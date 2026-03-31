Ինչպե՞ս են կենսաթոշակ ստանալու բանկային քարտ չունեցող թոշակառուները

Ապրիլի 1-ից Հայաստանում ուժի մեջ է մտնում կենսաթոշակների և սոցիալական նպաստների անկանխիկ վճարման համակարգը։ Սա նշանակում է, որ այն քաղաքացիները, որոնք ունեն բանկային քարտեր, կկարողանան իրենց վճարումները ստանալ անմիջապես բանկային հաշվին։
Սակայն կան մարդիկ, ովքեր ի վիճակի չեն եղել գնալ և լրացնել անհրաժեշտ դիմումը՝ բանկային քարտը ստանալու համար։ Նրանց փոխարեն նախարարությունը դա պետք է աներ ինքնաշխատ եղանակով, և մինչև ապրիլի 1-ը դրանք պետք է պատրաստ լինեին։
Այնուամենայնիվ, գործընթացը անհանգստություն է առաջացրել մի խումբ թոշակառուների շրջանում։ Թոշակառուներ կան, որ դեռ չի ստացել իր բանկային քարտը և մտահոգված է, թե ինչպես է ստանալու իր հասանելիք գումարը։
Պատմեցին, որ բանկում իրեն տեղեկացրել են՝ քարտը ստանալուց հետո անհրաժեշտ է սպասել ևս երկու օր՝ այն ակտիվացնելու համար, ինչից հետո միայն հնարավոր կլինի օգտվել փոխանցված գումարից։ Այս տեղեկությունը լրացուցիչ լարվածություն է առաջացրել տարեցների շրջանում։
Հիշեցնենք, որ այս փոփոխությունը բխում է կառավարության փետրվարի 19-ի նիստում ընդունած որոշումից, ըստ որի՝ ապրիլի 1-ից բոլոր կենսաթոշակներն ու նպաստները պետք է վճարվեն բացառապես անկանխիկ եղանակով։
