Սերբիայի նախագահը հրաժարական կտա՞. Լուսանկար

Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչը հայտարարել է, որ իր լիազորությունների ժամկետը շուտով կլրանա և չի բացառել, որ հրաժարական կտա։
Այս հայտարարությունն արել է նա լրագրողներին Պեկինում՝ Չինաստան կատարած իր այցի սկզբում, ըստ N1-ի։
«Այսպիսով, հնարավոր է, որ ես շուտով հրաժարական տամ», – ասել է Վուչիչը։
Սերբիայի առաջնորդը հավելել է, որ «որոշ բողոքի ցույցեր» իրեն առանձնապես չեն անհանգստացնում, «հատկապես, երբ դրանք չունեն լավ մտածված բովանդակություն»։
Մայիսի 6-ին Վուչիչը հայտարարել է, որ եթե Սերբիան պատժամիջոցներ կիրառեր Ռուսաստանի դեմ, ապա ինքը «կհռչակվեր աշխարհի ամենամեծ ժողովրդավար առաջնորդը»։
Նրա պնդմամբ, այդ քայլով «կդավաճաներ ժողովրդի ոգուն», և դա չէր հանգեցնի բողոքի ցույցերի Սերբիայում։
