսափելու համար»։
Յորգենսենը նշել է, որ «դժվար պայմանների» և ԵՄ գործադիր մարմնի կողմից կանաչ լույսի դեպքում երկրները կարող են շեղվել ԵՄ նպատակից մինչև 20 տոկոսային կետով։
Դանիացի հանձնակատարը նաև կոչ արեց նրանց «քննարկել լիցքավորման սեզոնի սկզբում ձեր լիցքավորման նպատակը 80 տոկոսի կրճատելու հարցը՝ շուկայի մասնակիցներին վստահություն և վստահություն հաղորդելու համար»։
Նավթի գները աճել են ավելի քան 50 տոկոսով, երբ ԱՄՆ-ն և Իսրայելը երեք շաբաթ առաջ հարձակվեցին Իրանի վրա, իսկ ԵՄ-ում բնական գազի գները բարձրացել են ավելի քան 30 տոկոսով։
Մինչ Եվրոպան մտնում է իր տաք ամիսներ, սա այն ժամանակահատվածն է, երբ նրա երկրները լիցքավորում են իրենց գազի պահեստները՝ ձմռանը նախապատրաստվելու համար։ Սակայն ԵՄ-ն մրցակցության մեջ է Ասիայի հետ սահմանափակ մատակարարումների համար։
«Իրանում և ավելի լայն տարածաշրջանում զարգացումները սպառնում են տարածաշրջանային և համաշխարհային անվտանգությանը», – իր նամակում նշել է Յորգենսենը։ «Երբ խոսքը վերաբերում է էներգիային, այս իրավիճակը և էներգետիկ ենթակառուցվածքների վրա հարձակումները զգալիորեն ազդում են համաշխարհային նավթի և գազի շուկաների վրա»։
Նա ասել է, որ ԵՄ գազի մատակարարումը «այս փուլում մնում է համեմատաբար պաշտպանված», քանի որ այն իր հեղուկ բնական գազի մեծ մասը ստանում է Միացյալ Նահանգներից։ «Սակայն, որպես համաշխարհային շուկաներում զուտ էներգիայի ներմուծող, արդյունքում առաջացող բարձր և անկայուն համաշխարհային գները կարող են նաև ազդել ԵՄ գազի պահեստավորման կանխատեսումների վրա»։
ԱՄՆ-ն շաբաթ օրը հայտարարեց, որ ոչնչացրել է իրանական բազա, որը սպառնում էր Հորմուզի նեղուցով նավագնացությանը: Թեհրանը փաստացիորեն շրջափակել է Պարսից ծոցի միակ մուտքը՝ մեկ քառորդով կրճատելով համաշխարհային նավթի մատակարարումները և մեկ հինգերորդով՝ ծովային գազի առաքումները:
