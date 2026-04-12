Կանադան պատերազմի է նախապատրաստվում

Կանադան պատրաստվում է վերազինման այնպիսի մասշտաբի, որը չի եղել Սառը պատերազմից ի վեր և քննարկում է Համատեղ արշավախմբային ուժերին (JEF) միանալու հնարավորությունը:
Այս մասին հայտնել է Sky News-ը՝ Կանադայի զինված ուժերի ղեկավարի Լոնդոն կատարած այցից հետո։
Ինչպես նշել է գեներալ Ջենի Քարինյանը հրատարակությանը տված հարցազրույցում, Ռուսաստանից և Հյուսիսային Կորեայից եկող սպառնալիքները ստիպում են երկրին վերանայել պաշտպանության նկատմամբ իր մոտեցումը։
«Աշխարհը փոխվել է: Մենք պետք է պատրաստ լինենք լայնածավալ, ավելի ավանդական հակամարտությունների, ուստի մեզ անհրաժեշտ են տարբեր ռազմական ուժեր և տարբեր հնարավորություններ՝ դա անելու համար», – ասել է նա։
