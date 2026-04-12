12/04/2026

Հայտնի է հայ ծանրորդների ելույթների ժամանակացույցը ԵԱ-ում

infomitk@gmail.com 12/04/2026

Հայտնի է ծանրամարտի Եվրոպայի առաջնությունում Հայաստանի կանանց և տղամարդկանց թիմերի ելույթների ժամանակացույցը:

Այս մասին հայտնում է Հայաստանի ծանրամարտի ֆեդերացիայի մամուլի ծառայությունը:

Ժամանակացույցը`

Ապրիլի 19-ին. Ժամը` 19:00-ին, 53 կգ` Իզաբելլա Յայլյան, Տանզելա Գրիգորյան

Ապրիլի 20-ին. Ժամը` 12:00-ին, 60 կգ` Գառնիկ Չոլաքյան

Ապրիլի 20-ին. Ժամը` 18:00-ին, 58 կգ` Ալեքսանդրա Գրիգորյան

Ապրիլի 21-ին. Ժամը` 19:00-ին, 71 կգ` Գոռ Սահակյան

Ապրիլի 22-ին. Ժամը` 19:00-ին, 79 կգ` Մարտին Պողոսյան

Ապրիլի 23-ին. Ժամը` 16:00-ին, 88 կգ Ռաֆիկ Հարությունյան

Ապրիլի 23-ին. ժամը` 19:00-ին, 77 կգ` Աննա Ամրոյան, Ալինա Սուքիասյան

Ապրիլի 24-ին, ժամը` 16:00-ին, 94 կգ` Արա Աղանյան

Ապրիլի 24-ին, ժամը` 19:00-ին, 86 կգ` Էմմա Պողոսյան, Լիանա Գյուրջյան

Ապրիլի 25-ին, ժամը` 19:00-ին, 110 կգ` Սիմոն Մարտիրոսյան, Գարիկ Կարապետյան

Ապրիլի 26-ին, ժամը` 13:00-ին, +86 կգ` Տաթև Հակոբյան

Ապրիլի 26-ին, Ժամը` 16:00-ին, +110 կգ` Վարազդատ Լալայան։

