Կասկածի սերմեր. Իտալական էներգետիկ հսկայի կանաչ ռեակտիվ վառելիքի խոստման մութ կողմը

Իտալական պետական նավթային հսկան իր քենիական կենսավառելիքի նախագիծը ներկայացնում է որպես կայուն օդային ճանապարհորդության մոդել: Շատ փոքր ֆերմերներ ասում են, որ այն իրենց չի հաջողվել:
Չորս տարի առաջ Իտալիայի ամենամեծ նավթային ընկերությունը սկսեց դիմել քենիացի ֆերմերներին հետաքրքրաշարժ առաջարկով. «Ցանեք գերչակի սերմեր ձեր հողում, և մենք կխոստանենք գնել բերքը և այն վերածել կլիմայական պայմաններին անվնաս ռեակտիվ վառելիքի»:
Eni-ն, որը մասամբ պատկանում է Իտալիայի կառավարությանը և իր եկամտի մեծ մասը վաստակում է մոլորակը տաքացնող բրածո վառելիքի վաճառքից, պարծենում էր, որ քենիական նախաձեռնությունը հաճախորդներին կապահովի «լիովին ապաածխածնված արտադրանքով», միաժամանակ ստեղծելով «կայուն գյուղատնտեսության մոդելներ՝ խթանելով սոցիալական զարգացումը»:
Այսօր Eni-ի քենիական գործողությունը ամեն տարի տասնյակ հազարավոր տոննա բուսական յուղ է ուղարկում Սիցիլիայի իր վերամշակման գործարան՝ ինքնաթիռների, մեքենաների և բեռնատարների համար կենսավառելիք արտադրելու համար:
Այս ամենը արվում է Հռոմում վարչապետ Ջորջիա Մելոնիի կառավարության աջակցությամբ և Եվրամիության հովանու ներքո, որը պահանջում է, որ ավիաընկերությունները դանդաղորեն փոխարինեն բրածո վառելիքը ավելի կանաչ, կենսաբազմազան այլընտրանքներով։
Սակայն բրիտանական SourceMaterial հետաքննչական լրատվամիջոցի համատեղ հետաքննությունը բացահայտում է այս նախագծի մութ կողմը։ Ավելի քան 40 ֆերմերների հետ հարցազրույցները ցույց են տալիս, որ մանր ֆերմերներին խրախուսում են աճեցնել գերչակի լոբի, սակայն նրանց լքում են միջնորդները, որոնք նրանց վարձել էին Eni-ի անունից։ Շատերը մնացել են անօգուտ, անուտելի բերքով, որը նրանք տնկել էին եգիպտացորենի փոխարեն։
Ավելին, առևտրային տվյալները ցույց են տալիս, որ Eni-ի կողմից անցյալ տարի Քենիայից Իտալիա արտահանված բուսական յուղի մինչև 80 տոկոսը իրականում չի ստացվում կայուն աճեցված քենիական գերչակի սերմերից, այլ պատրաստվում է ուտելի բուսական յուղից՝ օգտագործելով Հարավային Աֆրիկայից ներմուծված կանոլայի սերմ, ինչը, քննադատների կարծիքով, խախտում է ԵՄ չափանիշները, որոնք սահմանում են, որ միայն ոչ սննդային և ոչ կերային մշակաբույսերը կարող են օգտագործվել որպես կայուն ավիացիոն վառելիք։
Eni-ն հայտարարում է, որ համապատասխանում է ԵՄ օրենքներին, և որ իր Քենիայի ծրագիրը «մշակված է սննդի արտադրության վրա բացասական ազդեցությունից խուսափելու և ֆերմերների համար սննդի անվտանգությունը երաշխավորելու համար» և ունի «դրական ազդեցություն տեղական համայնքների վրա»: Ընկերությունը հերքում է, որ գերչակը փոխարինել է ֆերմերների համար սննդի արտադրությունը։
Հետաքննությունը, որը ներառում էր մոտ 60 հարցազրույց ֆերմերների, ՀԿ-ների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների պաշտոնյաների, իրավաբանների, գիտնականների և ընկերությունների հետ, լուրջ հարցեր է առաջացնում Eni-ի նման կենսավառելիք արտադրողների կողմից ներկայացված կայունության պնդումների վերաբերյալ և կասկածի տակ է դնում Եվրամիության կարողությունը՝ կիրառելու իր սեփական կենսավառելիքի չափանիշները։
