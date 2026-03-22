Իրանը հայտարարում է, որ Նաթանզի միջուկային օբյեկտը հարված է ստացել, մինչդեռ Թեհրանը բալիստիկ հրթիռներ է արձակել ԱՄՆ – Մեծ Բրիտանիայի բազայի վրա

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ քննարկում է Մերձավոր Արևելքում ռազմական գործողությունները «դադարեցնելու» հնարավորությունը, նույնիսկ այն դեպքում, երբ Միացյալ Նահանգները տարածաշրջան է տեղակայում ավելի շատ զորքեր և ռազմանավեր։
Իրանական լրատվական գործակալությունը հաղորդել է, որ Միացյալ Նահանգները և Իսրայելը հարձակում են գործել Իրանի Նաթանզի միջուկային հարստացման օբյեկտի վրա՝ հավելելով, որ ճառագայթման արտահոսք չի եղել։
ՄԱԿ-ի միջուկային վերահսկող մարմինը հայտնել է, որ «տեղանքից դուրս ճառագայթման մակարդակի աճ չի եղել» և որ ուսումնասիրում է զեկույցը։
Միջազգային ատոմային էներգիայի գործակալությունը (ՄԱԳԱՏԷ) վերահաստատել է իր «կոչը ռազմական զսպվածության՝ միջուկային վթարի ցանկացած ռիսկից խուսափելու համար»։
Միևնույն ժամանակ, մի քանի ամերիկացի պաշտոնյաների խոսքով, Իրանը երկու միջին հեռահարության բալիստիկ հրթիռ է արձակել Հնդկական օվկիանոսի կենտրոնում գտնվող Դիեգո Գարսիա ԱՄՆ-Մեծ Բրիտանիայի ռազմաբազայի վրա։
Հրթիռներից ոչ մեկը չի հարվածել բազային, բայց սա Իրանի կողմից նման հրթիռներ օգտագործելու առաջին դեպքն է Մերձավոր Արևելքից այն կողմ հասնելու համար։
Վերջին զարգացումները տեղի են ունենում այն ժամանակ, երբ ԱՄՆ-ն լրացուցիչ ռազմանավեր և զորքեր է տեղակայում Մերձավոր Արևելքում, չնայած ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից ստացվող խառը ազդանշաններին, որոնք ենթադրում էին, որ նա քննարկում է տարածաշրջանում ռազմական գործողությունները «դադարեցնելու» հնարավորությունը։
Թրամփը նաև սպառնացել է հարձակվել Խարգ կղզու վրա, որը կենսական նշանակություն ունի Իրանի նավթի արտահանման համար, քանի որ նրա նավթի մեծ մասը երկրից դուրս է գալիս կղզու միջոցով։
«Ես կարող եմ ունենալ մի ծրագիր, որը կարող է և չունենամ», – ուրբաթ օրը Սպիտակ տնից դուրս գալիս լրագրողներին ասել է Թրամփը։ «Դա, անշուշտ, այն վայրն է, որի մասին մարդիկ խոսում են։ Բայց ես դա չեմ կարող ասել ձեզ», – հավելել է նա։
Խառը հաղորդագրությունները հաջորդել են նավթի գների հերթական աճին, երբ նավթի գները բարձրացել են մեկ բարելի համար 119 դոլարից բարձր, Իրանի հետ պատերազմի սկսվելուց առաջ եղած մոտ 70 դոլարից, ինչը Թրամփի վարչակազմին դրդել է վերացնել նավերի վրա արդեն բեռնված իրանական նավթի վրա պատժամիջոցները։
Միևնույն ժամանակ, ԱՄՆ առաջնորդը ՆԱՏՕ-ի մյուս դաշնակիցներին անվանել է «վախկոտներ»՝ Հորմուզի նեղուցի անվտանգությանը նպաստելու ռազմական գործողություններին անմիջականորեն չմիանալու համար, որը համաշխարհային նավթի տեղափոխման կարևոր միջանցք է, որն այժմ փակ է Իրանի կողմից։
