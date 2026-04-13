Թրամփի աջակցությունը նման է կախաղան բարձրացած մարդու համար պարանին

Արդյո՞ք MAGA-ն չափազանց մոտիկ գրկեց Օրբանին։ «Ավելի լավ կլինի, եթե փախչեք MAGA-ի ընտրական գրկախառնությունից», – ասաց Բելգիայի պաշտպանության նախարարը։
Վիկտոր Օրբանի պարտությունը Դոնալդ Թրամփի համար հետընթաց է, ով «հայրենասիրական եվրոպական կուսակցությունները» առաջ է մղել որպես իր ազգային անվտանգության ռազմավարության հենասյուն, և ենթադրում է, որ MAGA-ի աջակցությունը կարող է խոչընդոտ լինել։
ԱՄՆ նախագահը հունգարացի առաջնորդին առաջ մղեց որպես Եվրոպայի քաղաքակրթական պատնեշ և պոպուլիստ առաջնորդների մոդել։
Էմանուել Մակրոնը արդյունքը որակեց որպես «ժողովրդավարական մասնակցության, հունգար ժողովրդի ԵՄ արժեքներին նվիրվածության և Հունգարիայի տեղի համար Եվրոպայում հաղթանակ»։
Չմոռանալով անտեսել նաև Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը. «Եվրոպայի սիրտն այսօր երեկոյան ավելի ուժեղ է բաբախում Հունգարիայում»։
Անցյալ շաբաթ Բուդապեշտում կայացած հանրահավաքի ժամանակ Օրբանի Ֆիդեսի կողմնակիցները ծափահարեցին, երբ Ջեյ Դի Վենսը ուղիղ եթերում զանգահարեց Թրամփին։ «Ես Վիկտորի մեծ երկրպագու եմ. ես նրա հետ եմ մինչև վերջ, ԱՄՆ-ն նրա հետ է մինչև վերջ», – ասաց Թրամփը։
Հունգարացի ընտրողները տպավորված չէին
Բելգիայի պաշտպանության նախարար Թեո Ֆրանկենը, որը մի ժամանակ հիանում էր Օրբանի անօրինական միգրացիան դադարեցնելու հարցում կոշտ դիրքորոշմամբ, կարծում է, որ արդյունքը ապացուցում է, որ Թրամփի աջակցությունը կարող է ճակատագրական լինել ընտրությունների ժամանակ։
«Ընտրությունների ժամանակ MAGA-ի բացահայտ աջակցությունը ավելի շատ խոչընդոտ է, քան առավելություն», – ասաց նա X-ում՝ նայելով MAGA-ի մեկնաբանությունների ազդեցությանը Կանադայում կենտրոնամետների խթանման կամ Գերմանիայում ազգայնականների թուլացման վրա։ «Ավելի լավ կլինի, եթե փախչեք MAGA-ի ընտրական գրկախառնությունից»։
Թրամփի աջակցությունը աննախադեպ էր, բայց համապատասխանում էր ԱՄՆ նախագահի ավելի լայն ԵՄ ռազմավարությանը, որը ձևակերպվում էր որպես «Եվրոպայի ներկայիս հետագծի նկատմամբ դիմադրության մշակում»։
«Ամերիկան խրախուսում է իր քաղաքական դաշնակիցներին Եվրոպայում խթանել ոգու այս վերածնունդը, և հայրենասիրական եվրոպական կուսակցությունների աճող ազդեցությունը իսկապես մեծ լավատեսության առիթ է տալիս», – ասվում էր նրա ազգային անվտանգության ռազմավարության մեջ անցյալ տարվա դեկտեմբերին։
Այդ ժամանակվանից ի վեր Թրամփը պատերազմ է սկսել Իրանի դեմ՝ առաջացնելով էներգակիրների գների և գնաճի վերելք, որը մտահոգել է եվրոպացիներին և նրա կողմից աջակցվող «հայրենասերներին»։ Ըստ որոշ տեղեկությունների՝ իտալացի Ջորջիա Մելոնին հրաժարվել է թույլատրել ԱՄՆ-ին օգտագործել Սիցիլիական ավիաբազան, մինչդեռ Մարին Լե Պենը և Գերմանիայի «Այլընտրանք Գերմանիայի համար» կուսակցությունը նույնպես հեռացել են։
Հունգարիայի քվեարկությունից հետո Օրբանի դասը կարող է լինել այն, որ Թրամփի աջակցությունը նման է կախաղան բարձրացած մարդու համար պարանին։ Պարտությունը քաղաքական հետընթաց է Թրամփի համար, ով այժմ՝ ավելի քան երբևէ, պետք է ցույց տա, որ իր MAGA աստղը վերելքի մեջ է։