Սա լրացնում է ավելի լայն մտահոգությունները, որ գլոբալ կենսավառելիքի մատակարարման շղթան, որից շատ ոլորտներ կախված են իրենց կլիմայական նպատակներին հասնելու համար, անթափանց է, վատ կարգավորվող, շրջակա միջավայրի համար վնասակար և բաց է չարաշահումների համար։
Ֆերմերները
Կացելե Շաուրի Միցանզեն Քենիայի Կիլիֆի շրջանի բազմաթիվ ֆերմերներից մեկն էր, որը օգտվեց գերչակի մշակաբույս տնկելու հնարավորությունից, այն բանից հետո, երբ Servizi Agricoli Forestali Africa անունով տեղական ընկերությունը այն ներկայացրեց որպես հրաշագործ բերք։
Եթե ֆերմերները անցնեին գերչակի աճեցմանը, SAFA-ն կվճարեր կյանքը փոխող գումար բերքի համար: Eni-ն կօգտագործեր բույսերը բուսական յուղ պատրաստելու և այն կանաչ վառելիքի վերածելու համար այնպիսի հաճախորդների համար, ինչպիսիք են BMW-ն, easyJet-ը և Ryanair-ը։
Միցանզեն գերչակի աճեցրեց իր փոքր ֆերմայում՝ փոխարինելով եգիպտացորենի այն բերքը, որից նա և իր յոթ երեխաները կախված էին սննդի համար: Նրանք հավաքեցին անուտելի լոբին և սպասեցին, բայց SAFA-ն երբեք չվերադարձավ։
«Պաշտոնյաները ասացին, որ կգան և կհավաքեն դրանք, բայց նրանք երբեք չեկան», – ասաց Միցանզեն: «Իմ ընտանիքը իսկապես տուժեց սովի պատճառով»։
SAFA-ի նման տեղական ընկերությունների միջոցով Eni-ն սերմեր է բաժանել Քենիայի ավելի քան հարյուր հազար ֆերմերների՝ Իտալիայի կառավարության կողմից աջակցվող առաջատար նախագծի համար։
Eni-ի քենիական նախագիծը մասամբ ֆինանսավորվել է Համաշխարհային բանկի մասնաճյուղի՝ Միջազգային ֆինանսական կորպորացիայի կողմից, որը նրան տրամադրել է 135 միլիոն դոլար, և Իտալիայի կլիմայական հիմնադրամի կողմից, որը տրամադրել է 75 միլիոն դոլար վարկ։
Իտալիայի կառավարությունը, որը Eni-ի մեծ մասնաբաժին ունի, հույս ունի, որ իր «Մատտեի» ծրագիրը, որը կոչվել է Eni-ի հիմնադրի անունով, կվերականգնի հարաբերությունները Աֆրիկայի հետ՝ միգրացիայի զսպմանն ուղղված ներդրումների միջոցով։
Eni-ի նախագծում ներգրավված բոլոր ֆերմերները չէ, որ բողոքել են։ Ծրագրում ներգրավված ֆերմերների հետ անցկացված 42 հարցազրույցներից Նակուրու շրջանի երկու ֆերմեր ասել են, որ գոհ են նախագծից։
Միևնույն ժամանակ, Eni-ն փոխհատուցել է Քենիայի անհաջող բերքահավաքը՝ մեծ քանակությամբ հարավաֆրիկյան կանոլայի սերմ ուղարկելով՝ սննդամթերքի մի մշակաբույս, որը, ըստ ԵՄ-ի, պետք է օգտագործվի միայն փոքր քանակությամբ կանաչ վառելիքում, ինչը ցույց են տալիս առևտրային տվյալները։
«Սա ճիշտ հակառակն է այն բանի, ինչին նախագիծը պետք է հասնի», – ասել է Կառլո Տրիտոն, «Տրանսպորտ և շրջակա միջավայր» ոչ առևտրային խմբի կայուն վառելիքի մենեջերը, որը տվյալները բացառապես կիսվել է SourceMaterial-ի հետ։
Eni-ն պարտավորվել էր իր Քենիայի գյուղատնտեսական կենտրոններից մեկի համար կանոլայի սերմ օգտագործել միայն «աննշան» քանակությամբ: Այն ընդունեց, որ վառելիքի արտադրության համար ուտելի յուղերի օգտագործումը «ազդում է սննդամթերքի շուկայի վրա ամբողջ աշխարհում՝ անկայունացնելով դրանց մատչելիությունը և գները»:
Այս մասին հարցին Eni-ն պնդեց, որ կանոլայի սերմի օգտագործումը դեռևս համապատասխանում է ԵՄ շրջակա միջավայրի պաշտպանության օրենքներին, և որ մշակաբույսի օգտագործումը իմաստ ունի նախագծի իրականացման համար՝ ըստ նախատեսվածի: «Սա ստանդարտ և առաքինի պրակտիկա է հումքի մատակարարման խառնուրդի օպտիմալացումը իրականացման փուլում», – ասաց ընկերությունը:
Իր պատասխաններում և SourceMaterial-ում Eni-ն նաև պնդեց, որ Հարավային Աֆրիկայից ստացված կանոլայի սերմը կարող է օգտագործվել ԵՄ օրենսդրության համաձայն՝ կայուն ավիացիոն վառելիք արտադրելու համար, քանի որ այն մշակվում է «խիստ դեգրադացված հողերի վրա»՝ մատնանշելով Վերականգնվող էներգիայի դիրեկտիվի հավելվածը:
Հարցական հավելվածում նշվում է, որ այն թույլ է տալիս. «Խիստ դեգրադացված հողերի վրա աճեցված մշակաբույսեր, բացառությամբ սննդամթերքի և կերերի մշակաբույսերի, որոնք օգտագործվում են ավիացիոն ոլորտի համար կենսավառելիքի արտադրության համար»:
Eni-ն հերքեց, որ գերչակը փոխարինել է սննդամթերքի արտադրությանը:
«Ծրագիրը կառուցված է կամավոր մասնակցության սկզբունքի վրա՝ համաձայն ագրեգատորների և ֆերմերների միջև համաձայնեցված պայմանագրային պայմանների և դրույթների», – ասաց Eni-ի խոսնակը: «Ֆերմերները ազատ են միանալ կամ դուրս գալ նախաձեռնությունից յուրաքանչյուր ցիկլում՝ առանց որևէ տույժի», – հավելեց նա։
Կենսավառելիքի վրա խաղադրույքներ
Եվրամիությունը մեծ խաղադրույքներ է կատարում այն բանի վրա, ինչը նա անվանում է «կենսատնտեսություն»: 2025 թվականի նոյեմբերին այն ներկայացրեց պլաստմասսայի, շինանյութերի, քիմիական նյութերի և մանրաթելերի նման արտադրանքներում բրածո վառելիքը փոխարինելու ծրագրեր՝ բիոմասայով՝ ծառերից և մշակաբույսերից ստացված օրգանական նյութերով։
Կենսավառելիքը նաև դաշինքի կանաչ անցման ծրագրի հիմնական մասն է կազմում: Եվրոպական շրջակա միջավայրի գործակալության տվյալներով՝ տրանսպորտի ոլորտը ԵՄ-ում ջերմոցային գազերի արտանետումների ամենամեծ պատճառն է: Մասնավորապես, ավիացիան ապաածխածնազերծման ամենադժվար ոլորտներից մեկն է: Բրյուսելը սահմանել է նպատակներ, որոնք պահանջում են, որ օդանավակայանները մինչև 2050 թվականը ավիացիոն վառելիքի առնվազն 70 տոկոսը «կայուն» դարձնեն։
ԵՄ գյուղատնտեսության հանձնակատար Քրիստոֆ Հանսենը այս ամսվա սկզբին կայացած համաշխարհային սննդի համաժողովում կոչ արեց ավելի ճկուն կանոնների՝ բիովառելիքի արտադրությունը խթանելու համար։ Նավթ արտադրողներն ու ավտոմեքենաների արտադրողները նույնպես լոբբինգ են արել կենսավառելիքի համար: Դրանց օգտագործումը նշանակում է բենզինով աշխատող շարժիչների պահպանում՝ էլեկտրաէներգիայի կամ այլընտրանքային վառելիքի, ինչպիսին է ջրածինը, անցում կատարելով։
Սակայն բնապահպանական խմբերը զգուշացրել են կանաչ լվացման ռիսկի մասին՝ հումքի ծագման վերաբերյալ թափանցիկության բացակայության և կենսավառելիքի բնապահպանական օգուտների վերաբերյալ չափազանցված պնդումների պատճառով։
«Քաղաքականապես սխալ է խաղադրույք կատարել կենսավառելիքի վրա: Հետևելիության չափանիշները դեռ գոյություն չունեն», – ասել է Պաքս Բուչարտը՝ Biofuelwatch ոչ առևտրային խմբի ակտիվիստը: «Նրանց կարողությունը կրճատել ածխածնի արտանետումները շատ կասկածելի է դրա պատճառով»։
ԵՄ-ն «աշխատում է կայուն հավաստագրման համակարգի բարելավման վրա», – ասել է Եվրոպական հանձնաժողովի խոսնակը։
«Հույսի վաճառք»
Eni-ի Քենիայի նախագիծը նպատակ ունի ընդգրկել մինչև 200,000 փոքրածավալ ֆերմերների և վերօգտագործել «սննդի արտադրության համար ոչ պիտանի դեգրադացված հողերը»: Ընկերությունը հայտնում է, որ մինչ օրս ներգրավել է 130,000 ֆերմերների։ Նրանց աճեցրած գերչակի լոբին վերածվում է յուղի, որը տեղափոխվում է Սիցիլիա՝ վառելիքի վերամշակման համար։
2022 թվականին Eni-ի միջնորդները սկսեցին շրջագայել գյուղական գյուղերի միջև՝ մարդկանց ներգրավելով երաշտին դիմացկուն բերքի մասին լուրերով, որը կաճեր այնտեղ, որտեղ եգիպտացորենն ու լոբին կկորցնեին։
«Նրանք հույս էին վաճառում», – ասաց Քենիայի հյուսիս-արևմուտքում գտնվող Բարինգո շրջանի 78-ամյա ֆերմեր Չերոնո Կիմոսոպը։
Դեյվիդ Կեմեյը այն գործակալներից մեկն էր, որոնց հանձնարարվել էր գրավել ֆերմերների համակրանքը։ SAFA-ի կողմից վարձված Կեմեյը շրջում էր ֆերմայից ֆերմա՝ ի վերջո ներգրավելով մոտ 200 մշակի Eni-ի ծրագրի համար։
Նրանք ակնկալում էին, որ գնորդները կվճարեն «շատ բարձր գին», – ասաց 45-ամյա Կեմեյը։ «Մենք իսկապես կարծում էինք, որ սա կլինի Քենիայի ամենամեծ դրամական բերքներից մեկը»։
Բայց երբ բերքահավաքը եկավ, Kemei-ի նորեկներից միայն մոտ 10-ը շահույթ ստացան, ասաց նա։ Խոստումներ տալուց և սերմեր բաժանելուց հետո, շատ դեպքերում SAFA-ի սեփականատեր Դիեգո Բարիլին չվերադարձավ բերքը գնելու, ասաց Կեմեյը։
Բարիլին և նրա գյուղատնտեսական կալվածքը ներկայացված են Eni-ի որոշ գրքույկներում, որոնք գովազդում են նախագիծը։
«Նա շահագործում էր ֆերմերներին», – ասաց Կեմեյը։ «Նրա անհետացումից հետո շատ ֆերմերներ մնացին չհավաքված բերքով, ուստի նրանք ստիպված էին ոչնչացնել բերքը, որպեսզի կանխեն կովերի կողմից գերչակի սերմերի ուտումը և թունավորումը»։
56-ամյա Կանինի Չանզե Մենզան, որը գերչակի սերմեր էր տնկել ափամերձ Կվալեում մեկ այլ միջնորդի կողմից, ասաց, որ իր ընտանիքը մնացել է առանց սննդի, երբ ոչ ոք չի եկել լոբի գնելու։
«Մենք կախված էինք բերքից», – ասաց Մենզան, որն ունի 11 երեխա։ «Շատ սով կար»։
Մայքլ Մվենան, որը կառավարում էր 1500 Կվալե ֆերմերների Agricycle East Africa-ի համար, որը Eni-ի մեկ այլ միջնորդ էր, ասաց, որ նրանք դուրս են եկել իրենից, երբ մնացել են չվաճառված բերք։
«Ես պատրաստ չեմ նման ընկերության կողմից ևս մեկ մեղք կրել», – ասաց նա: «Նրանք իսկապես դավաճանեցին իմ ֆերմերներին»։
Մոմբասա նավահանգստային քաղաքի մոտ գտնվող Կիլիֆիում մեկ այլ գործակալ՝ Բրայան Մուլևան, ասաց, որ օգնել է սերմեր բաշխել 800 մշակների, նախքան իրեն վարձած միջնորդը սնանկացավ 2023 թվականին՝ նրանցից միայն 50-ից բերք գնելուց հետո։
