Բրյուսելի գովազդ. Լատիներենը դարձնելով ԵՄ հաջորդ լեզուն

Այն թաքնված է Բրյուսելում ավելի շատ, քան դուք կարծում եք, նույնիսկ ԵՄ կարգախոսում։
Լատիներենը առաջին բանը չէ, որ մտքիդ է գալիս, երբ մտածում ես Եվրոպայի հաջորդ ընդհանուր լեզվի մասին։
Մի՞թե դա մեռած լեզու չէ, որը փորագրված է հռոմեական արձանների վրա, պահպանվել է միայն Վատիկանի հանրագիտարաններում և հիշվում է հիմնականում տրավմատիզացված մեծահասակների կողմից, ովքեր դեռ արթնանում են իրենց լատինական տնային աշխատանքի՝ rosa, rosae-ի վրա քրտնելով։
Via Nova անունով նոր համաեվրոպական շարժումը ցանկանում է վերակենդանացնել լատիներենը՝ եվրոպացիներին տալով պատմական կշիռ ունեցող ընդհանուր խոսակցական լեզու, որը, ըստ նրա խոսքերի, կրում է «քաղաքակրթական ուղեբեռ»։
Նպատակը գերմաներենը, չեխերենը կամ մալթերենը փոխարինելը չէ, այլ մայրցամաքին տալ լինգվա ֆրանկա, որը կարող է հանդես գալ որպես համաեվրոպականության ինքնության աղբյուր և, ի վերջո, դառնալ ԵՄ պաշտոնական լեզու։
ԵՄ-ն արդեն ունի 24 լեզու, և ևս մեկը ավելացնելը կպահանջի անդամ պետությունների միաձայն համաձայնությունը։
Via Nova-ի նախագահ Թիմի Սելսերի համար դաշինքը տասնամյակներ է ծախսել քաղաքական ինստիտուտներ և ինտեգրված շուկա կառուցելու վրա, բայց երբեք լիովին չի գտել ընդհանուր մշակութային լեզու, որը կրում է ինքնություն և հիշողություն։
«Իհարկե, մենք այնքան միամիտ չենք, որ լատիներենը կարող է վերածնվել վաղը», – Euractiv-ին ասում է Սելսերը։
Ջենիֆեր Ջենքինսը, անգլերենի որպես լինգվա ֆրանկա (ELF) առաջատար կիրառական լեզվաբան և բազմաթիվ գրքերի հեղինակ, այդ թվում՝ «Գլոբալ անգլերեն»-ի, կարծում է. «Դա բացարձակապես խելագարություն է… և անիրագործելի»։
«Ինչքան ես հասկանում եմ, ԵՄ-ն նույնպես խնդիր չունի անգլերենն օգտագործելու հետ, հատկապես հիմա, երբ Մեծ Բրիտանիան այլևս այնտեղ չէ», – հավելում է նա։
Այնուամենայնիվ, Via Nova-ն անգլերենի դեմ է հանդես գալիս միայն ինքնության հիմքերով, քանի որ այն կապված է Եվրոպայի և մնացած աշխարհի նկատմամբ ամերիկյան մշակութային գերիշխանության հետ։
«Մենք դեմ չենք անգլերենն այժմ որպես հարմար, անցումային լինգվա ֆրանկա օգտագործելուն… բայց միայն լատիներենն է իսկական համաեվրոպական լեզու»։
Նրանք նաև չեն մտածում Եվրահանձնաժողովի մանդատների մասին, այլ շատ ավելի առաջ են գնում՝ նախ լատիներենին տալով խիստ անհրաժեշտ վերաբրենդավորման արշավ։
Այն մասին, թե արդյոք էստոնացին կամ իսլանդացին կճանաչեն իրենց լատիներենով, Սելցերը, որը ինքը Սլովենիայի քաղաքացի է, պնդում է, որ «լատիներենը միակ համաեվրոպական լեզուն է, որը պատկանում է մեզ բոլորիս»։
Մինչդեռ Ջենքինսը Euractiv-ին ասել է, որ լատիներենը կարող է չափազանց հեռավոր թվալ ռոմանական լեզվի արմատներ չունեցող երկրների համար։ «Ես չեմ կարծում, որ գերմանացիները այն կհամարեն այնքան սերտորեն կապված իրենց ինքնության հետ», – ասել է նա։
Լինգվա ֆրանկա երազանքը
Սելցերն ասել է, որ գաղափարը ձևավորվել է չորսամսյա աշխարհով մեկ կատարած ճանապարհորդության ընթացքում, որը ներառում էր կանգառներ Հնդկաստանում, Չինաստանում, Իրաքում և Իրանում։
