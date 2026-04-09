Հայաստան դաշինքի, ԲՀԿ-ի ու Ուժեղ Հայաստանի նախընտրական ընտրացուցակների առաջին 30 -36 համարները

ՀՅԴ 29-րդ արտահերթ Գերագույն ժողովի եզրափակիչ նիստում և «Առաջ» կուսակցության համագումարում հաստատվել է «Հայաստան» կուսակցությունների դաշինքի նախընտրական ցանկի առաջին երեք տասնյակը:
Նրանց վարչապետի թեկնածուն Ռոբերտ Քոչարյանն է:
Պատգամավորի թեկնածուների անունների հաջորդականությունը հետևյալն է.
1. Ռոբերտ Քոչարյան
2. Իշխան Սաղաթելյան
3. Աննա Գրիգորյան
4. Սևակ Խաչատրյան
5. Արթուր Խաչատրյան
6. Քրիստինե Վարդանյան
7. Աղվան Վարդանյան
8. Գեղամ Մանուկյան
9. Ագնեսա Խամոյան
10. Լևոն Քոչարյան
11. Արթուր Սարգսյան
12. Լիլիթ Գալստյան
13. Մեսրոպ Մանուկյան
14. Գառնիկ Դանիելյան
15. Քրիստինե Նազարյան
16. Բորիս Թամոյան
17. Նարեկ Մանթաշյան
18. Լուսինե Քարամյան
19. Գերասիմ Վարդանյան
20. Կարեն Սիմոնյան
21. Անուշ Առաքելյան
22. Արման Ղազարյան
23. Արթուր Օհանյան
24. Արմենուհի Կյուրեղյան
25. Միհրդատ Մադաթյան
26. Իգոր Սարգսյան
27. Ռուբինա Պետրոսյան
28. Սամվել Հակոբյան
29. Արծվիկ Մինասյան
30. Անուշ Բրուտյան։
Սիրելի՛ հայրենակիցներ, ԶԼՄ-ների հարգելի՛ գործընկերներ, ավարտվեց «Բարգավաճ Հայաստան» կուսակցության հերթական համագումարը, որի ընթացքում Գագիկ Ծառուկյանը միաձայն վերընտրվեց կուսակցության նախագահի պաշտոնում: Համագումարը նաև հաստատեց առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին ԲՀԿ ընտրական ցուցակի առաջին երեք տասնյակ թեկնածուներին:
1. Ծառուկյան Գագիկ
2. Թևանյան Անդրանիկ
3. Սարգսյան Լուիզա
4. Այվազյան Արա
5. Մանուկյան Արմեն
6. Բաբայան Մետաքսյա
7. Գրիգորյան Մարտուն
8. Սուրենյանց Սուրեն
9. Վարդանյան Էլինար
10. Հովհաննիսյան Վահե
11. Ստեփանյան Գևորգ
12. Տոնոյան Իվետա
13. Մելքումյան Միքայել
14. Աբովյան Արման
15. Առուստամյան Նորա
16. Ռոստոմյան Հրաչյա
17. Փիրոյան Արման
18. Մանուկյան Լիաննա
19. Քոսակյան Արմեն
20. Գրիգորյան Կարեն
21. Դավթյան Նունե
22. Բոզոյան Երվանդ
23. Կակոյան Կամո
24. Կարապետյան Սաթենիկ
25. Շաքարյան Ռոման
26. Դանիելյան Ստեփան
27. Մանուկյան Արեգնազ
28. Հարությունյան Մխիթար
29. Սերգոյան Կարեն
30. Գրիգորյան Գայանե
Փետրվարի 12-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում տեղի ունեցած «Ուժեղ Հայաստան» կուսակցության պաշտոնական շնորհանդեսի ժամանակ կուսակցությունը հայտարարել էր, որ «Ուժեղ Հայաստան» -ի վարչապետի թեկնածուն կուսակցության նախագահ Սամվել Կարապետյանն է։
Դաշինքի նախընտրական ցուցակի առաջին 36 թեկնածուների անունները ներկայացնում ենք ստորև։
- Նարեկ Կարապետյան
- Արամ Վարդևանյան
- Գոհար Մելոյան
- Դավիթ Ղազինյան
- Ռուբեն Մխիթարյան
- Արեգա Հովսեփյան
- Մամիկոն Ասլանյան
- Հայկ Ֆարմանյան
- Մարիաննա Ղահրամանյան
- Հայկ Սուքիասյան
- Աշոտ Ֆարսյան
- Իրինա Յոլյան
- Էդգար Ղազարյան
- Տիգրան Աբրահամյան
- Լենա Մաթևոսյան
- Ռոբերտ Կադարյան
- Գրիշա Թամրազյան
- Լիլիա Շուշանյան
- Անդրանիկ Գևորգյան
- Գառնիկ Դավթյան
- Լիանա Գասպարյան
- Արթուր Դանիելյան
- Վաղինակ Վարդանով
- Լիանա Մանուկյան
- Ավետիս Առաքելյան
- Հարություն Մնացականյան
- Լիլիթ Ղարաջյան
- Վրույր Այվազյան
- Շիրազ Մանուկյան
- Անուշ Միրզոյան
- Լևոն Նալբանդյան
- Արկադի Թամազյան
- Հասմիկ Ենգոյան
- Ալեքսանդր Սարգսյան
- Մհեր Աղամյան
- Գոհար Օսիպյան
Բաց մի թողեք