Քենիայի Նաիվաշա քաղաքի իր գրասենյակում Բարիլին մերժել է հարցազրույցի խնդրանքները և SourceMaterial-ին ասել է, որ կազատի լրագրողների հետ խոսած աշխատակիցներին։ Էլեկտրոնային նամակում նա ասել է, որ իր ընկերությունը բերքը չհավաքելու մասին մեղադրանքները «կեղծ» են, և որ սննդի անվտանգության համար նա միշտ խրախուսել է ֆերմերներին իրենց հողերի միայն 30 տոկոսի վրա ցանել գերչակի տերևներ։
Agricycle-ը չի արձագանքել մեկնաբանության խնդրանքին։ Eni-ի խոսնակը նշել է. «Ագրեգատորների և ֆերմերների միջև պայմանագրային պայմանները սահմանվում են նրանց կողմից սեզոնի սկզբում»։
Խոսնակը հավելել է, որ Eni-ն «ոչ մի ապացույց կամ գրառում» չունի այն մասին, որ ագրեգատորները փոխել են ֆերմերների հետ կնքված գործարքների պայմանները։ Ընկերությունը պայմանագրերը խզել է «այն քիչ դեպքերում, երբ Eni Kenya-ն իմացել է, որ ագրեգատորը, չնայած դա անելու պայմանագրային պարտավորությանը, պատշաճ կերպով չի հետևել սերմերի հավաքագրմանը», – հավելել է խոսնակը։
Հավաստիության բացը
Տեղական միջնորդները, ինչպիսիք են SAFA-ն և Agricycle-ը, պատասխանատու են ստուգելու համար, որ գիպսային ֆերմաները համապատասխանում են Միջազգային կայունության և ածխածնի հավաստագրման կողմից սահմանված չափանիշներին, այն մարմինը, որին Eni-ն հենվում է իր նախագծի ԵՄ օրենքներին համապատասխանությունը ստուգելու համար։ ISCC-ն ԵՄ-ի կողմից ճանաչվում է որպես կենսավառելիքի օրինական կամավոր հավաստագրման սխեմա։
Հաճախորդները, այդ թվում՝ Eni-ի կենսավառելիք գնող ավիաընկերությունները, նույնպես հենվում են ISCC վարկանիշների վրա՝ իրենց վառելիքի կայունության վերաբերյալ պնդումներ անելու համար, ինչպես նաև Eni-ի Սիցիլիայի Գելա քաղաքում գտնվող գործարանը։
ISCC-ի աուդիտները ենթարկվել են մանրակրկիտ ուսումնասիրության, այն բանից հետո, երբ Հարավարևելյան Ասիայից կենսավառելիքի ներմուծման մեջ սերիական խարդախության մեղադրանքները մտահոգություն են առաջացրել ԵՄ-ում։ Այս ամսվա սկզբին SourceMaterial-ի հետաքննությունը բացահայտեց, որ ISCC-ի կողմից հավաստագրված ինդոնեզացի արտահանողը, որը թիրախավորվել էր խարդախության հետաքննության մեջ, մատակարարում էր եվրոպական էներգետիկ խոշոր ընկերություններին, այդ թվում՝ Eni-ին։
Կամավոր հավաստագրման սխեմաների վրա հույսը «կարող է համակարգը ներքին առումով խոցելի դարձնել», – ասաց ECCO վերլուծական կենտրոնի տրանսպորտային քաղաքականության ղեկավար Մասիմիլիանո Բիենատին՝ հավելելով, որ «վերահսկողության մեխանիզմները, որոնք մեծապես կախված են ընկերության գրառումներից, և սկզբնական բիոմասայի հետ կապը աստիճանաբար ավելի անուղղակի է դառնում», խարդախության ռիսկը մեծանում է։
Կասկածներ կան նաև կենսավառելիքի կանաչ հավաստագրերի վերաբերյալ կորպորատիվ պնդումների վերաբերյալ։ 2024 թվականին հոլանդական KLM ավիաընկերությունը դատական հայցից հետո հետ վերցրեց ISCC-ի կողմից հավաստագրված վառելիքի վերաբերյալ կայունության պնդումները։ Նույն թվականին Եվրոպական հանձնաժողովը հետաքննություն սկսեց 20 ավիաընկերությունների նկատմամբ՝ խնդրելով նրանց վերանայել իրենց կենսավառելիքի պնդումները։
Eni-ի խոսնակը նշեց, որ «մի քանի ֆերմերների հետ աշխատող որոշ ագրեգատորներ» ISCC-ից ստացել են վկայականներ, որոնք երաշխավորում են սննդամթերքի մշակաբույսերի համար հողերի ցածր ռիսկը, որոնք ցանվում են ցիտրուսով։
Այս հետաքննության ընթացքում նույնականացված ինը ագրեգատորներից ոչ մեկը չունի «ցածր ռիսկի» վկայական, ըստ ISCC-ի առցանց գրառումների։ Միայն մեկը՝ Janari Farms-ը, նախկինում ուներ վկայական, որի ժամկետը լրացել էր 2025 թվականի օգոստոսին։
ISCC-ն հայտարարության մեջ նշել է, որ չի մեկնաբանում կոնկրետ դեպքերը, և որ համապատասխանությունը «ստուգվում է անկախ երրորդ կողմի աուդիտների միջոցով»։
Սննդամթերքի անվտանգություն
Ըստ ընկերության կայքի՝ Eni-ի քենիական կենսավառելիքի նախագիծը օգտագործում է «հումք, որը մշակվել է քայքայված, կիսաանապատային կամ լքված հողերի վրա, որոնք չեն մրցակցում սննդի մատակարարման շղթայի հետ»։
Eni-ն ասել է, որ Castor-ը «չի փոխարինում նախկին սննդամթերքի մշակաբույսերի արտադրությունը», և սննդամթերքի մշակաբույսերի պաշտպանությունը նաև Eni-ի համար սահմանված պայմաններից մեկն է Միջազգային ֆինանսական կորպորացիայի կողմից, որը Համաշխարհային բանկի ստորաբաժանումն է, որը նախագծին տրամադրել է 135 միլիոն դոլար վարկ։
«Ստանդարտն ասում է, որ սննդի անվտանգության վրա ազդեցություն չպետք է լինի», – ասել է IFC-ի շրջակա միջավայրի մասնագետ Անաստասիա Նգատին։ «Դուք չեք կարող եգիպտացորենը փոխարինել կաստորով»։
Քենիայի ֆերմերների հետ հարցազրույցների ժամանակ SourceMaterial-ը լսել է ֆերմերների կողմից բազմիցս պնդումներ, որ եգիպտացորենի փոխարեն կաստոր տնկելը ընտանիքներին թողել է առանց բավարար սննդի։
Ջեքսոն Չեպկայտանի Չանգկմսոնին՝ Բարինգո շրջանի Կոիտումետ քաղաքից 66-ամյա ֆերմերը, ասել է, որ ինքը սերմեր է գնել, քանի որ միջնորդները նրան ասել են, որ դրանք կարող են «խառնվել»՝ աճեցվել նույն դաշտում գտնվող սննդային բույսերի միջև։
Ջեքսոն Չեպկայտանի Չանգկմսոնին՝ Բարինգո շրջանի Կոիտումետ քաղաքից 66-ամյա ֆերմեր / Լուսանկարը՝ Կոնստանզա Գամբարինիի
«Նրանք մեզ գայթակղեցին՝ ասելով, որ կմշակեն մեր հողը և կտան մեզ սերմերը, և մենք կարող ենք նաև փոխադարձաբար մշակել կանաչ լոբի և լոբի», – ասել է նա։ «Ես ստիպված էի հրաժարվել եգիպտացորենից, քանի որ մեզ խորհուրդ չէր տրվում փոխադարձաբար մշակել երկուսն էլ։ Այդ տարի եգիպտացորենի մշակաբույսերը ձախողվեցին։ Ես եգիպտացորենի պաշարներ չունեի»։
Իր ընտանիքը կերակրելու համար Չանգկսոնին ստիպված էր վաճառել այծեր և չնչին գումար վաստակել ածուխի այրումից՝ հաճախ հույսը դնելով տեղական ղեկավարի գրասենյակի միջոցով տրամադրվող նպաստների վրա, ասաց նա։
«Ինչպե՞ս խորհուրդ կտաք գյուղացիներին տնկել գերան, այլ ոչ թե եգիպտացորեն, որը սնունդ կբերի նրանց սեղաններին», – ասաց 34-ամյա Համիսի Թուվա Սալիմը, Կիլիֆի շրջանի Մնյենզենի գյուղի ղեկավարի օգնականը։