Եթե Հնդկաստանը և Չինաստանը կարող էին իրենց տեսնել որպես միասնական քաղաքական միավորներ՝ չնայած լեզվական և տարածաշրջանային բազմազանությանը, որը համեմատելի է Եվրոպայի հետ, ինչո՞ւ ԵՄ-ն չէր կարող նույնը անել։
Via Nova-ի համար ամենաուժեղ նախադեպը եբրայերենն է։ Չնայած այն ժամանակ հիմնականում օգտագործվում էր կրոնական համատեքստերում, այն վերածնվեց որպես առօրյա լեզու, քանի որ Եվրոպայից հրեա միգրանտներ ժամանեցին Պաղեստին, իսկ ավելի ուշ՝ Իսրայել։
«Դա հրաշք էր», – ասել է նա։ Նրա կարծիքով, լատիներենը կարող է նույն ճանապարհով գնալ։
Ջենկինսը, սակայն, ավելի հիմնարար խնդիր է տեսնում այն բանում, թե ինչպես է Եվրոպան շփվելու աշխարհի մնացած մասի հետ։ «Ինչպե՞ս են եվրոպացիները լատիներեն խոսելու աֆրիկացիների, արևելյան ասիացիների կամ հարավարևելյան ասիացիների հետ», – հարցնում է նա։
«Չինացիները չեն սովորելու լատիներեն»։ Ահա թե ինչու է անգլերենը դժվար հաղթահարելի որպես Եվրոպայի լինգվա ֆրանկա։
Լատիներենի մահը
Պատմությունը չի սակավում այս խնդիրը լուծելու կիսատ-պռատ փորձեր։ Էսպերանտոն, իդո, վոլապյուկ, ինտերլինգվա և նովիլերեն լեզուները տարբեր ձևերով փորձել են ստեղծել միջազգային հաղորդակցության համար չեզոք լեզու։
Էսպերանտոն ամենաակնառու օրինակն է։ Ստեղծվելով 1887 թվականին որպես համընդհանուր օժանդակ լեզու, այն քննարկվել է Ազգերի լիգայի կողմից օգտագործման համար, բայց Ֆրանսիան արգելափակել է առաջարկը՝ այն համարելով սպառնալիք ֆրանսերենի՝ որպես դիվանագիտության լեզվի կարգավիճակի համար։
Via Nova-ն ասում է, որ նրանք չեն ցանկանում լեզու հորինել զրոյից։ «Լատիներենը մեր խորհրդանշական մշակութային սոսինձն է», – ասում է Սելսերը՝ հավելելով, որ այն «լինգվա ֆրանկան» էր, մինչև Եվրոպան լեզվական առումով մասնատվեց»։
Լատիներենը երբեք իսկապես չմահացավ։ Այն զարգացավ ռոմանական լեզուների մեջ և մնաց միջազգային գիտության, դիվանագիտության և կառավարման լինգվա ֆրանկա մինչև 19-րդ դարը։
Պատմությունը, սակայն, այլ ընթացք ստացավ։ Անգլերենը դարձավ 20-րդ դարի գերիշխող համաշխարհային լեզուն, մինչդեռ լատիներենը երբեք չդարձավ Եվրոպայի ժամանակակից լեզուն։
Այնուամենայնիվ, այն երբեք ամբողջությամբ չանհետացավ։ Այն մնում է իր մեջ ներառված իրավունքում, գիտության մեջ, բժշկության մեջ և աստվածաբանության մեջ, ինչպես նաև առօրյա արտահայտություններում, ինչպիսիք են՝ ad hoc, de facto, alter ego և այլն, և կոնսենսուսը։
Լատիներենը նույնպես ամբողջությամբ չի անհետացել Բրյուսելից։ ԵՄ կարգախոսը՝ «Միացյալ բազմազանության մեջ», ընդունվել է 2000 թվականին, ծագում է լատիներեն In varietate concordia արտահայտությունից։
Մինչդեռ ԵՄ Խորհուրդը և Եվրոպական Խորհուրդը կիսում են Consilium պաշտոնական կայքը, իսկ ԵՄ իրավական տվյալների բազան՝ EUR-Lex-ը, ունի lex, որը լատիներեն նշանակում է իրավունք։
Նույնիսկ այսօրվա «EU Inc»-ի՝ ԵՄ-ի մասշտաբով առաջարկվող ընկերության կառուցվածքի մասին խոսակցությունից առաջ դաշինքն արդեն ուներ իր սեփական լատինական ապրանքանիշով կորպորատիվ ձևը՝ Societas Europaea կամ SE:
Lingua Latina, lingua populi?
