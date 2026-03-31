Սլովենիան ապրիլի 10-ին կձևավորի նոր խորհրդարանը՝ սկանդալային ընտրություններից հետո

Հեռացող վարչապետ Ռոբերտ Գոլոբի լիբերալ «Ազատության շարժում» կուսակցությունը դժվարին հաղթանակ տարավ՝ 90 տեղանոց խորհրդարանում 29 տեղ գրավելով՝ առաջ անցնելով ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի երկրպագու Յանեզ Յանշայի Սլովենական դեմոկրատական կուսակցությունից։
Սլովենիայի նորընտիր խորհրդարանը կհավաքվի ապրիլի 10-ին՝ բացելով կոալիցիոն դժվար բանակցությունների ճանապարհը լիբերալների այս ամսվա աննշան հաղթանակից հետո, երկուշաբթի օրը հայտարարեց ԵՄ երկրի նախագահը։
«Հենց որ պաշտոնական արդյունքները հրապարակվեն, ես ապրիլի 10-ին կհրավիրեմ նոր խորհրդարանի հիմնադիր նիստ», – լրագրողներին ասաց Սլովենիայի նախագահ Նատաշա Պիրց Մուսարը՝ մարտի 22-ի քվեարկության արդյունքում խորհրդարան մտած յոթ կուսակցությունների ղեկավարների հետ իր առաջին խորհրդակցություններից հետո։
Նա զգուշացրեց, որ ներկայիս աշխարհաքաղաքական հանգամանքները պահանջում են արագ կոալիցիոն բանակցություններ, որոնք հնարավորինս շուտ կձևավորեն նոր կառավարություն, բայց ընդունեց, որ խորհրդարանում երկու դաշինքների ներկայիս դիրքորոշումները ենթադրում են, որ «բանակցությունների մի քանի փուլեր կանխատեսելի են»։
Հեռացող վարչապետ Ռոբերտ Գոլոբի լիբերալ «Ազատության շարժում» (GS) կուսակցությունը դժվարին հաղթանակ տարավ 90 տեղանոց խորհրդարանում՝ 29 տեղ գրավելով ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի երկրպագու Յանեշ Յանշայի Սլովենական դեմոկրատական կուսակցության (SDS) նկատմամբ, որը զբաղեցրեց 28 տեղ։
Վերջնական արդյունքների համաձայն՝ կուսակցություններից ոչ մեկը, միավորվելով իրենց դաշնակիցների հետ, չկարողացավ մեծամասնություն ապահովել, ինչը նրանց ստիպեց բանակցություններ վարել երկու անկախ կուսակցությունների՝ հակաիշխանական Resni.ca (Ճշմարտություն) կուսակցության և Յանշայի նախկին դաշնակից Անժե Լոգարի կողմից ստեղծված պահպանողական կուսակցության հետ։
Գոլոբը կոալիցիոն բանակցությունները սկսել է անցյալ շաբաթ, որոնց մասնակցել են Resni.ca-ն և Լոգարը՝ առաջարկելով ազգային միասնության կոալիցիա ստեղծել՝ ԱՄՆ-Իրան պատերազմի հետևանքով առաջացած հնարավոր համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամին դիմակայելու համար։
«Մարդկանց և տնտեսությանը օգտակար կոնկրետ միջոցառումների շուրջ համագործակցության միջոցով մենք կարող ենք վստահություն կառուցել նրանց միջև, ովքեր անցյալում հակառակ ափերին են եղել», – երկուշաբթի օրը Պիրց Մուսարի հետ հանդիպումից հետո ասաց Գոլոբը։
Յանշան մերժել է կոալիցիոն ցանկացած բանակցություն՝ պնդելով, որ ընտրությունների արդյունքները հայտնի կդառնան միայն այն ժամանակ, երբ իր կուսակցության կողմից դատապարտված խախտումները վերացվեն։
Պիրչ Մուսարը արձագանքել է Յանշայի պնդումներին՝ ասելով. «Ես մերժում եմ այս ընտրությունների օրինականության վերաբերյալ ցանկացած կասկած»։
Օրենքի համաձայն, նախագահը պետք է խորհրդարանին առաջարկի վարչապետի թեկնածու առաջին նիստից 30 օր անց։
Սկանդալների ֆոն
Մարտի 22-ի ընտրությունները տեղի են ունեցել սկանդալների ֆոնին, երբ քվեարկության մեկնարկից ընդամենը մի քանի օր առաջ արտահոսել են տեսա և աուդիո ձայնագրություններ, որոնցում մեղադրվում էին Գոլոբի և նրա մերձավոր շրջապատի կողմից կատարված չարաշահումների մեջ։
Գոլոբը նամակ է հղել ԵՄ առաջնորդներին, այդ թվում՝ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենին և Եվրախորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստային՝ մտահոգություններ հայտնելով Սլովենիայի ընտրություններում արտաքին ազդեցության վերաբերյալ։
Հակակոռուպցիոն 2026 կայքում հրապարակված ձայնագրությունները, ըստ տեղեկությունների, ցույց են տալիս բարձրաստիճան պաշտոնյաների, որոնք քննարկում են պետական գնումների գործընթացների արագացումը, պետական միջոցների փոխանցումը և բիզնես գործարքներում մանիպուլյացիաները։
Ամենավիճելի դեպքերից մեկը Լյուբլյանայում մասամբ ավերված շենքի գնումն է 7.7 միլիոն եվրոյով, ինչը գրեթե հինգ անգամ ավելի է, քան 2019 թվականի ձեռքբերման գինը։ Բացահայտումները սրել են պետական միջոցների ենթադրյալ չարաշահման, ազդեցության չարաշահման և բիզնեսի ու լրագրողների վրա ճնշման վերաբերյալ հետաքննությունը։
Ավելի ուշ Սլովենիայի կառավարությունը որոշեց չմիանալ Հարավային Աֆրիկայի կողմից Իսրայելի դեմ ցեղասպանության գործին Միջազգային դատարանում, չնայած նախկինում ցանկություն էր հայտնել մասնակցելու դատավարությանը։
Մինչդեռ Գոլոբը սկզբում հակված էր միանալ գործին, տեղական լրատվամիջոցները հայտնում են, որ ազգային անվտանգության պաշտոնյաները նրան համոզել են չմիանալ դրան։
Հաղորդվում է, որ նրանք զգուշացրել են, որ դատական հայցին միանալը կարող է վտանգել Սլովենիայի ազգային անվտանգությունը՝ նշելով, որ երկրի կիբերպաշտպանության համակարգերի մեծ մասը իսրայելական ծագում ունի։
