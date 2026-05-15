Ֆրանսիայի նախագահների սիրային կյանքի վերելքն ու անկումը

Կան մեղադրանքներ Էմանուել Մակրոնի անձնական կյանքի մասին, բայց ֆրանսիացիները դադարել են հետաքրքրվել։
Ի՞նչ կարելի է գնել 25,420 եվրոյով։ Իհարկե, ոչ հիմա, երբ դա շաբաթական գնումների միջին արժեքն է, եթե հաշվի առնենք մի քանի լրացուցիչ տուփ սնունդ և մի քիչ զուգարանի թուղթ «հանտավիրուսային պաշտպանության բունկերի» համար։
Բայց 2024 թվականին այդ գումարը շատ ավելի մեծ գումարներ էր ծախսում։ Օրինակ, դա կարող էր ձեզ համար գնել այն սկուտերը, որը գրեթե մեկ տասնամյակ առաջ Ֆրանսիայի նախկին նախագահ Ֆրանսուա Օլանդին տարել էր իր այն ժամանակվա սիրեցյալի (և այժմ կնոջ)՝ Ժյուլի Գայեի հետ հանդիպումների։
Այո, ինչ-որ մեկը ավելի քան 25,000 եվրո է ծախսել մոխրագույն սկուտերի վրա (ճշգրիտ լինելու համար՝ Piaggio MP3 125), որի վրա Ֆրանսիայի նախկին նախագահի տաք հետույքը սեղմվում էր, երբ նա անցնում էր Փարիզի երթևեկության միջով։
Օլանդի սիրային կյանքը մեծ իրադարձություն էր 2015 թվականին, երբ Closer ամսագիրը բացահայտեց նրա սիրավեպը դերասանուհու հետ։ Շապիկին հայտնված լուսանկարում պատկերված էր Օլանդը, որն այդ ժամանակ հարաբերությունների մեջ էր լրագրող Վալերի Տրիերվեյլերի հետ, որը կրում էր բավականին ծիծաղելի տեսքով սաղավարտ (գեղագիտական տեսանկյունից, ոչ թե անվտանգության տեսանկյունից)։
Ֆրանսիական մամուլը խելագարվեց՝ վայելելով անվտանգության գործակալի կողմից վաղ առավոտյան կրուասաններով լի տոպրակ սիրահարներին հասցնելու անպարկեշտ մանրամասնությունը (չնայած հետագայում պնդվեց, որ տոպրակում փաստաթղթեր կային, այլ ոչ թե խմորեղեն)։
Սակայն աշխարհը շատ է փոխվել այդ ժամանակվանից ի վեր, և, կարծես, հետաքրքրությունը Էմանուել Մակրոնի անձնական կյանքի նկատմամբ նվազել է։ Paris Match-ի լրագրող Ֆլորիան Տարդիֆի նոր գրքում՝ «(Գրեթե) կատարյալ զույգ», պնդվում է, որ Բրիջիտ Մակրոնը, անցյալ տարի Վիետնամում ինքնաթիռից իջնելուց կարճ ժամանակ առաջ, ապտակել կամ հրել է ամուսնուն դեմքին, քանի որ նա նրա հեռախոսում հայտնաբերել էր իրանա-ֆրանսիացի աստղ Գոլշիֆթեհ Ֆարահանիի հաղորդագրություն։
Տարդիֆը պնդում էր, որ նախագահ Մակրոնը մի քանի ամիս պահպանել է «պլատոնական հարաբերություններ» Ֆարահանիի հետ։ Այնուամենայնիվ, որոշ փոխանակումներ, որոնք, ըստ Տարդիֆի, իրեն փոխանցել են Մակրոնին մոտ կանգնած մարդիկ, «բավականին հեռու գնացին», – ասաց լրագրողը։
Հնարավոր է՝ դա պայմանավորված է նրանով, որ բոլոր ներգրավվածները ասում են, որ ոչինչ չի կատարվում, բայց այս պատմության նկատմամբ հետաքրքրությունը զգալիորեն պակաս է։ Ֆրանսիացիները, կարծես, պոպկորն չեն հանում և չեն սպասում հաջորդ անպարկեշտ հատվածին (հաշվի առեք, դժվար է պատկերացնել, թե ինչպես են ֆրանսիացիները պոպկորն ուտում։ Հնարավոր է՝ էսկարգոտներ՝ գարեջրով և պանրով)։
Հնարավոր է՝ այդ ժամանակ այդքան հետաքրքիր էր ոչ թե Օլանդի անհավատարմությունը, այլ (ենթադրաբար) կրուասանների այդ տոպրակը։ Հնարավոր է՝ դա պայմանավորված է նրանով, որ Մակրոնը անտարբեր է Աֆրիկայում և պարզապես շրջագայել է անտարբեր՝ նա մարդկանց նախատում էր հերթից դուրս խոսելու համար և վազում էր մարաթոնի լեգենդների հետ (լավ պրակտիկա, եթե Բրիժիտը կրկին նայի իր հեռախոսին)։
Այսպիսով, Ջորդան Բարդելա, Ժան-Լյուկ Մելանշոն, Էդուար Ֆիլիպ, Ռաֆայել Գլյուքսման կամ ով էլ որ ցանկանում է դառնալ հաջորդ նախագահը, համոզվեք, որ ձեր պաշտոնավարման ընթացքում ունեք բարձր մակարդակի սիրավեպ և սեքսուալությունը վերադարձրեք ֆրանսիական քաղաքականություն։
«Ելքն այդ կողմ է՞։ Ախ, ելքը բոլոր ուղղություններով է»։
Շնորհակալություն բոլոր մասնակիցների համար։ Ահա մեր փոստարկղից լավագույնը. մրցանակ չկա, բացի ծիծաղի նվերից, որը, կարծում եմ, բոլորս կարող ենք համաձայնել, որ շատ ավելի նախընտրելի է, քան կանխիկը կամ ալկոհոլը։
«ԱՄՆ կրթությունը. լավագույնն է աշխարհում»։ Թրամփը շնորհում է Ամերիկյան երիտասարդական ուղղագրության մրցանակը։
Բաց մի թողեք
Հռոմի պապը դատապարտում է արհեստական բանականության կողմից ղեկավարվող պատերազմի աճը
«Հովհաննեսից հետո մեր մխիթարությունն ու ուժը մեր մյուս երեխաները դարձան». Հովհաննես Խաչատրյանն անմահացել է հոկտեմբերի 3-ին, տուն «վերադարձել»… մոտ երեք ամիս անց. Լուսանկարներ
Հայաստանի պատվիրակը չհաղթահարեց «Եվրատեսիլ 2026»-ի երկրորդ կիսաեզրափակիչը