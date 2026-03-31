Բրյուսելն ասում է, որ եվրոպացիները պետք է ավելի քիչ ճանապարհորդեն՝ էներգիայի պակասից խուսափելու համար:
ԵՄ հանձնաժողովի նամակը արտացոլում է աճող մտավախությունները, որ Իրանի պատերազմը հանգեցնում է համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամի։
Իր նամակում ԵՄ էներգետիկայի ղեկավար Դան Յորգենսենը նշել է, որ Եվրոպայի տրանսպորտային ոլորտը բախվում է ծախսերի աճի և մատակարարման պակասի՝ Պարսից ծոցից արդյունաբերության մեծ կախվածության պատճառով։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — Եվրոպական հանձնաժողովը անդամ երկրներին խնդրում է քննարկել նավթի և գազի օգտագործման կրճատումը, հատկապես տրանսպորտի ոլորտում, Իրանի պատերազմից էներգամատակարարման «երկարատև խափանումներին» նախապատրաստվելու համար։
ԵՄ էներգետիկայի ղեկավար Դան Յորգենսենի կողմից ներկայացված խնդրանքը արտացոլում է մտավախությունները, որ Պարսից ծոցում հակամարտությունը գնային խնդրից վերածվում է էներգամատակարարման լայնածավալ ճգնաժամի՝ լուրջ հետևանքներով համաշխարհային տնտեսության համար։
Հասանելի դարձած ազգային էներգետիկայի նախարարներին ուղղված նամակում Յորգենսենը նշել է, որ ազգային կառավարությունները պետք է քննարկեն «կամավոր պահանջարկի խնայողության միջոցառումները… հատուկ ուշադրություն դարձնելով տրանսպորտի ոլորտին»։
Դա կարող է նշանակել, որ կառավարությունները կխնդրեն քաղաքացիներին ավելի քիչ մեքենա վարել կամ թռչել՝ ավելի կարևոր նպատակներով վառելիք խնայելու համար, ինչպես արդեն տեղի է ունենում որոշ ասիական երկրներում։
Եվրոպական էներգետիկայի նախարարները երեքշաբթի օրը արտակարգ հանդիպում կանցկացնեն՝ քննարկելու էներգետիկ ճգնաժամի հաղթահարման ուղիները։
Իր նամակում Յորգենսենը նշել է, որ Եվրոպայի տրանսպորտային ոլորտը բախվում է աճող ծախսերի և մատակարարման պակասի՝ Պարսից ծոցից արդյունաբերության մեծ կախվածության պատճառով, որից ԵՄ-ն կախված էր իր ավիացիոն վառելիքի և դիզելային վառելիքի ներմուծման ավելի քան 40 տոկոսի համար։
Նա հավելել է, որ աճող պակասը սրվում է «ԵՄ-ում որոշակի ապրանքների համար այլընտրանքային մատակարարների և վերամշակման հզորությունների սահմանափակ մատչելիությամբ»։
«Անդամ պետությունները պետք է զերծ մնան այնպիսի միջոցներ ձեռնարկելուց, որոնք կարող են մեծացնել վառելիքի սպառումը, սահմանափակել նավթամթերքի ազատ հոսքը կամ խոչընդոտել ԵՄ վերամշակման գործարանների արտադրանքի աճին», – ասել է Յորգենսենը։ Նա հավելել է, որ երկրները պետք է հաշվի առնեն ազգային միջոցառումների միջսահմանային ազդեցությունը՝ «ԵՄ-ի համահունչությունը» պահպանելու համար։
Առայժմ եվրոպական երկրները դեռևս չեն կիրառել պահանջարկի խնայողության միջոցառումներ, որոնք հիմնական դեր ունեին 1970-ականների նավթային ճգնաժամերում, որոնց արդյունքում կառավարությունները սահմանեցին բենզինի չափաբաժին և «մեքենայով չվարելու» կիրակի օրեր: Միջազգային էներգետիկ գործակալությունը արդեն ներկայացրել է այս անգամ պահանջարկի կրճատման առաջարկների ցանկ, այդ թվում՝ խրախուսելով տնային աշխատանքը և իջեցնելով մայրուղիների արագության սահմանափակումները։
Նամակը գրվել է այն ժամանակ, երբ Իրանում պատերազմը արագ կավարտվի, ինչը երկարաժամկետ պակասորդը կմեծացնի: ԵՄ երկրները պետք է «ժամանակին նախապատրաստվեն՝ կանխատեսելով հնարավոր երկարատև խափանում», – ասել է Յորգենսենը։
Էներգետիկայի ոլորտի ավագ պաշտոնյան նաև խորհուրդ է տվել երկրներին ուժեղացնել մոնիթորինգը և տեղեկատվության փոխանակումը, «հետաձգել ոչ էական վերամշակման գործարանների սպասարկումը» և քննարկել կենսավառելիքի կիրառման ավելացումը՝ բրածո վառելիքի արտադրանքը փոխարինելու համար։
