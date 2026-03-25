Պակիստանում ադրբեջանցի ահաբեկիչներ են ձերբակալվել. Լուսանկար

Խայբեր-Պախտունխվա նահանգի Օրակզայի շրջանում Պակիստանի անվտանգության ուժերի և ոստիկանության կողմից անցկացված լայնածավալ գործողության ընթացքում ձերբակալվել են Ադրբեջանի երկու քաղաքացիներ, որոնք «Իսլամական պետություն-Խորասան» ահաբեկչական կազմակերպության անդամներ են։

Ոստիկանության աղբյուրների համաձայն՝ կասկածյալները ձերբակալվել են Գալջո շուկայի մոտ։ Նախնական տեղեկությունների համաձայն՝ երկու ձերբակալվածները, որոնք նույնականացվել են որպես Ղազիմօղլու Գոր և Մոհամմադ Յունուս, ենթադրաբար Ադրբեջանի քաղաքացիներ են և Կենտրոնական Կուրամի Ալիշերզայի շրջանից ոտքով են հասել Գալջո։

Պակիստանի անվտանգության աշխատակիցները, նկատելով կասկածելի անձանց տեղաշարժերը, կանգնեցրել են նրանց և ձերբակալել հարցաքննության համար։

Նախնական հարցաքննությունները ցույց են տալիս նրանց հնարավոր կապերը «Իսլամական պետություն-Խորասան» ահաբեկչական կազմակերպության հետ։

Պակիստանում ադրբեջանցի ահաբեկիչներ են ձերբակալվել

Մակրոնի դաշնակիցը ճնշման տակ է՝ օրենքի գերակայության վերաբերյալ մտահոգությունների պատճառով

ԱՄՆ-ն Իրանին հատուկ առաջարկ ունի․ Թեհրանը կասկածում է․․․

Մենք հաղթել ենք Իրանի հետ պատերազմում. նրանք մեզ թանկարժեք նվեր են ուղարկել. Թրամփ

Երբ Մարիա Կալլասը խոսում է բեմից․ Հասմիկ Պապյանը «Վարպետության դասում»․ Լուսանկարներ

Ինչ ցուցմունք են տվել ճարտարապետն ու գործարարը, ինչ է բացահայտվել

Պակիստանում ադրբեջանցի ահաբեկիչներ են ձերբակալվել. Լուսանկար

ԵՄ երկրները կանաչ լույս են վառել Հայաստան հիբրիդային արագ արձագանքման խումբ ուղարկելու ճանապարհին

