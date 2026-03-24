Դանիայի թագավորը այն մարդն է, ով ատամները լվանում է օճառով. Լուսանկար

Լարս Լյոկե Ռասմուսենը կարող է երկրի հաջորդ խորհրդարանում ընդամենը 12 տեղ զբաղեցնել, բայց նա կարող է որոշել, թե ով է հաջորդը կառավարելու Դանիան։
Դանիայի հաջորդ կառավարության կազմը կարող է կախված լինել նախկին վարչապետից, ով հակված է ատամները ձեռքի օճառով լվանալուն։
Կանխատեսվում է, որ գործող կենտրոնամետ ձախակողմյան վարչապետ Մետտե Ֆրեդերիկսենի սոցիալ-դեմոկրատները կստանան ամենաշատ ձայները, երբ դանիացիները գնան ընտրությունների մարտի 24-ին։ Սակայն, թե արդյոք նրանք կկարողանան կառավարություն կազմել, հավանաբար, կորոշի կենտրոնամետ «Չափավոր» կուսակցության առաջնորդ Լարս Լյոկե Ռասմուսենը։
Ռասմուսենը, նախկին վարչապետը, որը ներկայումս զբաղեցնում է երկրի արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնը, Կոպենհագենի դեմքն էր ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից այս տարվա սկզբին Գրենլանդիան անեքսիայի ենթարկելու սպառնալիքներին դիմակայելու հարցում։ Այդ ժամանակ նա և Ֆրեդերիկսենը թվում էին թագավորությունը պաշտպանող դինամիկ զույգ։
Սակայն Դանիայում երեքշաբթի օրը կայանալիք ընտրություններից ընդամենը մեկ օր առաջ աջակողմյան և ձախակողմյան դաշինքները հարցումներում գրեթե հավասար են, երկուսն էլ երկրի 179 տեղանոց խորհրդարանում մեծամասնություն կազմելուց մի փոքր պակաս։ Մինչդեռ, Ռասմուսենի չափավոր կուսակցությունը, կանխատեսումների համաձայն, կապահովի 12 տեղ։
Դա նրան հնարավորություն է տալիս կամ աջակցել Ֆրեդերիկսենին՝ ձևավորելու ևս մեկ լայնորեն կենտրոնամետ կառավարություն, կամ իշխանությունը փոխանցել փոխվարչապետ Տրոլս Լունդ Պոուլսենին՝ կենտրոնամետ «Վենստրե» կուսակցության առաջնորդին և աջակողմյան դաշինքի նախընտրելի վարչապետի թեկնածուին։
Ֆրեդերիկսենն օգտագործում է այդ իրականությունը՝ ընտրողներին իրեն աջակցելու մղելու համար։ «Եթե [Ռասմուսենը] որոշի աջակցել մեկ այլ վարչապետի, ապա մենք, շատ մեծ հավանականությամբ, Դանիայում կունենանք աջակողմյան կառավարություն», – վերջերս ասել է նա։
Մետտեն ինձ չի սահմանում
Վերջին չորս տարիների ընթացքում Ֆրեդերիկսենի սոցիալ-դեմոկրատները կոալիցիա են կազմել Վենստրեի և Ռասմուսենի չափավոր կուսակցության հետ, վերջինս անվանվել է դանիական «Բորգեն» հիթային քաղաքական դրամայի հորինված քաղաքական խմբի անունով։
Կառավարության աջակողմյան քաղաքականությունը միգրացիայի հարցում, որը Եվրոպայում ամենակոշտերից է, և բնակարանային ճգնաժամի նման հարցերի շուրջ գործողությունների բացակայությունը նշվել են որպես սոցիալ-դեմոկրատների դեկտեմբերին կայացած համազգային մունիցիպալ ընտրություններում աղետալի արդյունքների հիմնական գործոններ։
Այդ քվեարկություններից հետո կուսակցության բազայի անդամները կոչ արեցին Ֆրեդերիկսենին վերակազմավորել և առաջնահերթություն տալ ձախակողմյան կուսակցությունների հետ համագործակցությանը։ Սակայն վարչապետը մարտի 24-ից առաջ իր տարբերակները բաց է թողել՝ ասելով, որ կարող է պատկերացնել «քաղաքական միջինի» հետ կրկնակի գործընկերությունը նույնքան հեշտությամբ, որքան ձախերի հետ դաշինքը։
Վերջին տարբերակին կտրականապես դեմ է Ռասմուսենը, ով ցանկանում է կենտրոնամետ կառավարման կրկնություն։ Քաղաքական գործիչը ղեկավարել է Վենստրեն երկու ոչ անընդմեջ ժամկետների ընթացքում՝ որպես վարչապետ՝ 2009-ից 2019 թվականներին, սակայն ընտրություններում պարտությունից հետո անջատվել է՝ ստեղծելով չափավոր կուսակցությունը՝ որպես Դանիայի պատմական ձախ-աջ քաղաքական առաջարկի այլընտրանք։