Միլանի համալսարանի պրոֆեսոր Վալերիո Բինին, որը 2025 թվականի մայիսին հարցազրույց է վերցրել Eni-ի նախագծի 50 գյուղացիներից, ասաց, որ գրեթե բոլորը սննդի մշակաբույսերը փոխարինել են գերանով։
«Չնայած սահմանային հողերի օգտագործման մասին ասված ամեն ինչին, գյուղացիների գրեթե 100 տոկոսը՝ բացառությամբ շատ հազվադեպ դեպքերի, գերան տնկելուց առաջ սնունդ էին աճեցնում այդ դաշտերում», – ասաց նա։ «Սա ուղղակիորեն մրցակցում է սննդի արտադրության հետ այն տարածքներում, որտեղ սննդի անվտանգությունն արդեն իսկ փխրուն է»։
Բերքի ձախողում
Չանգկսոնին միակ գյուղացին չէ, որի գերան բերքը ձախողվել է։
Քենիայում Eni-ի նախագիծը դժվարանում է բավարար քանակությամբ գերչակի յուղ մատակարարել իր սիցիլիական վերամշակման գործարանին՝ այնքան, որ այն սկսել է համատեղել Քենիայում արտադրված գերչակի յուղը Հարավային Աֆրիկայից առաքվող կանոլայի յուղի հետ։
Volza-ի 2025 թվականի առևտրային տվյալների համաձայն՝ կանոլայի յուղը կազմում էր Քենիայից Իտալիա կենսավառելիքի բոլոր հումքի արտահանման մոտ 80 տոկոսը։ Նույն թվականին Eni Kenya-ն Հարավային Աֆրիկայից ներմուծել է մոտ 58 կիլոտոննա կանոլայի սերմ, ցույց են տալիս տվյալները։ Eni-ն ասել է, որ կանոլայի յուղը կազմել է Eni Kenya-ի կողմից 2025 թվականին «արտահանված ընդհանուր ծավալների» մոտ 40 տոկոսը, ինչը վերաբերում է բոլոր արտահանմանը, այլ ոչ թե միայն կենսավառելիքի հումքին։
Կոլոլան սննդի մշակաբույս է, և ԵՄ կանոններն ասում են, որ սննդի և կերերի մշակաբույսերը չեն կարող օգտագործվել կայուն ավիացիոն վառելիքներում, եթե դրանք չեն «փոխհատուցվում» ընկերության մատակարարման շղթայի այլուր գտնվող այլ իսկապես կայուն հումքով՝ մեթոդ, որը կոչվում է «զանգվածային հաշվեկշռի համակարգ», որը կիրառում է Eni-ն։
Սա նշանակում է, որ Eni-ն իր կենսավառելիքի մեջ խառնում է հումքի «տարբեր խմբաքանակներ»՝ օգտագործելով «խիստ հաշվապահական համակարգ»՝ կանաչ վառելիքի ընդհանուր հավասարակշռությունը պահպանելու համար, ասել է ընկերության խոսնակը։
Քննադատները նշում են, որ սա հավասարազոր է կանաչ լվացման։ «Սննդային մշակաբույսերի կենսավառելիքը սահմանափակ կլիմայական օգուտներ է տալիս, հողօգտագործման փոփոխության ռիսկեր է առաջացնում և մրցակցում է սննդի արտադրության հետ», – ասել է «Տրանսպորտ և շրջակա միջավայր» ընկերության ներկայացուցիչ Տրիտոն։
Չնայած Eni-ն ասել է, որ կանոլայի սերմը ընդունելի է որպես կայուն ավիացիոն վառելիք, քանի որ այն «մշակվում է խիստ դեգրադացված հողերի վրա», ԵՄ կանոնները նշում են, որ նման մշակումը չպետք է ներառի «սննդային և կերային մշակաբույսեր»։
Eni-ն չի պատասխանել ընկերության հողօգտագործման վերաբերյալ մանրամասն հարցերին, ինչպես նաև ընկերությունը չի տրամադրել այս պնդումը հաստատող վկայական, երբ հարցրել են SourceMaterial-ը։ Էներգետիկ ընկերությունը պնդում է, որ իր Քենիայի նախագիծը ընթանում է ըստ նախատեսվածի և համապատասխանում է IFC պայմաններին։
