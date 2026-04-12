12/04/2026

Գյուղում անասելի սուգ է․ «Ասես էս ընտանքին անեծք է էդ ավտովթարը». Լուսանկար

infomitk@gmail.com 12/04/2026

Նախօրեին Հանրապետությունը ցնցեց Շիրակի մարզի Աղին բնակավայրի մոտակայքում տեղի ունեցած ողբերգական ավտովթարը, որի հետևանքով տուժել էին 11 քաղաքացի։

Հանրապետական շտապօգնության ծառայության միջոցով հոսպիտալացվել է 5 երեխա, որոնցից երկուսի կյանքը, ցավոք, փրկել չի հաջողվել։

Կազմակերպվել է նաև երեխաների տեղափոխումը երևանյան բուժհաստատություններ։ Մյուս տուժածների առողջական վիճակը գնահատվում է ծանր և ծայրահեղ ծանր, նրանք գտնվում են վերակենդանացման բաժանմունքներում։

Պատահարի հետևանքով մահացել է 6 քաղաքացի։ Մահացածների թվում են նույն ըմտանիքի 4 անդամ։

5 երեխաներից երկուսը, նրանց հայրը և տատիկը։ Բժիշկները շարունակում են պայքարել 28-ամյա մայրիկի և երեք երեխաների կյանքի համար, որոնցից երկուսի վիճակը գնահատվում է բավականին ծանր։

Մեր տեղեկություններով՝ տուժած երեխաները տեղափոխվել են Երևանի «Սուրբ Աստվածամայր» և «Ուիգմոր» բժշկական կենտրոններ։

Այսօր Շիրակի մարզի Ջրառատ գյուղում հրաժեշտ տվեցին ընտանիքի չորս անդամներին՝ հորը, տատիկի և երկու երեխաներին հուղարկավորեցին։

Ինչպես պատմեցին՝ գյուղացիներից, գյուղում անասելի սուգ է։ Ընտանիքի հայրը 31 տարեկան էր, երեխաները՝ 1 և 5 տարեկան։ Հարազատներից պատմեցին նաև, որ տարիներ առաջ ընտանիքի պապը նույպես զոհվել էր ավտովթարից։

«Ասես էս ընտանքին անեծք է էդ ավտովթարը»- ասաց գյուղացիներից մեկը:

