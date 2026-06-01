Եվրոպայի բիզնես առավելությունը. Օրենքի գերակայություն

Աշխարհաքաղաքական ռիսկերի դարաշրջանում ընկերությունները գտնվում են նոր առաջնագծում, և մայրցամաքը դեռևս առաջարկում է անվտանգության առավելություն։
Էլիզաբեթ Բրոուն Ատլանտյան խորհրդի ավագ գիտաշխատող է, մրցանակակիր «Ցտեսություն գլոբալիզացիային» գրքի հեղինակ։ Նրա նոր գիրքը՝ «Ստորջրյա պատերազմը», լույս կտեսնի այս տարվա վերջին։
Նավերի անձնակազմը, որը հայտնվել է Պարսից ծոցում և չի կարողանում անցնել Հորմուզի նեղուցը, կասկած չունի. աշխարհաքաղաքականությունը վերադարձել է։
Սակայն այս դժբախտ ծովագնացները միակը չեն, ովքեր հայտնաբերում են, որ միջազգային վեճերը կարող են իրենց հարվածել։ Ընդհակառակը, բիզնես աշխարհում ընկերությունները գիտակցում են, որ գտնվում են նոր առաջնագծում և պետք է պարզեն, թե ինչպես կողմնորոշվել այսօրվա անհանգիստ քաղաքական լանդշաֆտում։
Եվ այդ ճակատում Եվրոպան առավելություն ունի
Վերջերս ելույթ ունենալով անշարժ գույքի համաշխարհային համաժողովում՝ ես զարմացա կրկնվող թեմայից. Եվրոպական մայրցամաքը որպես անվտանգ ապաստան։ Անշարժ գույքը, իհարկե, երկարաժամկետ բիզնեսի տեսակ է։ Անշարժ գույքի ներդրողները պետք է վստահություն ունենան այն թաղամասերի, քաղաքների, երկրների նկատմամբ, որտեղ նրանք անշարժ գույք են գնում: Եվ ինչպես համաժողովը շարունակվում էր, գործադիր տնօրենը գործադիրից գործադիր վերադառնում էր Եվրոպա՝ որպես բիզնեսով զբաղվելու անվտանգ վայր, որովհետև… այո, որովհետև դա ճիշտ է։
Օրենքի գերակայությունը նահանջում է ամբողջ աշխարհում: Համաշխարհային արդարադատության նախագծի օրենքի գերակայության ինդեքսի համաձայն՝ 10 երկրներից գրեթե յոթում 2025 թվականին օրենքի գերակայության անկում է գրանցվել: Սա, ինչպես նշում է Համաշխարհային արդարադատության նախագիծը, կապված է աճող ավտորիտարիզմի հետ։
Սակայն Եվրոպան ամուր դիրքերում է. Դանիան գլխավորում է վարկանիշային աղյուսակը, որին հաջորդում են Նորվեգիան, Ֆինլանդիան, Շվեդիան, Նոր Զելանդիան, Գերմանիան, Լյուքսեմբուրգը, Իռլանդիան, Նիդեռլանդները և Ավստրալիան: 11-ից 20-րդ տեղերը զբաղեցնում են նաև եվրոպական երկրները՝ Կանադայի, Ճապոնիայի, Սինգապուրի և Հարավային Կորեայի հետ միասին: ԱՄՆ-ն զբաղեցնում է 27-րդ տեղը։
Բիզնեսի համար օրենքի գերակայությունը ոչ միայն հաճելի է, այլև անհրաժեշտություն: Պատկերացրեք մի ընկերություն, որը փորձում է որոշումներ կայացնել՝ չիմանալով, թե արդյոք երկրի օրենքները նշանակություն կունենան. անհնար է։ Բիզնեսները կարող են գործել մի քանի իրավական ռիսկային երկրներում, բայց դրանց միջուկը պետք է լինի այն երկրներում, որոնք հարգում են օրենքի գերակայությունը։
Եվ Եվրոպայի անվտանգ պղպջակից դուրս՝ պատվավոր հիշատակումներով, որոնք տրվում են օրենքի գերակայության ինդեքսի մյուս լավագույն ցուցանիշներ ունեցողներին՝ իրավիճակը գնալով ավելի անվտանգ է դառնում։ Օրենքի գերակայության վատթարացումից բացի, կան ավելի շատ աշխարհաքաղաքական անկայունություններ և նույնիսկ պատերազմներ։
Քաղաքական ռիսկի հարցումը, որը հրապարակվել է Willis Towers Watson գլոբալ ապահովագրական բրոքերի կողմից, ամեն տարի փաստաթղթավորում է քաղաքական և աշխարհաքաղաքական ռիսկերը, որոնց բախվում են միջազգային ընկերությունները։ Այս տարվա զեկույցի համաձայն, որը հրապարակվել է անցյալ ամիս, այն վտանգները, որոնց մասին ընկերություններն այս տարի ամենաշատն են մտահոգված, առևտրային խոչընդոտների աճն է, հասարակության ներսում քաղաքական բևեռացումը և մոխրագույն գոտիների հարձակումների աճող ինտենսիվությունը՝ աշխարհաքաղաքական դրդապատճառներով վնասի գործողություններ, որոնք չեն ներառում ռազմական ուժ։
Հարցմանը մասնակցած միջազգային ընկերությունների 65 տոկոսը հայտնել է, որ իրենց վրա ազդել են մաքսատուրքերը (միայն 7 տոկոսն է նշել, որ իրենք օգտվել են ներմուծման հարկերից), 60 տոկոսը՝ Ուկրաինայի պատերազմի գլոբալ հետևանքները, 53 տոկոսը՝ Արևմուտքի և Չինաստանի միջև լարվածությունը, իսկ 44 տոկոսը՝ մոխրագույն գոտու հարձակումները։
Այս տարվա այն երկրների ցանկը, որտեղ ընկերությունները ամենամեծ ֆինանսական կորուստներն են կրել քաղաքական ռիսկի պատճառով, գլխավորում են ԱՄՆ-ն, որին հաջորդում են Չինաստանը, Ռուսաստանը, Ուկրաինան և Հնդկաստանը։
Անցյալ տարի Ռուսաստանը գլխավորել է այդ ցանկը։ Այն գլխավորել է նաև 2024 թվականին։ Եվ դրանից մեկ տարի առաջ։ 2022 թվականին այն Արգենտինան էր։ 2021 թվականին՝ Եգիպտոսը, իսկ 2020 թվականին՝ Իրանը։ Հիմա՝ ԱՄՆ-ն։
Սրանք, իրոք, արտառոց ժամանակներ են համաշխարհային բիզնեսի համար։ Զարմանալի չէ, որ Եվրոպան անվտանգ ապաստանի է նման։
Բացի այդ, մայրցամաքում գտնվելու մեջ կան արտաքին քաղաքականության հետ կապված առավելություններ։ Այսօր ընկերությունները նոր առաջնագիծն են, քանի որ նրանք, ըստ սահմանման, միջազգային առումով ակտիվ են և հեշտ թիրախ են դառնում, եթե իրենց տեղական կառավարությունները վնաս են հասցնում այլ երկրներին։
Willis Towers Watson-ի հարցումը ցույց է տալիս, թե որքան լուրջ են կորպորացիաները վերաբերվում այս ռիսկին. «Հարցին, թե արդյոք իրենց ընկերությունը բախվում է արտասահմանում ռիսկերի աճի՝ իրենց տեղական կառավարության արտաքին քաղաքականության պատճառով, հարցվածների գրեթե 39%-ը նշել է, որ սա ճիշտ է մեծ կամ շատ մեծ չափով, մինչդեռ ևս 40%-ը նշել է, որ ազդեցությունը չափավոր է։ Այլ կերպ ասած, հարցվածների գրեթե չորս հինգերորդը տեսնում է առնվազն չափավոր աստիճանի արտասահմանյան ռիսկ՝ բխող իրենց սեփական կառավարության գործողություններից», – նշվում է զեկույցում։
Արտաքին քաղաքականության ռիսկն այսօր այնքան նշանակալի է, որ Ուիլիս Թաուերս Ուոթսոնը սկսել է այս հարցը տալ։ Սակայն եվրոպական երկրները մասնագիտանում են դիվանագիտության մեջ, այլ ոչ թե այնպիսի ռազմատենչ վարքագծի մեջ, որը կդրդի մյուս ազգերին հակահարված տալ։ (Սակայն Ռուսաստանը մշտապես ձգտում է վնասել եվրոպացի հարևաններին)։
Հույսերն ու աղոթքները ռազմավարություն չեն։ Ահա թե ինչու արագ աճող թվով բիզնեսներ՝ մեծ ու փոքր, այժմ իրենց ծրագրերում հաշվի են առնում աշխարհաքաղաքականությունը։ Դա ինքնին լի է անորոշությամբ, հենց այն պատճառով, որ միջազգային վեճերի ընթացքը, բնույթով, դժվար է կանխատեսել։ Այնուամենայնիվ, սցենարների մշակումն ու իրականացումը շատ ավելի լավ է, քան կառչել այն համոզմունքից, որ ոչինչ չի պատահի, քանի որ բիզնեսը չեզոք է։
Բիզնեսները կարող են իրենց չեզոք համարել, բայց կարևորը այն չէ, թե ինչ են նրանք մտածում։ Կարևորը այն է, թե ինչ են մտածում վիճող պետությունները։
Պարսից ծոցում գտնվող նավերը խաղաղ կերպով տեղափոխում էին նավթ և այլ բեռներ ամբողջ աշխարհով՝ ոչ մեկի համար սպառնալիք չներկայացնելով։ Սակայն, երբ ԱՄՆ-ն և Իսրայելը սկսեցին իրենց պատերազմը Իրանի դեմ, այս նավերը դարձան հարմար գործիք Թեհրանի համար։ Նմանատիպ ճակատագիր կարող է հեշտությամբ պատահել նաև այլ վայրերի ընկերություններին, և իմաստուն մարդիկ, ովքեր պլանավորում են այդ հնարավորությունը, լավագույնս կդիմանան մոտեցող փոթորիկներին։