ՄՖԿ-ն հայտարարության մեջ նշել է, որ «Eni-ն շարունակում է պահպանել ՄՖԿ-ի ֆինանսավորման պայմանները և կատարողականի չափանիշները» և որ «գիտակցում է նախագծին մասնակցող մանր ֆերմերների բարեկեցության վերաբերյալ մտահոգությունները և համագործակցում է Eni-ի հետ՝ իրավիճակը հասկանալու համար»։ Նախագիծը «կենսավառելիքի արտադրության և սննդամթերքի մշակման միջև պարզ փոխզիջում չէ», – ասվում է հաղորդագրության մեջ։
«Աճի ուղի»
Ֆերմերների բողոքներին հակառակ, Eni-ն, որն ինքն իրեն անվանում է «կենսավառելիքի նորարարության հիմնական խաղացող», առաջ է շարժվում Քենիայում։ Նրա սիցիլիական վերամշակման գործարանը անցյալ տարի արտադրել է 40,000 տոննա կայուն ավիացիոն վառելիք, և Eni-ն նպատակ ունի մատակարարել եվրոպական շուկայի մեկ երրորդը՝ մինչև 2030 թվականը հզորությունը հասցնելով տարեկան ավելի քան 2 միլիոն տոննայի։
Նույնիսկ քննադատության աճի պայմաններում, Eni-ն կարողացել է հույս դնել հզոր դաշնակցի՝ Իտալիայի կառավարության վրա։ Հոկտեմբերին Իտալիայի շրջակա միջավայրի և էներգետիկայի նախարար Ժիլբերտո Պիչետտո Ֆրատինը կենսավառելիքն անվանել է «Իտալիայի աճի ուղի՝ վերամշակման գործարանների վերափոխման համար»։
Իտալացի պատվիրակները անցյալ տարվա COP30 կլիմայական գագաթնաժողովում օգնեցին առաջ մղել խոստումը՝ մինչև 2035 թվականը քառապատկել կայուն վառելիքի օգտագործումը, մինչդեռ Իտալիան նպաստեց ԵՄ-ի կողմից մինչև 2035 թվականը այրման շարժիչների վաճառքի լիակատար արգելքի վերացմանը՝ կենսավառելիքի օգտագործման ավելի մեծ ճկունության օգտին: Փետրվարին Եթովպիայում կայացած Իտալիա-Աֆրիկա գագաթնաժողովում Մելոնին ընդգծեց կենսավառելիքի կարևոր դերը ԵՄ-ի կողմից աջակցվող Մատեյի ծրագրում։
Իտալիայի շրջակա միջավայրի և էներգետիկ անվտանգության նախարարությունը չի արձագանքել մեկնաբանությունների բազմաթիվ հարցումներին։
Իտալիայի «Կանաչներ» և «Ձախ դաշինք» կուսակցությունների պատգամավոր Անջելո Բոնելլին SourceMaterial-ին ասել է, որ կառավարության կողմից ղեկավարվող Իտալիայի կլիմայական հիմնադրամը բազմիցս մերժել է իր հարցումները՝ տեղեկատվություն տրամադրելու իր 75 միլիոն դոլարի աջակցության մասին, որը նա անվանել է Eni-ի «գիշատիչ» քենիական նախագիծ։
«Գյուղատնտեսական հողերը վերցվում են՝ հաճախ այն տարածքներում, որտեղ սովը և թերսնումը ամենօրյա արտակարգ իրավիճակներ են՝ կենսավառելիքի մշակաբույսերի համար օգտագործելու համար, որոնք ծառայում են Իտալիայի համար էներգիա ապահովելուն, այլ ոչ թե տեղական համայնքների համար սննդի», – ասել է նա։
Բարինգոյում ֆերմեր Պիուս Կիպկեմբոյը հիշում է, թե ինչպես 2022 թվականին նա մասնակցեց բարազայի՝ գյուղական հանդիպման, որտեղ SAFA-ի Բարիլին խրախուսեց համայնքին ընդունել Eni-ի կենսավառելիքի մշակաբույսերը։
Մեկ տարի անց նա կրճատեց իր կորուստները՝ պոկելով իր գերչակի ծառերը և վերատնկելով եգիպտացորեն՝ որպես սնունդ։
«Ես կարծում էի, որ նրանք անկեղծ էին։ Ես կարծում էի, որ նրանք իրենց հետազոտությունն արել էին, և որ սա հարմար վայր կլիներ կաստոր աճեցնելու համար», – ասաց նա։ «Նրանք մեզ խաբեցին»։
