26/03/2026

EU – Armenia

ԵՄ օրենսդիրները նպատակ ունեն խոչընդոտել «թշնամական» երկրների մասնակցությունը Horizon պաշտպանական նախագծերին

infomitk@gmail.com 26/03/2026

Հանձնաժողովը վերջերս քվեարկել է պաշտպանական նախագծերը Եվրոպայի Horizon հետազոտական ​​և նորարարական հսկայական հիմնադրամում ներառելու օգտին:

Եվրոպական խորհրդարանի պաշտպանության հանձնաժողովի՝ SEDE-ի պատգամավորները առաջարկում են, որ Horizon հետազոտական ​​ծրագիրը պետք է ֆինանսավորի երրորդ երկրների պաշտպանական նախագծերը միայն սահմանափակ հանգամանքներում։

Հանձնաժողովը վերջերս քվեարկել է պաշտպանական նախագծերը Եվրոպայի Horizon հետազոտական ​​և նորարարական հսկայական հիմնադրամում 2028-2034 թվականների համար ներառելու օգտին՝ հետևելով ներկայիս Horizon ծրագրի համար նմանատիպ ad hoc քայլին։

Չնայած անհրաժեշտ լրացուցիչ ռեսուրսներ գտնելը դժվար կլինի, Հանձնաժողովը առաջարկել է գրեթե կրկնապատկել Horizon-ի բյուջեն մինչև 175 միլիարդ եվրո ԵՄ հաջորդ երկարաժամկետ բյուջեում։ Horizon-ը ավանդաբար կենտրոնացել է, այլ ոլորտների շարքում, առողջապահության, կենսատնտեսության և տեխնոլոգիական նախագծերի վրա։

Եվրախորհրդարանի պատգամավորները այժմ ձգտում են ոչ միայն ներառել պաշտպանական նախագծերը Horizon-ում, այլև սահմանել խիստ չափանիշներ՝ նման SAFE (Եվրոպայի անվտանգության գործողություն) ֆինանսավորման ծրագրին՝ երրորդ երկրների մասնակցությունը կարգավորելու համար։

Փաստաթղթում ասվում է, որ երկակի նշանակության գործունեությանը մասնակցությունը պետք է կարգավորվի խիստ կանոններով՝ բացառելու «թշնամական կամ ռազմավարական մրցակիցներին» կամ բարիդրացիական հարաբերությունները խախտող երկրներին։

SEDE-ի զեկուցող, կիպրոսցի եվրապատգամավոր Կոստաս Մավրիդեսը մեկնաբանել է, որ միջոցառումը հատկապես ուղղված է Թուրքիային, որը երկարատև վեճեր ունի Նիկոսիայի և Աթենքի հետ։

«Այս օրենսդրական առաջարկի միջոցով այժմ նախադեպ է ստեղծվում», – ասել է նա Euractiv-ին։ «ԵՄ-ում պաշտպանությունն ու անվտանգությունը սահմանվում են սահմանափակումներով, Թուրքիան բացառվում է, և սահմանվում է եվրոպական քաղաքական ուղեգիծ, որը դժվար կլինի հետ շրջել»։

Այնուամենայնիվ, որոշ պատվիրակություններ պնդում էին, որ դուռը պետք է բաց մնա երրորդ երկրների, այդ թվում՝ Թուրքիայի համար, մասնակցելու պաշտպանության հետ կապված «Հորիզոն» նախագծերին։

Euractiv-ը տեղեկացել է, որ աջակողմյան Եվրախորհրդարանի պատգամավոր Էսթեր Լակոսը պնդել է Թուրքիայի ներգրավման օգտին, չնայած նրա ԵԺԿ խմբակցությունը հետագայում միջամտել է և փոխել իր դիրքորոշումը՝ Աթենքի և Նիկոսիայի ճնշումներից հետո։

Օրենսդրական գործընթացը, որպես ԵՄ բյուջեի ընդհանուր բանակցությունների մաս, մնում է երկարատև։ Մավրիդեսը լավատեսություն է հայտնել, որ SEDE-ի կարծիքը կընդունվի միջազգային առևտրի հանձնաժողովի և հետագայում՝ խորհրդարանի լիագումար նիստի կողմից։ Այնուամենայնիվ, անդամ պետությունների հետ հետագա բանակցությունները այս հարցի շուրջ կարող են բարդ լինել։