Ակնհայտ առարկությունն այն է, որ լատիներենը էլիտար է: Շատ եվրոպացիների համար այն դեռևս հիշեցնում է հոգևորականության, փոշոտ քերականության գրքերի և մի աշխարհի պատկերներ, որտեղ լեզուն գործում էր որպես դարպասապահի գործիք:
Via Nova-ի լատիներենի բաժնի ղեկավար Պիեռ Գորսկի-Միեզեն մերժում է այս փաստարկը՝ պնդելով, որ լատիներենն ինքնին բնույթով էլիտար չէ: Նա ասում է, որ խնդիրը կայանում է այն ձևի մեջ, որով այն ավանդաբար դասավանդվել է:
Ավանդական մեթոդը, որի համաձայն դուք թարգմանում եք միայն հին տեքստեր, լատիներենը վերածում է խոչընդոտի: Շատերն էլ հրաժարվում են բացարձակ և գոյաբանական հուսահատության միջև ընկած հատվածից:
Խոսակցական լատիներենը նույնպես այնքան մեռած չէ, որքան նրա հեղինակությունը:
Discord-ի առցանց համայնքները, սկսնակների համար խոսակցական լատիներեն առաջարկող YouTube ալիքները և կայքերը սովորողներին հնարավորություն են տալիս օգտագործել լատիներենը զրույցի միջոցով: Oxford Latinitas-ը, որի անդամ է Գորսկի-Միեզեն, առաջարկում է կենդանի կամ խոսակցական լատիներենի դասընթացներ։
Այնուհետև գալիս է բառապաշարի քննադատությունը։ Ջենկինսն ասում է, որ լատիներենն ունի «այն բառապաշարի չնչին մասը, որը անհրաժեշտ կլիներ այսօր խոսելու համար»։
Սակայն Գորսկի-Միեզեն, որը ազատորեն խոսում է լատիներեն, համաձայն չէ. լատիներենն արդեն իսկ հիմք է հանդիսանում Եվրոպայի բառապաշարի մեծ մասի համար և անհրաժեշտության դեպքում կարող է հեշտությամբ ստեղծել նոր բառեր։
Բրյուսելի մի քանի սիրված բառեր թարգմանելու խնդրանքին Գորսկի-Միեզեն պատասխանում է, որ լատիներենն առաջարկում է ինչպես դասական, այնպես էլ ժամանակակից տարբերակներ. «ռազմավարական ինքնավարություն» կարող է լինել liberum imperium կամ strategica autonomia, «մրցունակություն» կարող է դառնալ lucri potestas կամ competitivitas։
Լատիներենը կարող է լինել կամ չլինել ԵՄ հաջորդ պաշտոնական լեզուն։ Սակայն առաջարկը շոշափում է ավելի խորը հարց. կարո՞ղ է քաղաքական միությունը գոյատևել միայն արդյունավետության շնորհիվ, թե՞ այն նաև կարիք ունի համատեղ հիշողության։
Բաց մի թողեք
Եվրոպայի բիզնես առավելությունը. Օրենքի գերակայություն
Բրյուսելը նպատակ ունի արհեստական բանականության չիպերի բում ստեղծել
Թամաշ Սուլյոկը հրաժարական չի տա Հունգարիայի նախագահի պաշտոնից