Այս շաբաթվա քվեարկությունից առաջ Ռասմուսենը բացառել է ձախակողմյան կոալիցիայի ստեղծմանը նպաստելու հնարավորությունը, ասելով, որ չի համագործակցի ծայրահեղ ձախակողմյան «Կարմիր-կանաչ» դաշինքի հետ, որի աջակցությունը անհրաժեշտ կլինի նման կառավարություն կենսունակ դարձնելու համար։
Նա նաև պնդում է, որ չի ձգտում աջերին իշխանության բերել, ինչպես պնդում է Ֆրեդերիկսենը։
«Ես չեմ տեղադրվի. ես կանգնած եմ կենտրոնում, ամուր, նույնիսկ երբ քամիները փչում են», – գրել է նա Facebook-ում մարտի 19-ին։ «Աշխատանքն այն է, որ միավորենք այն, ինչը այլապես քանդվում է, քանի որ մենք արդեն ունենք բազմաթիվ ուժեր, որոնք մեզ տարբեր ուղղություններով են քաշում»։
Ռասմուսենը 40 տարի եղել է դանիական քաղաքականության մեջ ամենուրեք ներկա դեմք։
1986 թվականին, 22 տարեկան հասակում, նա դարձել է Venstre-ի երիտասարդական թևի նախագահ՝ սկսելով իր քաղաքական կարիերան։ Այդ ժամանակվանից ի վեր նա զբաղեցրել է մի շարք կաբինետային պորտֆելներ, այդ թվում՝ ֆինանսների, առողջապահության, ներքին գործերի, արտաքին գործերի և վարչապետի պաշտոններ։
Վերջին տարիներին նա իր կարգավիճակը դարձրել է մեմ սոցիալական ցանցերում, որտեղ նրան գովաբանում են իր խաղային վարքի և անամոթաբար շարունակական ծխելու համար։ Նրա անհոգությունն ու պրագմատիզմը, որը տարածվում է մինչև ատամները լվանալու համար ձեռքի օճառ օգտագործելը, երբ ատամի մածուկ չկա, սիրված է դանիացիների մոտ, հատկապես լարված ընտրությունների ժամանակ։
Միևնույն ժամանակ, երբ Պոուլսենը և Ֆրեդերիկսենը մրցում էին հեռուստատեսային բանավեճի ժամանակ, Ռասմուսենը Ինստագրամում տեղադրեց իր լուսանկարը այծի հետ. մակագրությունը հաջողություն մաղթեց Դանիայի երկու ամենամեծ կուսակցությունների առաջնորդներին։ Գրառման մեջ հղում էր արվում «բոլոր ժամանակների մեծագույնը» (GOAT) տերմինին այն պահին, երբ նրա ընտրական մրցակիցները ուշադրության կենտրոնում էին։
Գրառման տակ գտնվող մեկնաբանությունների բաժնում օգտատերերը տեղադրել են այծի էմոջիներ և կրկնել GOAT պիտակը։
Շոկային վերջնախաղ
Չնայած Ֆրեդերիկսենի սոցիալ-դեմոկրատները, կանխատեսումների համաձայն, կստանան ամենաշատ ձայները, Ռասմուսենը հարցնում է, թե ինչու պետք է նրանք որոշեն, թե ով է զբաղեցնելու վարչապետի պաշտոնը՝ խորհրդարանական ավանդույթի համաձայն։
«Մի փոքր տարօրինակ է, որ սոցիալ-դեմոկրատները երբեք չեն փորձել նստել կառավարությունում՝ առանց վարչապետի պաշտոնի», – վերջերս ասել է նա։ «Կարծում եմ՝ մի օր նրանք պետք է դա զգան»։
Չնայած արդեն երկու անգամ արդեն թագը զբաղեցրած լինելուն, չափավորների առաջնորդը դեմ չէ կրկին վարչապետ դառնալուն։ Որոշ դանիացի քաղաքական վերլուծաբաններ ասում են, որ սցենարը անհնար չէ։
«Եթե ընտրությունների արդյունքը այնքան խառնաշփոթ լինի, որքան ցույց են տալիս ներկայիս հարցումները, և եթե ո՛չ ավանդական կապույտ, ո՛չ էլ կարմիր դաշինքը մեծամասնություն չունենա չափավորների առանց, հնարավո՞ր է ի հայտ գալ մի սցենար, որի դեպքում [Ռասմուսենը] կառաջադրվի և կարող է անձամբ առաջադրվել վարչապետի պաշտոնի համար», – ենթադրել է հանրային ալիքի DR-ի քաղաքական թղթակից Քրիստին Կորդսենը։ «Կասկած չկա, որ եթե հնարավորություն ստեղծվի, նա կառաջադրվի»։
Դա աննախադեպ չէր լինի։ 1968 թվականին Հիլմար Բաունսգաարդը դարձավ Դանիայի վարչապետ, չնայած կառավարող կոալիցիայի ամենափոքր կուսակցությունը գլխավորելուն։
Չնայած Ռասմուսենը խոստովանում է, որ չի կարող պատկերացնել կառավարություն, «որտեղ դա կարող է տեղի ունենալ», նա նաև չի մերժել վարչապետի պաշտոնում երրորդ ժամկետով զբաղեցնելու գաղափարը։
«Ամբողջովին բացառե՞լ դա։ Դա տարօրինակ թույլ դիրք կլինի, երբ դու ԱՅԾԱԿ ես, այնպես չէ՞»։