Գտնվելով Պարսից և Օմանի ծոցերի միջև՝ աշխարհի նավթային առևտրի մոտ 20%-ը սովորաբար անցնում է նեղուցով։
«Առանց ԱՄՆ-ի՝ ՆԱՏՕ-ն ԹՂԹԵ ՎԱԳՐ Է։ Նրանք չէին ցանկանում միանալ միջուկային Իրանին կանգնեցնելու պայքարին։ Այժմ այդ պայքարը ռազմական առումով ՀԱՂԹԱՆԱԿՎԱԾ է՝ նրանց համար շատ քիչ վտանգով», – գրել է Թրամփը իր Truth Social սոցիալական հարթակում։
«Նրանք բողոքում են նավթի բարձր գներից, որոնք ստիպված են վճարել, բայց չեն ցանկանում օգնել Հորմուզի նեղուցի բացմանը, որը պարզ ռազմական մանևր է, որը նավթի բարձր գների միակ պատճառն է», – հավելել է նա։
Թրամփի սոցիալական ցանցերում գրառումը հաջորդել է այն բանին, երբ Իրանը սպառնացել է թիրախավորել ԱՄՆ-ի և Իսրայելի պաշտոնյաներին և ռազմական հրամանատարներին, և որ անհրաժեշտության դեպքում կհարձակվի ամբողջ աշխարհի հանգստի և զբոսաշրջության վայրերի վրա։
«Մենք հետևում ենք ձեր վախկոտ պաշտոնյաներին և հրամանատարներին, օդաչուներին և չար զինվորներին», – ասել է զինված ուժերի խոսնակ Աբոլֆազլ Շեկարչին, որի մեջբերել է պետական հեռուստատեսությունը։
«Այսուհետ, ձեր մասին մեր ունեցած տեղեկատվության հիման վրա, աշխարհի զբոսայգիները, հանգստավայրերը, զբոսաշրջային և զվարճանքի կենտրոնները նույնպես ձեզ համար անվտանգ չեն լինի»։
ԱՄՆ-Իսրայելական պատերազմը Իրանի դեմ մտնում է չորրորդ շաբաթը
Վերջին զարգացումները ցույց են տալիս, որ պատերազմը լարվածության թուլացման որևէ նշան չի ցուցաբերում, և հարձակումները շարունակվում են ամբողջ տարածաշրջանում։
Շաբաթ գիշերը Իսրայելը շարունակեց հարվածներ հասցնել Թեհրանին, բնակիչները հայտնում են ծանր ավիահարվածների մասին։ Իսրայելը նաև հարձակվեց Լիբանանի Բեյրութի վրա՝ պնդելով, որ թիրախավորել է Իրանի կողմից աջակցվող «Հեզբոլլահ» զինյալ խմբավորումը։
Իսրայելում իրանական հրթիռի բեկորները հարվածեցին դատարկ մանկապարտեզի։ Վիրավորների մասին տեղեկություններ չկան։
Վերջին օրերին Իրանը ակտիվացրել է իր արշավը Պարսից ծոցի էներգետիկ ենթակառուցվածքների դեմ, այն բանից հետո, երբ Իսրայելը հարվածեց Իրանի ծովափնյա Հարավային Փարս գազի հանքավայրին, որը աշխարհի ամենամեծ բնական գազի պաշարներից մեկն է և որը Իրանը կիսում է Կատարի հետ։
Քուվեյթի Մինա ալ-Ահմադի նավթավերամշակման գործարանը մի քանի անգամ հարձակման է ենթարկվել իրանական անօդաչու թռչող սարքերի կողմից։ Իրանը նաև հարվածել է Կատարի Ռաս Լաֆանի էներգետիկ օբյեկտին։ Իշխանությունները հայտնել են մեծ վնասների մասին և նշել, որ դա 17%-ով կրճատել է Կատարի հեղուկացված բնական գազի արտահանման կարողությունը։ Թեհրանը նաև թիրախավորել է Սաուդյան Արաբիայի և Իսրայելի նավթային օբյեկտները։
Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուն հինգշաբթի օրը հայտարարել է, որ Իսրայելը կձեռնարկի հետագա հարձակումներ իրանական գազի հանքավայրերի վրա՝ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի խնդրանքից հետո։
