ԵՄ մի շարք երկրներ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարին մերժել են

Մեծ Բրիտանիան, Իսպանիան, Իտալիան, Կանադան եւ Ֆրանսիան մերժել են ՆԱՏՕ-ի Գլխավոր քարտուղցար Մարկ Ռյուտեի առաջարկը, ըստ որի, դաշինքի անդամները իրենց ՀՆԱ 0,25 տկոսը պետք հատկացնեն Ուկրաինային՝ որպես ռազմական օգնություն։
Համաձայն The Sunday Telegraph թերթի հրապարակման, Ռյուտեն հույս ուներ, որ այդ առաջարկը կընդունվի առաջիկա հուլիսի 7-8-ին՝ Անկարայում կայանալիք դաշինքի գագաթնաժողովին։
Աջակցել են այս գաղափարին՝ Նիդերլանդները, Լեհաստանը, Սկանդինավյան երկրներն ու Բալթյան եռյակը։ Լոնդոնն իր հերթին հայտարարել է, որ կկարողանա տեսանելի ապագայում Կիեւին հատկացնել 4 միլիարդ դոլար տարեկան, որը սակայն Միացյալ Թագավորության ՀՆԱ 0,1 տոկոսն է կազմում միայն։
