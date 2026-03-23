Բրյուսելը ֆերմերների հետ լարվածության մեջ է, Ֆոն դեր Լեյենը մեկնում է Ավստրալիա․ Լուսանկար

Հանձնաժողովը պնդել է պայմանականության և երաշխիքների վրա՝ Մերկոսուրի սցենարից խուսափելու համար։
Գյուղատնտեսությունը կրկին լուրջ գլխացավանք է հանդիսանում Եվրոպական հանձնաժողովի համար, քանի որ նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը այս շաբաթ մեկնում է Ավստրալիա՝ երկար ժամանակ ձգձգված ազատ առևտրի համաձայնագիր կնքելու փորձ կատարելու համար։
Կանգնեցնող կետը՝ որքան լրացուցիչ տավարի միս, ինչպես նաև այլ զգայուն մթերքներ, ինչպիսիք են գառան միսը և շաքարը, պետք է թույլատրվի ԵՄ-ի կողմից արտոնյալ սակագների շրջանակներում, դարձել է բանակցությունների և վերնագրերի գերիշխող կետ։
Այն, ինչ պետք է մնար քվոտաների վերաբերյալ տեխնիկական քննարկում, այժմ հասել է ամենաբարձր քաղաքական մակարդակի, և վերջնական որոշումը պետք է կայացնեն ֆոն դեր Լեյենը և Ավստրալիայի վարչապետ Էնթոնի Ալբանեզեն այս շաբաթ բանակցությունների ժամանակ։
Բանակցողների այս հազվագյուտ ընտրությունը զարմանք է առաջացրել։ «Հուսանք, որ ֆոն դեր Լեյենը գիտի ապրանքի քաշի և դիակի քաշի համարժեքի միջև եղած տարբերությունը», – կատակել է Հանձնաժողովի նախկին առևտրային բանակցող Ջոն Քլարկը։ Առևտրի հանձնակատար Մարոշ Շեֆչովիչը կմիանա ֆոն դեր Լեյենին։
Հանձնաժողովի առաջարկը, ըստ որոշ տեղեկությունների, կազմում է 30,000 տոննա, մինչդեռ ավստրալիացի ֆերմերները պնդում են 50,000-ի վրա։
Հանձնաժողովի ներսում նույնպես լարվածություն է ի հայտ գալիս։ Գյուղատնտեսության հանձնակատար Քրիստոֆ Հանսենը հինգշաբթի օրը Եվրախորհրդարանի պատգամավորներին ասել է, որ ծավալները կմնան 35,000 տոննայից ցածր, նույնիսկ այն դեպքում, երբ վերջնական որոշումը կայացնելու է ֆոն դեր Լեյենը։
Նա նաև ընդգծել է, որ ներկայիս առաջարկն ավելի ցածր է, քան իր նախորդ՝ հանձնակատար Յանուշ Վոյցեխովսկին, որը պատրաստ էր ներկայացնել։ «Օրինակ, տավարի մսի հարցում 35,000-ը այդպես չի լինի», – ասել է Հանսենը։
Քանի որ բանակցությունները մտնում են վերջնական փուլ, ֆերմերները շտապել են հակադարձել՝ զգուշացնելով ցանկացած գործարքի հետ կապված ռիսկերի մասին։ Նրանք պնդում են, որ ոլորտն արդեն իսկ լարվածության մեջ է Մերձավոր Արևելքի պատերազմի հետևանքներից՝ մասնավորապես էներգիայի և պարարտանյութերի բարձր գներից։
Տավարի մսից բացի, գառան մսի ոլորտը նույնպես տագնապ է բարձրացնում։ Այծի և գառի արտադրողներին ներկայացնող INTEROVIC-ը նշում է, որ Ավստրալիան ձգտում է ընդլայնել իր քվոտան մինչև 67,000 տոննա։ Դա կբազմապատկի ներկայիս հասանելիությունը տասնմեկ անգամ և կկազմի ԵՄ ոչխարի ընդհանուր սպառման մոտ 11%-ը, հավելեց նա։
Վնասի վերահսկողություն
Հանձնաժողովը, կարծես, խորապես գիտակցում է, որ պետք է կառավարի քաղաքականությունը և խուսափի ֆերմերների բացասական արձագանքից։ Մերկոսուրի համաձայնագրի հետ կապված լայնածավալ բողոքի ցույցերը և դրան հաջորդած ԵՄ մայրաքաղաքների հետ երկարատև բանակցությունները դեռևս թարմ են Բրյուսելում։
Ի պատասխան, ԵՄ գործադիր մարմինը պնդել է գյուղատնտեսության վրա ավելի ուժեղ պայմանականության և երաշխիքների կիրառման վրա՝ սցենարի կրկնությունից խուսափելու համար։
Բրյուսելը, հավանաբար, կհիմնվի զգայուն ապրանքների, այդ թվում՝ տավարի, գառան, շաքարի և բրնձի քվոտաների վրա՝ միաժամանակ կապելով հասանելիությունը արտադրության չափանիշներին, ըստ գործին ծանոթ աղբյուրների։
Հանձնաժողովի նախկին բանակցող Քլարկը Euractiv-ին ասել է, որ հնարավոր ռազմավարություն է տավարի քվոտաները բաժանել բացառապես խոտով կերակրվող կենդանիների միջև, որոնք համարվում են ավելի շրջակա միջավայրի և կենդանիների բարեկեցության համար անվտանգ, և այն կենդանիների միջև, որոնք ավելի ինտենսիվորեն բուծվում են կերային տնտեսություններում։
Գործին ծանոթ աղբյուրը հավելել է, որ շաքարի ներմուծումը կարող է կապված լինել թունաքիմիկատների օգտագործման պայմանների հետ։
Հանձնաժողովը նաև քննարկում է Մերկոսուրի ոճով երաշխիքային միջոց, որը ուղղված է զգայուն գյուղատնտեսական ոլորտներին։ Նման միջոցառումները կարող են սահմանվել առանձին կանոնակարգով, այլ ոչ թե ներառվել հիմնական առևտրային համաձայնագրում: Ինչպես Մերկոսուրի դեպքում, զգայուն ոլորտներում Ավստրալիայի արտահանման աճի դեպքում, սակագնային արտոնությունները կարող են կասեցվել։
Ֆոն դեր Լեյենը, ինչպես սպասվում է, երեքշաբթի օրը՝ Բրյուսելի ժամանակով ժամը 2:45-ին, Կանբերայում մամուլի ասուլիս կանցկացնի Ալբանեսի հետ, երբ կարող է քննարկվել առևտրային համաձայնագիրը։
Հայացք ԵՄ-ից․ Իրանը սպառնում է հարձակվել ամերիկյան բազաների էլեկտրակայանների վրա
Ուղեղի հետազոտության առաջընթաց. գերմանացի հետազոտողը հայտնաբերել է ուղեղի նավիգացիոն համակարգ
Սլովենիայի ելքային հարցումներ. իշխող «Ազատություն շարժումը» պատրաստվում է հաղթել խորհրդարանական ընտրություններում