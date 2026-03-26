G7-ը հանդիպում է Ֆրանսիայում՝ Իրանի հետ տրանսատլանտյան պառակտումը նեղացնելու համար

Վո-դե-Սեռնեյի աբբայությունում կայանալիք երկօրյա հանդիպումը տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ Սպիտակ տունը հայտարարել է, որ նախագահ Դոնալդ Թրամփը պատրաստ է «դժոխք բացել», եթե Իրանը չընդունի պատերազմը դադարեցնելու համաձայնագիրը:
Գերմանիայի, ԱՄՆ-ի, Ֆրանսիայի, Իտալիայի, Ճապոնիայի, Կանադայի և Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարարները հանդիպում են 2025 թվականի նոյեմբերի 11-ին և 12-ին
G7-ի արտաքին գործերի նախարարները հինգշաբթի օրվանից Փարիզից դուրս հանդիպում են եվրոպական երկրների և դաշնակիցների հետ՝ փորձելով նեղացնել ԱՄՆ-ի հետ Մերձավոր Արևելքի պատերազմի վերաբերյալ տարաձայնությունները՝ միաժամանակ օրակարգում պահելով այլ ճգնաժամեր, ինչպիսիք են Ուկրաինան և Ղազան։
Յոթ առաջատար արդյունաբերական ժողովրդավարությունների երկօրյա հանդիպումը Փարիզից դուրս գտնվող գյուղական Վո-դե-Սեռնեյի աբբայությունում տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ Սպիտակ տունը հայտարարել է, որ նախագահ Դոնալդ Թրամփը պատրաստ է «դժոխք բացել», եթե Իրանը չընդունի Իսլամական Հանրապետության դեմ ԱՄՆ-Իսրայելական պատերազմը դադարեցնելու համաձայնագիրը։
ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն, որը պատերազմի սկսվելուց ի վեր իր առաջին արտասահմանյան ուղևորությունն է կատարում, կմիանա Կանադայի, Գերմանիայի, Իտալիայի, Ֆրանսիայի, Ճապոնիայի և Մեծ Բրիտանիայի բարձրաստիճան դիվանագետներին, սակայն միայն երկրորդ օրը։
Այս տարի G7-ի նախագահող Ֆրանսիայի նպատակներից մեկը «գլխավոր գլոբալ անհավասարակշռությունների հաղթահարումն է, որոնք շատ առումներով բացատրում են լարվածության և մրցակցության մակարդակը, որին մենք ականատես ենք լինում՝ մեր հայրենակիցների համար շատ կոնկրետ հետևանքներով», – երեքշաբթի օրը AFP-ին ասել է Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Ժան-Նոել Բարոն։
Երբ Լիբանանը ներքաշվեց պատերազմի մեջ, քանի որ Իրանի կողմից աջակցվող շիական «Հեզբոլլահ» զինյալ խմբավորումը հրթիռներ արձակեց Իսրայելի վրա, Բարոն նաև կոչ արեց Իսրայելին «զերծ մնալ» հարավային Լիբանանի մի գոտու վերահսկողությունը ստանձնելու համար ուժեր ուղարկելուց։
Մեծ յոթնյակի էլիտար ակումբի շրջանակը ընդլայնելու նպատակով, որի ծագումը սկիզբ է առնում 1975 թվականին մոտակա Ռամբույե ամրոցում կայացած G6-ի առաջին գագաթնաժողովից, Ֆրանսիան նաև հրավիրել է Բրազիլիայի և Հնդկաստանի, ինչպես նաև Ուկրաինայի, Սաուդյան Արաբիայի և Հարավային Կորեայի արտաքին գործերի նախարարներին։
Թեև G7-ի բոլոր երկրները ԱՄՆ-ի մտերիմ դաշնակիցներ են, նրանցից ոչ մեկը միանշանակ աջակցություն չի հայտնել Իրանի վրա հարձակմանը, ինչը զայրացրել է Թրամփին։
Գերմանիայի ֆինանսների նախարար և փոխկանցլեր Լարս Քլինգբեյլը նույնիսկ բողոքել է, որ Մերձավոր Արևելքում Թրամփի «սխալ քաղաքականությունը» հարվածում է Գերմանիայի տնտեսությանը։
Թրամփը պնդել է, որ ԱՄՆ-ն խոսում է Իրանի հոգևոր համակարգի «բարձրաստիճան անձի» հետ՝ հակամարտությունը դադարեցնելու բանակցություններում։ Սակայն Իրանի պետական հեռուստատեսությունը չորեքշաբթի օրը հայտարարել է, որ Թեհրանը մերժել է Պակիստանի միջոցով փոխանցված խաղաղության ծրագիրը։
Իրանական էներգետիկ օբյեկտներին հարվածելու Թրամփի սպառնալիքը, որը նա այժմ թաքցնում է ենթադրյալ բանակցությունների ֆոնին, անհանգստացրել է եվրոպացի դաշնակիցներին, որոնք բոլորը կոչ են արել թուլացնել լարվածությունը և ռազմական ճանապարհով չմասնակցել հակամարտությանը։
Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարար Իվետ Քուփերը երեքշաբթի օրը անհանգստություն է հայտնել, որ պատերազմը շեղել է ուշադրությունը Գազայի խաղաղության ծրագրից և բռնությունից օկուպացված Արևմտյան ափին։
Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինա լիարժեք ներխուժումից չորս տարի անց Բարոն AFP-ին ասել է, որ «ուկրաինական դիմադրությանը» աջակցությունը և Ռուսաստանի վրա ճնշումը կշարունակվեն։
